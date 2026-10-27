Intel Nova Lake-S çıkmadan test edildi! İşte ilk detaylar

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Tam Boyutta Gör Intel'in henüz tanıtılmayan Nova Lake-S masaüstü işlemcilerine ait olduğu düşünülen yeni benchmark sonuçları ortaya çıktı. PassMark veritabanındaki sonuçlar, 28 çekirdekli Nova Lake-S örneğinin tek çekirdek performansında Core Ultra 9 285K'yı geride bıraktığını gösteriyor.

Nova Lake-S, Core Ultra 9 285K'yı geçti

Yeni sızdırılan veriler, PassMark PerformanceTest 11.1 yazılımındaki Manage Baselines özelliğinde fark edildi. İşlemciler genel olarak "Intel 0000" adıyla listelenirken sonuçların eylül ayından itibaren sisteme girildiği görülüyor. Dolayısıyla söz konusu modellerin henüz satışa çıkmamış mühendislik örnekleri olması muhtemel.

En dikkat çekici sonuç, 28 çekirdekli Nova Lake-S işlemcisinden geliyor. Örnek, PassMark'ın CPU tek çekirdek testinde 5.210 puan alırken başka bir sonuçta 5.191 puana ulaşıyor. Karşılaştırma için mevcut işlemciler arasında Core Ultra 9 285K yaklaşık 5.059 puan, Ryzen 9 9950X3D 4.805 puan ve Core i9-14900KF 4.635 puan seviyesinde bulunuyor.

Tam Boyutta Gör Buna göre sızdırılan 28 çekirdekli Nova Lake-S örneği, Core Ultra 9 285K'nın yaklaşık yüzde 3 önünde yer alıyor. Aynı sonuç, Raptor Lake Refresh tabanlı Core i9-14900KF'ye kıyasla yaklaşık yüzde 12 daha yüksek. Ancak bunların erken dönem benchmark sonuçları olduğu ve test koşullarının nihai ürün performansını temsil etmeyebileceği unutulmamalı.

Çok çekirdek performansında geride kalıyor

28 çekirdekli Nova Lake-S örneği toplam CPU Mark testinde ise 61.509 puan alıyor. İkinci sonuç 60.964 puan seviyesinde. Bu değer Core i9-14900KF'nin 58.074 puanlık sonucunun üzerinde olsa da Core Ultra 9 285K'nın 67.274 puan ve Ryzen 9 9950X3D'nin 72.065 puan seviyesinin gerisinde kalıyor. Dolayısıyla sızıntıdaki işlemcinin en güçlü tarafı şu aşamada tek çekirdek performansı olarak görülüyor. Çok çekirdek sonuçlarının ise erken mühendislik örnekleri ve farklı test koşulları nedeniyle nihai performansı göstermemesi mümkün.

Tam Boyutta Gör Ayrıca sızdırılan listede, 8 çekirdekli Nova Lake-S olarak değerlendirilen dört farklı sonuç bulunuyor. Bunlardan en yüksek tek çekirdek skoru 5.085 puan seviyesinde. Bu sonuç, Core Ultra 9 285K'nın 5.059 puanlık skorunun çok az üzerinde. Dolayısıyla düşük semgent modellerde de önemli performans kazanımları görebiliriz.

Intel Nova Lake mobil işlemciler sızdırıldı: 28 çekirdek geliyor! 5 gün önce eklendi

Intel'in Nova Lake-S ailesinin ilk olarak 28 çekirdekli modellerle piyasaya çıkması bekleniyor. Mevcut sızıntılara göre ilk modellerin 2027'nin ocak sonu ile mart ayı arasında, 28 çekirdekli K serisinin ise mart-nisan döneminde gelmesi planlanıyor. 16 ve 8 çekirdekli modellerin de mart-haziran döneminde çıkması bekleniyor.

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