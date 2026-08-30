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Tam Boyutta Gör Intel'in gelecek nesil masaüstü işlemcileri için önemli bir doğrulama geldi. Şirketin resmi Design-In Tools platformunda yer alan yeni bir listeleme, Nova Lake-S masaüstü platformunun LGA1954 soketini kullanacağını resmen doğruladı.

Intel Nova Lake-S ile LGA1954 soketini resmen doğruladı

Intel'in Design-In Tools mağazasında "Gen5 VR Test Tool için LGA1954 NVL-S Interposer ILM Kit" olarak adlandırılan bir ürün listelendi. Buradaki NVL-S ifadesinin, Intel'in masaüstü Nova Lake platformu için kullandığı kısaltma olduğu belirtiliyor. Böylece LGA1954 soketi ile Nova Lake-S platformu arasında resmi bir bağlantı kurulmuş oldu.

Söz konusu ürün, son kullanıcılar için hazırlanan bir işlemci veya anakart değil. Listeleme, daha çok mühendislik ve platform doğrulama süreçlerinde kullanılan teknik ekipmanlara yönelik. "Gen5 VR Test Tool" ifadesi de bu kitin voltaj regülatörü ve platform doğrulama testlerinde kullanıldığını gösteriyor.

LGA1851'in yerini LGA1954 alacak

Nova Lake-S platformunun, Intel'in mevcut Arrow Lake-S masaüstü platformunda kullanılan LGA1851 soketinin yerini alması bekleniyor. Yeni soketin, Intel'in gelecekteki 900 serisi masaüstü anakart ailesiyle birlikte kullanılması bekleniyor. Nova Lake-S işlemci paketine ilişkin daha önce ortaya çıkan görüntülerde de LGA1954 bağlantı düzeni görülmüştü.

Ancak yeni listelemenin farkı, bilgilerin bir anakart üreticisinin sızıntısından veya sevkiyat kaydından değil, doğrudan Intel tarafından işletilen bir platformdan gelmesi. Bu durum henüz Intel'in Nova Lake-S işlemcilerini resmen duyurduğu anlamına gelmiyor. Ancak LGA1954 soketi ile Nova Lake-S masaüstü platformunun birlikte kullanılacağına dair en net resmi işaretlerden biri ortaya çıkmış durumda.

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Intel'in Nova Lake-S platformu ve yeni LGA1954 soketiyle ilgili daha fazla teknik detayın, yeni nesil masaüstü işlemcilerin tanıtım tarihi yaklaştıkça paylaşılması bekleniyor.

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Intel Nova Lake-S ile LGA1954 soketini resmen doğruladı

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