Intel Nova Lake performansı ortaya çıktı: Arrow Lake'e yüzde 20 fark

Oyunlarda yüzde 20 daha hızlı olabilir
Paylaşılan bilgilere göre bu performans artışında Intel'in yeni mimari iyileştirmelerinin yanı sıra bLLC önbellek teknolojisi ve APX komut seti uzantısı da etkili olacak. Ancak söz konusu rakamların henüz bağımsız testlerle doğrulanmadığını belirtelim. Sızıntı kaynağının iddiasına göre Nova Lake işlemciler, bLLC özelliği etkinleştirildiğinde tek çekirdek performansında Arrow Lake'e kıyasla yüzde 17'ye kadar artış sağlayabilir.
bLLC kullanılmadığında ise bu farkın yüzde 8 seviyesinde kalması bekleniyor. Oyun performansındaki artışın önemli bir bölümü ise Intel'in Advanced Performance Extensions (APX) teknolojisine bağlanıyor. x86 komut seti için geliştirilen APX, işlemcilerin komutları daha verimli yürütmesini amaçlıyor. Teknolojinin en önemli yeniliklerinden biri, 64 bit modunda genel amaçlı yazmaç sayısını 16'dan 32'ye çıkarması.
Daha fazla yazmaç kullanılması, işlemcinin verileri bellek ile yazmaçlar arasında taşıma ihtiyacını azaltabiliyor. Böylece gereksiz bellek erişimleri düşerken komutların yürütülmesi daha verimli hale gelebiliyor. Sızıntı kaynağı, APX'in tek başına yaklaşık yüzde 15 performans artışına katkıda bulunabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte gerçek kazanımlar, oyunların ve derleyicilerin APX desteğine göre optimize edilmesine bağlı olacak.
28 çekirdekli Nova Lake-S sızdırılmıştı
Daha önce ortaya çıkan başka bir sızıntıda, 28 çekirdekli Nova Lake-S modellerinin Core Ultra 9 285K karşısındaki performansına ilişkin bazı tahminler paylaşılmıştı. Buna göre işlemci, 285W PL1 güç sınırında oyunlarda yüzde 16, 296W PL1 seviyesinde ise yüzde 33'e kadar daha yüksek performans sunabilir.
Yeni işlemci ailesinin DDR5-8000 bellek desteğini standart olarak sunacağı da iddialar arasında. Yüksek bellek hızlarının ve bLLC önbelleğinin özellikle oyun performansına katkıda bulunması bekleniyor.
Kaçıranlar için Intel, önceki Arrow Lake ailesinde oyun performansı açısından beklentileri tam olarak karşılayamamıştı. Bu nedenle Nova Lake ile yüzde 20 ila 30 seviyesinde bir artış sağlanması, şirketin AMD'nin Ryzen X3D işlemcileriyle rekabetinde önemli olabilir. Ancak performansın yanında fiyatlandırma da belirleyici olacak.
Intel'in Nova Lake ailesi hakkında daha fazla ayrıntıyı Ocak 2027'de CES fuarında paylaşması bekleniyor. Şimdilik performans rakamlarının resmi testlerle doğrulanmadığını ve nihai sonuçların yazılım optimizasyonlarına göre değişebileceğini hatırlatalım.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: