Intel Nova Lake işlemciler için kötü haber: Tarih ertelendi

Intel Nova Lake işlemciler gecikecek
Kaçıranlar için Intel, resmi yol haritasında Nova Lake'i 2026 sonuna konumlandırmıştı. Ancak bu açıklama masaüstü ve mobil segment ayrımı yapılmadan paylaşıldı. Son iddialar, 2026 sonunda ilk Nova Lake modellerin görüneceğini, masaüstü Nova Lake-S ailesinin ise Ocak 2027'deki CES'e kayabileceğini gösteriyor.
Dikkat çeken bir diğer nokta ise rekabet tarafı. AMD'nin Zen 6 tabanlı Olympic Ridge masaüstü işlemcilerin de 2027'den önce gelmeyeceğinden bahsetmiştik. Bu durum, hem Intel hem AMD'nin yeni nesil masaüstü platformlarını 2027 başına konumlandırabileceğine işaret ediyor. Nova Lake'e dönecek olursak, Arrow Lake-S'in yerini alması ve yeni platform özellikleriyle gelmesi bekleniyor.
Daha önce paylaşılan yol haritasında Nova Lake'in şirketin 2027 ürün gamının önemli bir bölümünü oluşturacağı belirtilmişti. Eğer masaüstü lansman CES 2027'ye kayarsa, Intel yeni ana akım platformunu yılın hemen başında pazara sunarak güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyebilir. Ancak net takvim için Intel'den gelecek resmi masaüstü duyurusu belirleyici olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Dehşetengiz
Çok kişiyi işsiz bırakacak ama gerçekten büzel duruyor :)
vay be gayet iyi