Intel Nova Lake-S çıkmadan test edildi! İşte ilk detaylar

Nova Lake-S, Core Ultra 9 285K'yı geçti
Yeni sızdırılan veriler, PassMark PerformanceTest 11.1 yazılımındaki Manage Baselines özelliğinde fark edildi. İşlemciler genel olarak "Intel 0000" adıyla listelenirken sonuçların eylül ayından itibaren sisteme girildiği görülüyor. Dolayısıyla söz konusu modellerin henüz satışa çıkmamış mühendislik örnekleri olması muhtemel.
En dikkat çekici sonuç, 28 çekirdekli Nova Lake-S işlemcisinden geliyor. Örnek, PassMark'ın CPU tek çekirdek testinde 5.210 puan alırken başka bir sonuçta 5.191 puana ulaşıyor. Karşılaştırma için mevcut işlemciler arasında Core Ultra 9 285K yaklaşık 5.059 puan, Ryzen 9 9950X3D 4.805 puan ve Core i9-14900KF 4.635 puan seviyesinde bulunuyor.
Çok çekirdek performansında geride kalıyor
28 çekirdekli Nova Lake-S örneği toplam CPU Mark testinde ise 61.509 puan alıyor. İkinci sonuç 60.964 puan seviyesinde. Bu değer Core i9-14900KF'nin 58.074 puanlık sonucunun üzerinde olsa da Core Ultra 9 285K'nın 67.274 puan ve Ryzen 9 9950X3D'nin 72.065 puan seviyesinin gerisinde kalıyor. Dolayısıyla sızıntıdaki işlemcinin en güçlü tarafı şu aşamada tek çekirdek performansı olarak görülüyor. Çok çekirdek sonuçlarının ise erken mühendislik örnekleri ve farklı test koşulları nedeniyle nihai performansı göstermemesi mümkün.
Intel'in Nova Lake-S ailesinin ilk olarak 28 çekirdekli modellerle piyasaya çıkması bekleniyor. Mevcut sızıntılara göre ilk modellerin 2027'nin ocak sonu ile mart ayı arasında, 28 çekirdekli K serisinin ise mart-nisan döneminde gelmesi planlanıyor. 16 ve 8 çekirdekli modellerin de mart-haziran döneminde çıkması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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