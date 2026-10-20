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    Intel Nova Lake-E için üzücü haber: Hibrit tasarım olmayacak

    Intel'in yeni nesil Nova Lake-E işlemcileri için yeni bir iddia ortaya çıktı. Xeon E ailesinin P-core ve E-core modellerini aynı işlemcide birleştirmeyeceği söyleniyor.

    Intel Nova Lake-E için üzücü haber: Hibrit tasarım olmayacak Tam Boyutta Gör
    Intel'in yeni nesil edge odaklı Xeon E işlemcileri hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Güvenilir sızıntılarıyla bilinen Jaykihn, şirketin Nova Lake-E serisinde P-core ve E-core mimarilerini aynı çip içerisinde kullanmayacağını söylüyor. Buna göre yeni nesil Xeon E ailesinde farklı çekirdek yapılarına sahip işlemciler ayrı ürünler olarak konumlanacak. Böylece bazı modeller yalnızca performans çekirdekleriyle, bazıları ise yalnızca verimlilik çekirdekleriyle gelecek.

    16 P-core veya 32 E-core

    Paylaşılan bilgilere göre Nova Lake-E tabanlı Xeon E ailesinde 4, 6, 8, 12 ve 16 P-core seçenekleri bulunabilir. E-core tarafında ise 4, 8, 16 ve 32 çekirdekli modeller hazırlanıyor. Buradaki en önemli ayrıntı, işlemcilerin P-core ve E-core'u birlikte kullanmayacak olması. Yani Intel'in tüketici işlemcilerinde kullandığı hibrit mimarinin aksine, Nova Lake-E ailesinde tek tip çekirdek tasarımının tercih edilmesi bekleniyor.

    Bu yaklaşım Intel için tamamen yeni değil. Şirketin edge odaklı işlemcilerinde P-core ve E-core'ları ayrı tutmayı tercih ettiği görülüyor. Örneğin Bartlett Lake yalnızca P-core'lara sahipken, Clearwater Forest ailesinde çok yüksek sayıda E-core bulunuyor. Bunun temel nedenlerinden biri iş parçacığı zamanlamasını daha öngörülebilir hale getirmek olabilir.

    Hibrit mimarilerde işletim sisteminin doğru iş yükünü doğru çekirdeğe yönlendirememesi, özellikle gecikmeye duyarlı uygulamalarda performans kaybına yol açabiliyor. Edge sistemlerinde tutarlı performans önemli olduğu için Intel'in bu riski azaltmak istediği düşünülüyor.

    Nova Lake performansı da iddialı

    Nova Lake ailesinin genel olarak bu yılın sonlarında veya 2027'nin başlarında piyasaya çıkması bekleniyor. Söylentilere göre amiral gemisi modellerde 52 çekirdeğe kadar çıkılacak ve Arrow Lake'e kıyasla çok çekirdek performansında yaklaşık 2 kat, tek çekirdek performansında ise yüzde 20 civarında artış sağlanacak.

    Intel'in ayrıca Nova Lake ile birlikte ilk kez bLLC tasarımını kullanacağı ve bazı işlemcilerde 108 MB'a kadar önbellek sunacağı iddia ediliyor. Bu gerçekleşirse Intel, yüksek önbellek kapasitesiyle AMD'nin X3D işlemcilerine daha güçlü bir rakip olabilir. Ancak Nova Lake-E modellerinin çekirdek yapılarına ilişkin bilgiler henüz Intel tarafından doğrulanmış değil. Dolayısıyla 16 P-core ve 32 E-core seçenekleri şimdilik sızıntı kaynaklı iddialar olarak değerlendirilmeli.

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