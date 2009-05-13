Intel Larrabee'nin ilk zar görüntüsü gün ışığına çıktı

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Entegre grafik çözümleriyle AMD-ATi ve Nvidia'nın çok üzerinde bir pazar payına sahip olan dünya yarıiletken devi Intel, kapalı kapılar ardında uzunca bir süredir çalışmaları sürdürülen Larrabee kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisi ile harici ekran kartı pazarına oldukça hızlı bir giriş yapmak istiyor. Intel ve AMD'den farklı olarak çok sayıda x86 çekirdeğine sahip olacak Larrabee'nin ilk etapta görsel işlem dünyasında hemen ardından da masaüstü ekran kartı pazarında rekabete dahil olması gerekiyor.

CPU ve GPU teknolojilerinin bir araya getirilerek tasarlandığı belirtilen Larrabee için ilk zar görüntüsü de belirdi. Örneklendirmesinin yılın son çeyreğinde, hacimli satışının ise gelecek yılın hemen başında gerçekleştirilmesi planlanan Larrabee, zar görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere çok çekirdekli tasarımııyla dikkat çekecek. İşlem gücü açısından en azından ilk etapta AMD-ATi ve Nvidia'nın üst düzey çözümlerini yakalamayabileceği speküle edilen Intel'in özellikle x86 mimarisinin yaygın programlama desteğini lehine kullanması bekleniyor.

DirectX ve OpenGL gibi güncel ve yaygın API'leri de destekleyeceği ifade edilen Larrabee'nin belirttiğimiz gibi ilk etapta HPC segmentindeki suncularda kullanılması bekleniyor.