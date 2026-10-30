Intel Nova Lake işlemcilerinde 18A-P üretim sürecini doğruladı

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Tam Boyutta Gör Intel'in yeni nesil masaüstü ve dizüstü işlemci ailesi Nova Lake hakkında önemli bir gelişme yaşandı. Intel CEO'su Lip-Bu Tan, 2026'nın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuç toplantısında yaptığı açıklamayla Nova Lake işlemcilerin şirketin kendi üretim teknolojisi olan 18A-P sürecini kullanacağını doğruladı.

Daha önce üretimin önemli bir bölümünün TSMC'ye yaptırılacağı konuşulurken Intel, yeni nesil işlemcilerde kendi üretim tesislerine ağırlık verecek. Lip-Bu Tan, Nova Lake'in Intel 18A-P üretim sürecini kullanan ilk istemci ürünü olacağını ve geliştirme takviminin planlanandan daha iyi ilerlediğini belirtti. CEO ayrıca Nova Lake'in lansman dönemindeki tasarım kazanımlarının Panther Lake'in yaklaşık iki katına ulaşmasını beklediklerini söyledi. Intel, işlemci ailesiyle ilgili daha fazla ayrıntıyı Ocak 2027'de CES fuarında paylaşacak.

Intel Nova Lake, 18A-P üretim sürecini kullanacak

Nova Lake'in üretim planında daha önce farklı bir yol haritası gündeme gelmişti. İlk planlamalarda işlemcilerin ana hesaplama yongalarının (compute tile) yüzde 60 ila 70'lik bölümünün TSMC'nin 2 nm N2 üretim süreciyle üretilmesi bekleniyordu. Geri kalan kısmın ise Intel'in 18A teknolojisiyle kendi tesislerinde üretilmesi planlanıyordu.

Ancak sonraki tedarik zinciri bilgileri, Intel'in üretimin büyük bölümünü kendi tesislerine taşımayı hedeflediğini ortaya koymuştu. Lip-Bu Tan'ın son açıklamasıyla Nova Lake'in Intel 18A-P üretim sürecini kullanacağı resmen doğrulanmış oldu.

52 çekirdekli Nova Lake işlemciler gelebilir

Intel'in yeni nesil işlemci ailesinde tek veya çift hesaplama yongasına sahip farklı modeller sunması bekleniyor. Her bir hesaplama yongasında 8 adede kadar Coyote Cove performans çekirdeği ve 16 Arctic Wolf verimlilik çekirdeği bulunacak. Buna ek olarak giriş-çıkış yongasına entegre edilen 4 adet düşük güç tüketimli LPE çekirdeği de yer alacak.

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Bu yapılandırmaya göre tek hesaplama yongalı modellerde toplam çekirdek sayısı 28'e kadar çıkabilecek. İki hesaplama yongası kullanan üst seviye modellerde ise toplam 52 çekirdek sunulması bekleniyor. Mevcut söylentiler, tek hesaplama yongasına sahip modellerin önce piyasaya sürüleceğini, çift yongalı 52 çekirdekli seçeneklerin ise daha sonra geleceğini gösteriyor. Ancak Intel henüz bu takvimi doğrulamış değil. Şirketin CES 2027'de yapacağı açıklamalarla Nova Lake ailesinin teknik özellikleri, model seçenekleri ve çıkış takvimi hakkında daha fazla bilgi paylaşması bekleniyor.

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Intel Nova Lake işlemcilerinde 18A-P üretim sürecini doğruladı

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