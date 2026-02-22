Intel Nova Lake işlemciler için kötü haber: Tarih ertelendi

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Intel'in daha önce 2026 sonu için işaret ettiği Nova Lake mimarisi, masaüstü tarafında biraz daha geç sahneye çıkabilir. Yeni bir sızıntıya göre Core Ultra 400 "Nova Lake-S" işlemcilerinin tüketicilerle buluşması CES 2027 dönemine kalabilir.

Intel Nova Lake işlemciler gecikecek

Kaçıranlar için Intel, resmi yol haritasında Nova Lake'i 2026 sonuna konumlandırmıştı. Ancak bu açıklama masaüstü ve mobil segment ayrımı yapılmadan paylaşıldı. Son iddialar, 2026 sonunda ilk Nova Lake modellerin görüneceğini, masaüstü Nova Lake-S ailesinin ise Ocak 2027'deki CES'e kayabileceğini gösteriyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise rekabet tarafı. AMD'nin Zen 6 tabanlı Olympic Ridge masaüstü işlemcilerin de 2027'den önce gelmeyeceğinden bahsetmiştik. Bu durum, hem Intel hem AMD'nin yeni nesil masaüstü platformlarını 2027 başına konumlandırabileceğine işaret ediyor. Nova Lake'e dönecek olursak, Arrow Lake-S'in yerini alması ve yeni platform özellikleriyle gelmesi bekleniyor.

Daha önce paylaşılan yol haritasında Nova Lake'in şirketin 2027 ürün gamının önemli bir bölümünü oluşturacağı belirtilmişti. Eğer masaüstü lansman CES 2027'ye kayarsa, Intel yeni ana akım platformunu yılın hemen başında pazara sunarak güçlü bir başlangıç yapmayı hedefleyebilir. Ancak net takvim için Intel'den gelecek resmi masaüstü duyurusu belirleyici olacak.

