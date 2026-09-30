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    Intel Nova Lake işlemciler için geri sayım: İlk doğrulamasını aldı

    Intel'in yeni nesil Nova Lake platformu için kritik uyumluluk testleri tamamlandı. Yeni platform, USB4 ve PCIe 5.0 doğrulamalarını aldı. İşte detaylar...       

    Intel Nova Lake işlemciler geliyor: İlk doğrulamasını aldı Tam Boyutta Gör
    Intel'in yeni nesil Core Ultra 400 serisi işlemcilerini kapsayan "Nova Lake" platformu için önemli bir aşama geride bırakıldı. Platform, USB4 ve PCIe 5.0 uyumluluk testlerini başarıyla geçti. Peki yeni nesil işlemciler ne zaman çıkacak? İşte detaylar...

    Intel Nova Lake için geri sayım başladı

    Intel'in Nova Lake platformu, USB standardını yöneten USB Implementers Forum (USB-IF) tarafından gerçekleştirilen uyumluluk testlerinde doğrulandı. Listede USB4 uyumluluğuna sahip iki farklı "Nova Lake-H" cihaz kimliği yer alıyor. Bunlar D331 ve D333 olarak listelenmiş. Masaüstü tarafında ise Nova Lake için kullanılacak PCH-S yonga seti, 6E6E cihaz kimliğiyle USB 3.2 Gen 2 uyumluluğu kapsamında listeleniyor.

    PCI Express tarafında da benzer bir gelişme yaşandı. PCI-SIG kayıtlarında Intel'in 900 serisi yonga setine ait çeşitli cihaz kimlikleri daha önce ortaya çıkmıştı. Ağustos ayında ise doğrudan işlemcilere ait yeni kimlikler listeye eklendi. PCIe 5.0 x16 root complex doğrulamasından geçen cihazlar arasında D461, D465 ve D467-D46A kimlikleri bulunuyor. Bu modellerin Nova Lake-S masaüstü işlemcilerine veya mobil varyantlara ait olması bekleniyor.

    Nova Lake-S ne zaman çıkacak?

    Mevcut sızıntılara göre Intel'in Nova Lake-S işlemcileri için seri üretimin 2026'nın dördüncü çeyreğinde başlaması bekleniyor. İlk modellerin ise 2027'nin ilk çeyreğinde piyasaya çıkması bekleniyor.

    İlk Nova Lake-S modellerinde tek bir compute die üzerinde 28 çekirdekli bir yapı kullanılacağı belirtiliyor. Daha üst seviyede konumlandırılacak 52 çekirdekli amiral gemisi modelin ise 2027 içerisinde masaüstü platformuna gelmesi bekleniyor. Intel henüz bu modelin teknik detaylarını ve kesin çıkış tarihini açıklamış değil.

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