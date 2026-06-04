Intel Nova Lake için LGA 1954 soketi görüntülendi: Yepyeni tasarımla geliyor

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Tam Boyutta Gör Intel'in yıl sonunda tanıtılması beklenen Nova Lake-S işlemcileriyle birlikte kullanacağı LGA 1954 soketi hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce yalnızca teknik belgeler ve sızıntılar üzerinden değerlendirilen platform, bu kez gerçek bir anakart üzerinde görüntülendi. Paylaşılan fotoğraf, soketin tasarımını doğrularken dikkat çekici bir yeniliği de gösteriyor.

Yeni soket ve çift kilit mekanizması

Sızıntıya göre LGA 1954 soketi, mevcut LGA 1851 platformunun yerini alacak. Yeni soketin Intel'in 900 serisi yonga setleriyle birlikte kullanılacağı ve Nova Lake-S işlemcilerine ev sahipliği yapacağını biliyoruz. Platformun Z990, Z970, B960, Q970 ve W980 gibi yonga setleriyle destekleneceği söyleniyor ve Nova Lake-S ailesinin ise Core Ultra 400 serisi altında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

Yeni sokette en dikkat çekici değişiklik ise 2L-ILM olarak adlandırılan çift mandallı yükleme mekanizması olacak. Intel'in uzun süredir kullandığı tek mandallı tasarım yerine iki bağımsız yükleme kolu kullanacağı belirtiliyor. Bu sistemin temel amacı işlemci üzerindeki baskıyı daha dengeli dağıtmak ve ısı yayıcısının daha düz kalmasını sağlamak.

Sızıntılarda yer alan bilgilere göre çift mandallı tasarım, işlemci ile soğutucu arasındaki temas kalitesini artırabilir. Özellikle üst seviye anakartlarda daha dengeli montaj basıncı sağlanması ve sıcaklık performansının iyileştirilmesi hedefleniyor.

Daha önce ortaya çıkan bilgiler, LGA 1954 soketinin yalnızca Nova Lake ile sınırlı kalmayabileceğini gösteriyordu. Intel'in sonraki nesil Razor Lake işlemciler için de aynı platformu kullanabileceği söylentiler arasında. Şimdilik Intel tarafından resmi bir doğrulama yapılmış değil. Ancak art arda gelen sızıntılar, Nova Lake-S platformunun geliştirme sürecinin son aşamalarına yaklaştığını gösteriyor.

Intel'den yıllar sonra bir ilk: Yeni soket üç nesil destekleyecek 23 sa. önce eklendi

Mevcut beklentilere göre Nova Lake işlemciler 2026'nın sonlarına doğru tanıtılacak, perakende satışların ise CES 2027 dönemine yakın başlaması bekleniyor.

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Intel Nova Lake, LGA 1954 soketi görüntülendi! İşte yenilikler

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