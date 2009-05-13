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Intel Larrabee'nin ilk zar görüntüsü gün ışığına çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
11,5b
1
29
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel Larrabee'nin ilk zar görüntüsü gün ışığına çıktı
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Entegre grafik çözümleriyle AMD-ATi ve Nvidia'nın çok üzerinde bir pazar payına sahip olan dünya yarıiletken devi Intel, kapalı kapılar ardında uzunca bir süredir çalışmaları sürdürülen Larrabee kod adlı yeni nesil grafik işlemci mimarisi ile harici ekran kartı pazarına oldukça hızlı bir giriş yapmak istiyor. Intel ve AMD'den farklı olarak çok sayıda x86 çekirdeğine sahip olacak Larrabee'nin ilk etapta görsel işlem dünyasında hemen ardından da masaüstü ekran kartı pazarında rekabete dahil olması gerekiyor.

CPU ve GPU teknolojilerinin bir araya getirilerek tasarlandığı belirtilen Larrabee için ilk zar görüntüsü de belirdi. Örneklendirmesinin yılın son çeyreğinde, hacimli satışının ise gelecek yılın hemen başında gerçekleştirilmesi planlanan Larrabee, zar görüntüsünden de anlaşılabileceği üzere çok çekirdekli tasarımııyla dikkat çekecek. İşlem gücü açısından en azından ilk etapta AMD-ATi ve Nvidia'nın üst düzey çözümlerini yakalamayabileceği speküle edilen Intel'in özellikle x86 mimarisinin yaygın programlama desteğini lehine kullanması bekleniyor.

DirectX ve OpenGL gibi güncel ve yaygın API'leri de destekleyeceği ifade edilen Larrabee'nin belirttiğimiz gibi ilk etapta HPC segmentindeki suncularda kullanılması bekleniyor.


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tayfun092 10 yıl
geliyor..!!!
İntel yine patlatıcak galiba bombayı ama sanırım yine fiyatları el yakıcak
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bodyman700 10 yıl
x86 hiç ölmeyecek diye birşey söylenemez bence. tamam kökten değişim gerek ama bu hiç olmayacak anlamına gelmez.
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scutaro 10 yıl
Her PC'nin bir merkezi işlemciye ihtiyacı vardır ve OS'ler her zaman x86 programlama kurallarına ihtiyaç duyacaktır buna sayısız programlarda dahil ileride GPGPU gelişip programlarda kullanımları artsada bu x86'ların öleceği anlamına hiçbir zaman gelmez.
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SupermanPrime 10 yıl
x86 mı ölecek haha x86 ölürse kimse birbiryle haberleşemez be dünya batar
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sertacaygun 10 yıl
Larrabee'den hiç umutlu değilim ben. Fusion bir numara olacak...
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mav1li 10 yıl
Seneye 200$ civarına orta seviye kart çıkarsa bile piyasayı ciddi sarsacaktır.
Notebooklarda gördüğümüz hd3450 9300m gibi yongalar hemen intel olacaktır.
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esses... 10 yıl
Gel artık gel bıktım şu iki başlı nvidia ve ati den
Matrox ne alemde acaba....
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Source 10 yıl
Gelsin, gelsin bekliyoruz sabırsızlıkla
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575m 10 yıl
x86nın ölmemesi için uğraşıyor, yoksa bu onun sonu demektir ama elinde patlıcak eninde sonunda.)
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**Stolas** 10 yıl

Orjinalden alıntı: 575m

x86nın ölmemesi için uğraşıyor, yoksa bu onun sonu demektir ama elinde patlıcak eninde sonunda.)

intelinmi sonu?yoksa benmi yanlış yorumladım?
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Batuist 10 yıl

Orjinalden alıntı: 575m

x86nın ölmemesi için uğraşıyor, yoksa bu onun sonu demektir ama elinde patlıcak eninde sonunda.)

mantıklı yorum yazın yaa... x86 demek dünya üzerindeki milyarlarca PCyi ve yazılan yüzbinlerce programın kökten değiştirilmesi demek.. sen x86'nın ölebileceğini düşünebiliyormusun yoksa laf olsun diye mi yazdın???

hadi x86 gitti yerine gelebilecek birşeyin hayalini dahi kuramazsın.. öyle birşey olması için katirlyonlarca dolar lazım... daha da açıklama isteme.. saçma bir soru olur... yada ben aptalım de....
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Batuist 10 yıl
intel bu konularda bilgisiz tüketicilere sadece ismi ile satış yapar merak etmeyin... hatta adına da pentium gibi bir isim taksa pazar lideri bile olabilir hiç merak etmeyin... sadece ismi yeter.....
grafik pazarının zaten lideri durumunda şu an... ve böyle devam edecek... kespır gibi firmalar sattıkları PClerin %90ında ob ekran kartı kullanırlarsa olacağı budur..
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mamad 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

intel bu konularda bilgisiz tüketicilere sadece ismi ile satış yapar merak etmeyin... hatta adına da pentium gibi bir isim taksa pazar lideri bile olabilir hiç merak etmeyin... sadece ismi yeter.....

grafik pazarının zaten lideri durumunda şu an... ve böyle devam edecek... kespır gibi firmalar sattıkları PClerin %90ında ob ekran kartı kullanırlarsa olacağı budur..


+1

Kesinlikle isim ile kazanır. Hiçbir işe yaramasa bile...
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Z-DGİ 10 yıl

Orjinalden alıntı: Batuist

intel bu konularda bilgisiz tüketicilere sadece ismi ile satış yapar merak etmeyin... hatta adına da pentium gibi bir isim taksa pazar lideri bile olabilir hiç merak etmeyin... sadece ismi yeter.....

grafik pazarının zaten lideri durumunda şu an... ve böyle devam edecek... kespır gibi firmalar sattıkları PClerin %90ında ob ekran kartı kullanırlarsa olacağı budur..


4\4 lük bir yorum olmuş hocam eline sağlık
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max975 10 yıl
bakalım rakipler çoğalıyor sonuç ne olacak.
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(((TeAcHeR))) 10 yıl

Orjinalden alıntı: max975

bakalım rakipler çoğalıyor sonuç ne olacak.

intelin işi zor hocam daha çok ekmek yemesi lazım.bu gidişle zor yetişir nvidia ve ati ye
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OnlineBulent 10 yıl
Intel'de ekran kartı piyasasına ciddi anlamda girerse bu işten biz son kullanıcılar yararlanacağız. Ne kadar rakip olursa o kadar da ekran kartı fiyatları ucuzlar. Hadi bakalım hayırlısı

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Timeguard 10 yıl
3dlabs.com/...

da ekran kartı yapıyor masa ustune bu kartlardan cıkmazsa son kullanıcıya faydası olmaz
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