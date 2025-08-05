Intel, Nova Lake ile 30 yıllık gelenekten vazgeçiyor

Gelenek sona erdi
1995 yılında Pentium Pro ile başlayan P6 mimarisiyle birlikte “Family 6” ID’si Intel’in 64-bit tüketici işlemcilerinin tamamında kullanılıyordu. Ancak Nova Lake ile birlikte bu gelenek sona eriyor. Yeni kodlar, “Family 18 Model 1” olarak Nova Lake’i ve “Family 18 Model 3” olarak Nova Lake L’yi tanımlıyor. Bu hamle, sadece isim değişikliği değil, mimaride de ciddi bir dönüşümün işareti olarak değerlendiriliyor.
Nova Lake’e 1 yıl daha var
Nova Lake mimarisi başlangıçta Intel’in 18A üretim süreciyle tasarlanmıştı. Ancak üretim verimliliğindeki sorunlar nedeniyle şirketin rotayı TSMC’nin ileri seviye N2 üretim teknolojisine çevirdiği belirtiliyor. Bu kapsamda Intel, hibrit döküm stratejisiyle Nova Lake’i pazara sunmayı planlıyor.
Nova Lake’in masaüstü varyantı olan Nova Lake-S’in çok çekirdekli yapıya sahip olacağı ve performans ile enerji verimliliği açısından kayda değer kazanımlar sunacağı ifade ediliyor.
Nova Lake'in Arrow Lake'e göre çekirdek sayısını ikiye katlaması ve 16 performans çekirdeği, 32 verimlilik çekirdeği ve 4 LPE çekirdeği ile Xe4 “Druid” mimarisine dayalı yeni bir iGPU'ya sahip olacağı söyleniyor. Panther Lake'in ilk olarak piyasaya sürülmesi ve Intel 18A'yı muhtemelen Core Ultra 300 markası altında çıkarması beklenirken, Nova Lake'in piyasaya çıkmasına hala en az bir yıl var.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: