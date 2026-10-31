Intel Nova Lake performansı ortaya çıktı: Arrow Lake'e yüzde 20 fark

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Tam Boyutta Gör Intel'in yeni nesil Nova Lake işlemcileri hakkında performans iddiaları gelmeye devam ediyor. Son olarak tanınmış sızıntı kaynaklarından Haze2K1, Nova Lake-S ailesinin oyun ve tek çekirdek performansına ilişkin bazı rakamlar paylaştı. İddiaya göre yeni işlemciler, Arrow Lake ailesine kıyasla oyunlarda yüzde 20'ye, tek çekirdek performansında ise yüzde 17'ye kadar daha yüksek sonuçlar sunabilir.

Oyunlarda yüzde 20 daha hızlı olabilir

Paylaşılan bilgilere göre bu performans artışında Intel'in yeni mimari iyileştirmelerinin yanı sıra bLLC önbellek teknolojisi ve APX komut seti uzantısı da etkili olacak. Ancak söz konusu rakamların henüz bağımsız testlerle doğrulanmadığını belirtelim. Sızıntı kaynağının iddiasına göre Nova Lake işlemciler, bLLC özelliği etkinleştirildiğinde tek çekirdek performansında Arrow Lake'e kıyasla yüzde 17'ye kadar artış sağlayabilir.

bLLC kullanılmadığında ise bu farkın yüzde 8 seviyesinde kalması bekleniyor. Oyun performansındaki artışın önemli bir bölümü ise Intel'in Advanced Performance Extensions (APX) teknolojisine bağlanıyor. x86 komut seti için geliştirilen APX, işlemcilerin komutları daha verimli yürütmesini amaçlıyor. Teknolojinin en önemli yeniliklerinden biri, 64 bit modunda genel amaçlı yazmaç sayısını 16'dan 32'ye çıkarması.

Daha fazla yazmaç kullanılması, işlemcinin verileri bellek ile yazmaçlar arasında taşıma ihtiyacını azaltabiliyor. Böylece gereksiz bellek erişimleri düşerken komutların yürütülmesi daha verimli hale gelebiliyor. Sızıntı kaynağı, APX'in tek başına yaklaşık yüzde 15 performans artışına katkıda bulunabileceğini öne sürüyor. Bununla birlikte gerçek kazanımlar, oyunların ve derleyicilerin APX desteğine göre optimize edilmesine bağlı olacak.

28 çekirdekli Nova Lake-S sızdırılmıştı

Daha önce ortaya çıkan başka bir sızıntıda, 28 çekirdekli Nova Lake-S modellerinin Core Ultra 9 285K karşısındaki performansına ilişkin bazı tahminler paylaşılmıştı. Buna göre işlemci, 285W PL1 güç sınırında oyunlarda yüzde 16, 296W PL1 seviyesinde ise yüzde 33'e kadar daha yüksek performans sunabilir.

Yeni işlemci ailesinin DDR5-8000 bellek desteğini standart olarak sunacağı da iddialar arasında. Yüksek bellek hızlarının ve bLLC önbelleğinin özellikle oyun performansına katkıda bulunması bekleniyor.

Kaçıranlar için Intel, önceki Arrow Lake ailesinde oyun performansı açısından beklentileri tam olarak karşılayamamıştı. Bu nedenle Nova Lake ile yüzde 20 ila 30 seviyesinde bir artış sağlanması, şirketin AMD'nin Ryzen X3D işlemcileriyle rekabetinde önemli olabilir. Ancak performansın yanında fiyatlandırma da belirleyici olacak.

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Intel'in Nova Lake ailesi hakkında daha fazla ayrıntıyı Ocak 2027'de CES fuarında paylaşması bekleniyor. Şimdilik performans rakamlarının resmi testlerle doğrulanmadığını ve nihai sonuçların yazılım optimizasyonlarına göre değişebileceğini hatırlatalım.

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Intel Nova Lake performansı ortaya çıktı: Arrow Lake'e %20 fark

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