    Intel Nova Lake işlemciler için kötü haber: Tarih ertelendi

    Intel'in Core Ultra 400 "Nova Lake-S" masaüstü işlemcilerinin 2026 sonu yerine daha da gecikebilir. Benzer takvim AMD cephesinde de olacak. İşte detaylar...     

    Intel'in daha önce 2026 sonu için işaret ettiği Nova Lake mimarisi, masaüstü tarafında biraz daha geç sahneye çıkabilir. Yeni bir sızıntıya göre Core Ultra 400 "Nova Lake-S" işlemcilerinin tüketicilerle buluşması CES 2027 dönemine kalabilir. 

    Intel Nova Lake işlemciler gecikecek

    Kaçıranlar için Intel, resmi yol haritasında Nova Lake'i 2026 sonuna konumlandırmıştı. Ancak bu açıklama masaüstü ve mobil segment ayrımı yapılmadan paylaşıldı. Son iddialar, 2026 sonunda ilk Nova Lake modellerin görüneceğini, masaüstü Nova Lake-S ailesinin ise Ocak 2027'deki CES'e kayabileceğini gösteriyor. 

    Dikkat çeken bir diğer nokta ise rekabet tarafı. AMD'nin Zen 6 tabanlı Olympic Ridge masaüstü işlemcilerin de 2027'den önce gelmeyeceğinden bahsetmiştik. Bu durum, hem Intel hem AMD'nin yeni nesil masaüstü platformlarını 2027 başına konumlandırabileceğine işaret ediyor. Nova Lake'e dönecek olursak, Arrow Lake-S'in yerini alması ve yeni platform özellikleriyle gelmesi bekleniyor.

    Daha önce paylaşılan yol haritasında Nova Lake'in şirketin 2027 ürün gamının önemli bir bölümünü oluşturacağı belirtilmişti. Eğer masaüstü lansman CES 2027'ye kayarsa, Intel yeni ana akım platformunu yılın hemen başında pazara sunarak güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyebilir. Ancak net takvim için Intel'den gelecek resmi masaüstü duyurusu belirleyici olacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Hollywood'u ayağa kaldıran yapay zeka videosu

    Profil resmi
    scorpion20 13 saat önce

    Dehşetengiz

    Profil resmi
    Müştemilat Bey 22 saat önce

    Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)

    Profil resmi
    maligezgin 4 gün önce

    vay be gayet iyi

