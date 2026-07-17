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    Intel Nova Lake masaüstü işlemcilerin çıkış tarihi paylaşıldı

    Intel'in Nova Lake-S masaüstü işlemcilerine ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Core Ultra 400 markasını doğrulayan sızıntı, 28 ve 52 çekirdekli modellerin çıkış takvimini de belli oldu.

    Intel Nova Lake masaüstü işlemcilerin çıkış tarihi paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Intel'in yeni nesil masaüstü işlemci ailesi Nova Lake-S hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızdırılan yol haritasına göre şirket, işlemcileri Core Ultra 400 markası altında piyasaya sürecek. Aynı zamanda farklı çekirdek sayılarına sahip modellerin çıkış tarihleri de netleşmeye başladı.

    Intel Core Ultra 400 markası doğrulandı

    Sızıntıya göre ilk etapta 28 çekirdekli Nova Lake-S DS paketine sahip modeller piyasaya çıkacak. Bu modeller için inceleme ambargosunun Ocak ayının sonu ile Mart 2027 arasında kaldırılması bekleniyor. Kilidi açık 28 çekirdekli K serisi işlemcilerise Mart ile Nisan 2027 döneminde çıkış yapacak. Ayrıca Intel'in planlarında daha düşük çekirdek sayısına sahip modeller de yer alıyor.

    16 ve 8 çekirdekli Nova Lake-S işlemcilerin Mart sonu ile Mayıs 2027 arasında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Ailenin en dikkat çekici modeli olan 52 çekirdekli Nova Lake-S DS ise daha geç gelecek. Yol haritasına göre bu model için planlanan takvim Mayıs sonundan Eylül 2027'ye kadar uzanıyor. Bu tarihlerin doğrudan çıkış günü değil, inceleme ve satış ambargolarını kapsayan zaman aralıkları olduğu belirtiliyor.

    Paylaşılan bilgilere göre Intel'in kullandığı DS ibaresi, şirket içinde kullanılan paket tasarımını gösteriyor ve çoğunlukla çift hesaplama bloğuna (compute tile) sahip modellerle ilişkilendiriliyor olacak. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, 28 çekirdekli DS modelinin tek hesaplama bloğuna sahip olacağını, 52 çekirdekli sürümün ise çift hesaplama bloğu kullanacağını göstermişti.

    Ayrıca Core Ultra 400 markasının kullanılması da Nova Lake-S serisinin Intel'in yeni isimlendirme stratejisini sürdüreceğini doğruluyor.

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    Ultra gerçekçi arkadaş robot kapışılıyor!

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    XanthiN 1 gün önce

    Aman dikkat

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