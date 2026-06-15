Intel, LGA 1700 platformunu bırakmıyor: Raptor Lake Next yolda

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Tam Boyutta Gör Günümüzde LGA 1954 tabanlı işlemciler üzerinde çalışan Intel, LGA 1700 platformunu da bir nesil daha destekleyebilir. Son olarak şirketin mevcut LGA 1700 platformu için yeni bir işlemci ailesi hazırladığı ortaya çıktı. "Raptor Lake Next" veya "Raptor Lake Refresh" olarak adlandırılan seri, Core 7, Core 5 ve Core 3 modelleriyle hem masaüstü hem de mobil sistemlerde yer alacak.

LGA 1700 platformu yaşamaya devam edecek

Paylaşılan bilgilere göre Intel, yeni nesil Nova Lake işlemcilerinin bellek tedarik sorunları, yükselen bileşen maliyetleri ve PC pazarındaki yavaşlama nedeniyle 2027'nin başlarına ertelemiş durumda. Bu süreçte ise, mevcut platformu bir süre daha desteklemeyi planladığı belirtiliyor. Raptor Lake Next serisi, Intel'in üçüncü nesil Raptor Lake güncellemesi olacak. İlk olarak 13. Nesil Core ailesiyle piyasaya çıkan mimari, daha sonra 14. Nesil yenileme modelleriyle güncellenmişti.

Yeni seride ise Intel 7 üretim süreci, maksimum 8 performans çekirdeği (P-Core), 125W TDP değerleri ve mevcut giriş/çıkış özellikleri korunacak. En önemli detaylardan biri ise mevcut LGA 1700 anakartlarla uyumluluğun devam edecek olması. Platformun hem DDR4 hem de DDR5 bellek desteği sunması, özellikle maliyet odaklı sistem toplayan kullanıcılar için önemli bir avantaj sağlayacak.

En güçlü model 20 çekirdekle gelecek

Sızıntıya göre Intel, Raptor Lake Next ailesini üç farklı segmentte sunacak, Core 7 Serisi, 8 P-Core + 12 E-Core, toplam 20 çekirdek ve 65W TDP ile geliyor. Core 5 Serisi ise, 8 P-Core + 8 E-Core, 6 P-Core + 4 E-Core seçenekleri, 65W ve 125W sürümler ile çıkacak. Son olarak Core 3 Serisi ise, 4 P-Core ve

65W TDP ile geliyor.

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Seride dikkat çeken bir diğer yenilik ise Intel'in "asenkron önbellek dilimi" yaklaşımı olacak. Bu teknoloji sayesinde devre dışı bırakılan çekirdek kümelerinin kullanılmayan L3 önbelleği aktif tutulabilecek ve toplam önbellek kapasitesi artırılabilecek. Raptor Lake Next işlemciler mevcut Raptor Cove performans çekirdekleri ve Gracemont verimlilik çekirdeklerini kullanmaya devam edecek. Dahili grafik birimi de korunacak.

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Intel, LGA 1700 platformunu bırakmıyor: Raptor Lake Next yolda

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