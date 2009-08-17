Intel Lynnfield kod adlı yeni nesil Core i5/Core i7 işlemcilerini 8 Eylül'de lanse ediyor

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Intel kod adı Lynnfield olan yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcilerini 8 Eylül'de duyurmaya hazırlanıyor. Uzunca bir süredir Eylül ayında lanse edileceği konuşulan yeni işlemci ailesi için belirlenen resmi lansman tarihinin 8 Eylül olduğu açıklandı. Yarıiletken devi yeni nesil işlemcileriyle birlikte P55 yonga setini temel alan anakartları da pazara sunacak ve bu sayede Nehalem mimarisinin daha geniş kitlelerce kullanılmasına olanak tanıyacak zira mevcut Core i7 (Bloomfield) platformu ile kıyaslandığında Lynnfield jenerasyonuda platformunda geçiş maliyetlerinin daha düşük olması bekleniyor.

Lynnfield serisi altında lanse edilecek yeni nesil Core i5 ve Core i7 işlemcileri entegre bellek kontrolcüsüne ek olarak PCIe veri yolu kontrolü gibi daha önce kuzey köprüsü dahilindeki kimi özellikleri de beraberinde getireceği için yonga seti üretim maliyetlerinin aşağı çekildiği ve kuzey - güney köprüsünü içeren çift yongalı tasarım anlayışı yerine PCH yani platform kontrol merkezi olarak tanımlanan tek yonga tasarımı ile maliyetlerin aşağı çekildiği dolayısıyla bu durumun anakart fiyatlandırmalarında son kullanıcıların lehine işleyecek önemli bir gelişme olduğu üzerinde duruluyor.

Mevcut Core i7 işlemci modellerinden farklı olarak LGA1366 yerine LGA1156 formunda olan ve üç kanal yerine çift kanal DDR3 bellek kontrolcüsüne sahip olan Lynnfield kod adlı yeni nesil işlemciler ayrıca yine Bloomfield kod adlı Core i7 modellerinden farklı olarak QPI yerine mevcut DMI veri yolu teknolojisini kullanıyorlar. Dört çekirdekli tasarıma sahip olan ayrıca Turbo Boos ve Hyper Threading gibi teknolojiler ile donatılan yeni işlemci ailesi kendi fiyatlarına ek olarak anakart maliyetlerindeki lehte avantaj ve çift kanal DDR3 bellek kullanımı platform geçiş maliyetlerini aşağı çekebilir.

Lynnfield işlemci ailesi, farklı fiyat ve farklı performans segmentler için farklı alternatiflere sahip olan Intel, kendisi markasını taşıyan P55 anakartlarını da satışa sunacak.