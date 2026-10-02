Intel Nova Lake işlemciler sızdı: 28 çekirdek ve 144 MB önbellek

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Tam Boyutta Gör Intel'in yeni nesil Nova Lake-S masaüstü işlemcileri için hazırladığı Core Ultra Series 4 ailesine ait yedi modelin teknik özellikleri sızdırıldı. Sızıntı, serinin amiral gemisi modelinin 28 çekirdekli Core Ultra 9 4970K olacağını ve yeni işlemcilerin LGA 1954 platformuna geçiş yapacağını doğruluyor.

Sızdırılan modellerin tamamı tek compute tile tasarımını temel alıyor. Bu yapılandırmada en fazla 28 çekirdek bulunurken, işlemciler P-Core, E-Core ve LPE çekirdeklerinden oluşan farklı kombinasyonlarla sunulacak.

Core Ultra 9 ve Core Ultra 7

Serinin üst seviyesinde üç farklı Core Ultra 9 modeli bulunuyor. Listenin başında Core Ultra 9 4970K BFC yer alıyor. İşlemci, 28 çekirdek ve 28 iş parçacığıyla birlikte 125W PL1 güç değerine sahip olacak. Modelde 32 GPU EU ve AMD X3D işlemcilere benzer bLLC olarak adlandırılan ek önbellek teknolojisi de bulunacak.

Core Ultra 9 4970K BFC: 28 çekirdek, 28 iş parçacığı, 125W, 32 GPU EU, bLLC

Core Ultra 9 4950K: 28 çekirdek, 28 iş parçacığı, 125W, 32 GPU EU

Core Ultra 9 4900 BFC: 22 çekirdek, 6P + 12E + 4LPE, 65W, bLLC bulunmuyor

Tek compute tile Nova Lake işlemcilerinde toplam önbellek miktarının 144 MB'a kadar çıkabileceği belirtiliyor. Ancak bLLC miktarının modele göre değişebileceğini ve Intel'in nihai teknik özellikleri henüz açıklamadığını belirtelim. Core Ultra 7 ailesinde ise iki model bulunuyor. Her iki işlemci de 24 çekirdekli ve 6P + 12E + 4LPE çekirdek düzenine sahip olacak. PL1 güç değeri ise 125W olarak listeleniyor.

Core Ultra 7 4870K BFC: 24 çekirdek, 24 iş parçacığı, 125W, 32 GPU EU, bLLC

Core Ultra 7 4850K: 24 çekirdek, 24 iş parçacığı, 125W, 32 GPU EU

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İki model arasındaki temel farkın bLLC desteği olması bekleniyor. 4870K BFC bu ek önbellek teknolojisini kullanırken 4850K standart önbellek yapılandırmasıyla gelecek.Serinin daha ulaşılabilir modelleri olarak iki Core Ultra 5 işlemci listeleniyor. Her iki model de 22 çekirdekli ve 6P + 12E + 4LPE tasarımını kullanıyor.

Core Ultra 5 4650KF: 22 çekirdek, 22 iş parçacığı, 125W, 32 GPU EU, dahili GPU yok

Core Ultra 5 4650K: 22 çekirdek, 22 iş parçacığı, 125W, 32 GPU EU

LGA 1954 platformuna geçiş

Nova Lake-S işlemcilerin LGA 1954 soketiyle çalışacağı ve ilk aşamada Z990 ile Z970 yonga setli anakartlarla piyasaya çıkacağı belirtiliyor. Ayrıca Intel, yeni işlemcileri CES 2027 kapsamında tanıtabilir. İlk modellerin 2027'nin başlarında satışa sunulması bekleniyor. Şirketin daha sonraki aşamada iki compute tile kullanan ve 52 çekirdeğe kadar çıkabilen Nova Lake modellerini de piyasaya sürmesi bekleniyor.

Bu modellerin yaklaşık olarak Computex 2027 döneminde ortaya çıkabileceğini hatırlatalım. Ancak paylaşılan teknik özelliklerin henüz Intel tarafından doğrulanmadığını belirtmek gerekiyor. Dolayısıyla çekirdek sayıları, önbellek miktarları, model isimleri ve güç değerleri lansmana kadar değişebilir.

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İşlemci Haberleri

Intel Nova Lake işlemciler sızdı: 28 çekirdek ve 144 MB önbellek

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