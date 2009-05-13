Intel Larrabee'nin ilk zar görüntüsü gün ışığına çıktı

Entegre grafik çözümleriyle AMD-ATi ve Nvidia'nın çok üzerinde bir pazar payına sahip olan dünya yarıiletken devi Intel, kapalı kapılar ardında uzunca bir süredir çalışmaları sürdürülen Larrabee kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisi ile harici ekran kartı pazarına oldukça hızlı bir giriş yapmak istiyor. Intel ve AMD'den farklı olarak çok sayıda x86 çekirdeğine sahip olacak Larrabee'nin ilk etapta görsel işlem dünyasında hemen ardından da masaüstü ekran kartı pazarında rekabete dahil olması gerekiyor.
CPU ve GPU teknolojilerinin bir araya getirilerek tasarlandığı belirtilen Larrabee için ilk zar görüntüsü de belirdi. Örneklendirmesinin yılın son çeyreğinde, hacimli satışının ise gelecek yılın hemen başında gerçekleştirilmesi planlanan Larrabee, zar görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere çok çekirdekli tasarımııyla dikkat çekecek. İşlem gücü açısından en azından ilk etapta AMD-ATi ve Nvidia'nın üst düzey çözümlerini yakalamayabileceği speküle edilen Intel'in özellikle x86 mimarisinin yaygın programlama desteğini lehine kullanması bekleniyor.
DirectX ve OpenGL gibi güncel ve yaygın API'leri de destekleyeceği ifade edilen Larrabee'nin belirttiğimiz gibi ilk etapta HPC segmentindeki suncularda kullanılması bekleniyor.
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İntel yine patlatıcak galiba bombayı ama sanırım yine fiyatları el yakıcak
Notebooklarda gördüğümüz hd3450 9300m gibi yongalar hemen intel olacaktır.
Matrox ne alemde acaba....
intelinmi sonu?yoksa benmi yanlış yorumladım?
mantıklı yorum yazın yaa... x86 demek dünya üzerindeki milyarlarca PCyi ve yazılan yüzbinlerce programın kökten değiştirilmesi demek.. sen x86'nın ölebileceğini düşünebiliyormusun yoksa laf olsun diye mi yazdın???
hadi x86 gitti yerine gelebilecek birşeyin hayalini dahi kuramazsın.. öyle birşey olması için katirlyonlarca dolar lazım... daha da açıklama isteme.. saçma bir soru olur... yada ben aptalım de....
grafik pazarının zaten lideri durumunda şu an... ve böyle devam edecek... kespır gibi firmalar sattıkları PClerin %90ında ob ekran kartı kullanırlarsa olacağı budur..
+1
Kesinlikle isim ile kazanır. Hiçbir işe yaramasa bile...
4\4 lük bir yorum olmuş hocam eline sağlık
intelin işi zor hocam daha çok ekmek yemesi lazım.bu gidişle zor yetişir nvidia ve ati ye
da ekran kartı yapıyor masa ustune bu kartlardan cıkmazsa son kullanıcıya faydası olmaz