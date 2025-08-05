Intel, Nova Lake ile 30 yıllık gelenekten vazgeçiyor

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Intel’in yeni nesil tüketici işlemcileri için geliştirdiği Nova Lake mimarisi sadece teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda şirketin oturmuş kimliklendirme sistemini terk etmesiyle de dikkat çekiyor. Linux çekirdeğine eklenen yeni kodlar Intel’in uzun yıllardır kullandığı “Family 6” kimliğinden ayrıldığını ve Nova Lake serisini “Family 18” altında tanımladığını ortaya koydu.

Gelenek sona erdi

1995 yılında Pentium Pro ile başlayan P6 mimarisiyle birlikte “Family 6” ID’si Intel’in 64-bit tüketici işlemcilerinin tamamında kullanılıyordu. Ancak Nova Lake ile birlikte bu gelenek sona eriyor. Yeni kodlar, “Family 18 Model 1” olarak Nova Lake’i ve “Family 18 Model 3” olarak Nova Lake L’yi tanımlıyor. Bu hamle, sadece isim değişikliği değil, mimaride de ciddi bir dönüşümün işareti olarak değerlendiriliyor.

Tam Boyutta Gör Bu değişiklik, iki yıl önce “Core i” markalamasının terk edilmesi gibi sadece sembolik bir güncellme değil. Intel, işlemci kimliklendirme sisteminde köklü bir ayrım yaparak daha net bir segmentasyon stratejisi benimsiyor. Artık tüketici sınıfı işlemciler “Family 18” altında toplanırken, sunucu tarafındaki yeni nesil Xeon yongaları (örneğin 2024’te tanıtılan Diamond Rapids) “Family 19” kimliğiyle tanımlanıyor. Bu ayrım, sadece mimari düzeyde değil aynı zamanda Linux gibi sistemlerin işlemciyi doğru algılayarak sürücü ve yazılım desteğini daha sağlıklı sağlayabilmesi açısından da kritik önemde.

Nova Lake’e 1 yıl daha var

Nova Lake mimarisi başlangıçta Intel’in 18A üretim süreciyle tasarlanmıştı. Ancak üretim verimliliğindeki sorunlar nedeniyle şirketin rotayı TSMC’nin ileri seviye N2 üretim teknolojisine çevirdiği belirtiliyor. Bu kapsamda Intel, hibrit döküm stratejisiyle Nova Lake’i pazara sunmayı planlıyor.

Nova Lake’in masaüstü varyantı olan Nova Lake-S’in çok çekirdekli yapıya sahip olacağı ve performans ile enerji verimliliği açısından kayda değer kazanımlar sunacağı ifade ediliyor.

AMD’den 3D V-Cache destekli 2 yeni “canavar” işlemci geliyor 12 sa. önce eklendi

Nova Lake'in Arrow Lake'e göre çekirdek sayısını ikiye katlaması ve 16 performans çekirdeği, 32 verimlilik çekirdeği ve 4 LPE çekirdeği ile Xe4 “Druid” mimarisine dayalı yeni bir iGPU'ya sahip olacağı söyleniyor. Panther Lake'in ilk olarak piyasaya sürülmesi ve Intel 18A'yı muhtemelen Core Ultra 300 markası altında çıkarması beklenirken, Nova Lake'in piyasaya çıkmasına hala en az bir yıl var.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel, Nova Lake ile 30 yıllık gelenekten vazgeçiyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: