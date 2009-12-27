Intel Mart ayında duyuracağı 32nm Xeon işlemcilerini detaylandırdı

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3 Ocak'ta duyuracağı Core i3 ve Core i5 serisi yeni nesil işlemcileriyle birlikte 32nm üretim teknolojisine adım atacak olan Intel, takip eden aylarda sunucu ve iş istasyonları için hazırladığı Xeon işlemci ailesini de yeni üretim teknolojisine adapte edecek. Yeni nesil fabrikasyon sürecine masaüstü ve dizüstü bilgisayarlarda çift çekirdekli modellere geçiş yapan Intel, sunucu tarafında ise dört ve alt çekirdekli modellerle adapte olacak. 16 Mart tarihinde 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı, Westmere tabanlı 13 yeni işlemcisini lanse edecek olan Intel aynı zamanda üç yeni 45nm işlemci daha duyuracak.

Altı çekirdekli Xeon modellerinde 3.33GHz'e kadar çıkacak olan Intel, dört çekirdekli modellerde ise 3.46GHz'i görecek. Tabii bu hızların 32nm üretim teknolojisiyle hazırlanan ilk dalga Xeon modelleri için geçerli olduğunu, ilerleyen aylarda daha hızlı modellerin söz konusu olabileceğini belirmekte de fayda var. Isıl güç tasarımları 40 Watt ve 130 Watt arasında değişen 32nm işlemcilerin fiyatları ise henüz açıklanmadı.

İşte Intel'in 32nm Xeon işlemci modelleri;

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