Intel Nova Lake mobil işlemciler sızdırıldı: 28 çekirdekli model geliyor

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Tam Boyutta Gör Intel'in 2027 yılında piyasaya sürmesi beklenen Nova Lake mobil işlemcilerine ilişkin ilk detaylar ortaya çıktı. Paylaşılan sızıntıya göre, serinin ilk iki modeli Core Ultra 9 4995HX ve Core Ultra 9 4970H olacak. İşlemciler farklı dizüstü bilgisayar segmentlerine hitap edecek ve 28 çekirdeğe kadar yapılandırma sunacak.

Serinin amiral gemisi olması beklenen Core Ultra 9 4995HX, toplam 28 çekirdek ve 28 iş parçacığı sunacak. İşlemcinin 8 adet Coyote Cove performans çekirdeği, 16 adet Arctic Wolf verimlilik çekirdeği ve 4 adet düşük güç tüketimli verimlilik çekirdeğinden oluşacağı belirtiliyor. Bu yapı, mevcut Core Ultra 9 285HX ve 290HX Plus modellerindeki 24 çekirdeğe kıyasla önemli bir artış konumunda.

Core Ultra 9 4995HX'in grafik tarafında ise 2 Xe3 çekirdeği bulunacağı ortaya çıktı. Ancak HX sınıfındaki işlemcilerin ağırlıklı olarak harici ekran kartına sahip oyuncu dizüstülerinde kullanılması bekleniyor. İşlemcinin yaklaşık 55W temel güç değerine sahip olacağı da sızıntılar arasında. Nova Lake modellerinin nihai teknik özellikleri Intel tarafından doğrulanmış değil.

Core Ultra 9 4970H grafik gücüne odaklanacak

Sızıntıda yer alan diğer işlemci Core Ultra 9 4970H ise farklı bir tasarımla geliyor. Modelin 4 performans, 8 verimlilik ve 4 düşük güç tüketimli verimlilik çekirdeği olmak üzere toplam 16 çekirdek ve 16 iş parçacığı sunacağı belirtiliyor. Modelin en dikkat çekici tarafı ise entegre grafik birimi. Core Ultra 9 4970H'nin 12 Xe3P çekirdeğine sahip olması bekleniyor. Bu yapı, Intel'in Panther Lake ailesinde kullandığı Xe3 grafik mimarisinin üzerine geliştirilen yeni nesil bir çözüm olacak.

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Intel'in Nova Lake-H ailesinde farklı Xe3P yapılandırmaları kullanacağı daha önce de gündeme gelmişti. Yeni sızıntı ise ilk kez belirli işlemci isimlerini bu grafik yapılandırmalarıyla ilişkilendiriyor. Nova Lake mobil işlemcilerin 2027 yılında piyasaya çıkması bekleniyor. Ancak dizüstü bilgisayarlarda ne zaman kullanılacakları, çalışma frekansları ve bellek yapılandırmaları şimdilik bilinmiyor.

P+E+LP-E Cores GPU Max clock Base power Nova Lake Core Ultra 9 4970H 4+8+4 16 12 Xe3P - ~28W Panther Lake Core Ultra X9 388H 4+8+4 16 12 Xe3 5.1 GHz 25W Core Ultra 9 386H 4+8+4 16 4 Xe3 4.9 GHz 25W Core Ultra X9 378H 4+8+4 16 12 Xe3 5.0 GHz 25W Core Ultra X7 368H 4+8+4 16 12 Xe3 5.0 GHz 25W Core Ultra 7 366H 4+8+4 16 4 Xe3 4.8 GHz 25W Core Ultra X7 358H 4+8+4 16 12 Xe3 4.8 GHz 25W Core Ultra 7 356H 4+8+4 16 4 Xe3 4.7 GHz 25W Core Ultra 5 338H 4+4+4 12 10 Xe3 4.7 GHz 25W Core Ultra 5 336H 4+4+4 12 4 Xe3 4.6 GHz 25W

P+E+LP-E Cores GPU Max clock Base power Nova Lake Core Ultra 9 4995HX 8+16+4 28 2 Xe3 TBD ~55W Arrow Lake Core Ultra 9 290HX Plus 8+16+0 24 4 Xe 5.5 GHz 55W Core Ultra 9 285HX 8+16+0 24 4 Xe 5.5 GHz 55W Core Ultra 9 275HX 8+16+0 24 4 Xe 5.4 GHz 55W Core Ultra 7 270HX Plus 8+12+0 20 4 Xe 5.3 GHz 55W Core Ultra 7 265HX 8+12+0 20 4 Xe 5.3 GHz 55W Core Ultra 7 255HX 8+12+0 20 4 Xe 5.2 GHz 55W Core Ultra 7 251HX 6+12+0 18 3 Xe 5.1 GHz 55W Core Ultra 5 245HX 6+8+0 14 3 Xe 5.1 GHz 55W Core Ultra 5 235HX 6+8+0 14 3 Xe 5.1 GHz 55W

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Intel Nova Lake mobil işlemciler sızdırıldı: 28 çekirdek geliyor!

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