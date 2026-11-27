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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Intel'in yeni masaüstü işlemci ailesi Nova Lake-S'e ait detaylar sızdırıldı. Amiral gemisi Core Ultra 9 4970K BFC modeli, 28 çekirdekli yapısı, 144 megabayt önbelleği ve 5,5 gigahertze ulaşan frekans hızıyla dikkat çekiyor. Serideki tüm modellerin DDR5-8000 bellek desteği ve gelişmiş yapay zeka işlemcisiyle geleceği belirtiliyor. Yeni nesil işlemcilerin 2027'nin ilk aylarında resmi olarak tanıtılması bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Intel'in yeni nesil masaüstü işlemci ailesi Nova Lake-S hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Sızdırılan bir liste, Core Ultra 4000 serisinde yer alması beklenen en az yedi işlemcinin teknik özelliklerini doğruluyor. Listenin en güçlü modeli olması beklenen Core Ultra 9 4970K BFC, 28 çekirdekli yapısı, 144 MB L3 önbelleği ve 5,5 GHz'e ulaşan saat hızıyla öne çıkıyor.

Core Ultra 9 4970K BFC neler sunacak?

Sızıntıya göre Core Ultra 9 4970K BFC, toplam 28 çekirdeğe sahip olacak. Bu yapı 8 performans çekirdeği (P-Core), 16 verimlilik çekirdeği (E-Core) ve 4 düşük güçlü verimlilik çekirdeğinden (LPE-Core) oluşuyor. İşlemcinin temel frekansı 2,7 GHz, maksimum artırılmış frekansı ise 5,5 GHz olarak belirtiliyor. Modelin diğer özellikleri arasında 144 MB L3 önbellek, 125W temel güç tüketimi ve 3,1 GHz'e kadar entegre grafik frekansı bulunuyor. İşlemcinin adındaki K takısı da çarpan kilidinin açık olacağını gösteriyor.

Sızıntıda yer alan diğer modeller ise Core Ultra 9 4950K, Core Ultra 9 4900 BFC, Core Ultra 7 4870K BFC, Core Ultra 7 4850K, Core Ultra 5 4650K ve Core Ultra 5 4650KF şeklinde sıralanıyor. Core Ultra 9 4950K da 28 çekirdekli bir model olarak listelenirken diğer işlemciler 22 ila 24 çekirdek arasında değişen konfigürasyonlara sahip.

Tam Boyutta Gör Listenin giriş seviyesindeki Core Ultra 5 4650KF ise 6 P-Core, 12 E-Core ve 4 LPE-Core olmak üzere toplam 22 çekirdekle geliyor. Modelde 30 MB L3 önbellek, 2,9 GHz temel frekans ve 5,1 GHz artırılmış frekans bulunuyor. Ayrıca F takısı nedeniyle entegre grafik birimine sahip olmayan tek işlemci konumunda.

DDR5-8000 bellek ve 256 GB kapasite desteği

Nova Lake-S ailesindeki işlemcilerin tamamının DDR5-8000 bellek desteği sunacağı belirtiliyor. Bu, mevcut Arrow Lake-S ailesindeki DDR5-6400 desteğine kıyasla önemli bir artış. Yeni modellerin 256 GB'a kadar bellek kapasitesini desteklemesi bekleniyor. Sızıntıda ayrıca 24 adede kadar işlemci PCIe hattı ve 77 TOPS işlem gücüne sahip entegre NPU bilgisi yer alıyor.

Medya tarafında ise AV1 High ve Professional profillerinin yanı sıra DNx, XAVC, JPEG-XS ve VVC kod çözme desteğinden söz ediliyor. Intel'in Nova Lake-S işlemcilerini ne zaman piyasaya süreceği henüz kesinleşmiş değil. Bununla birlikte önceki bir sızıntı, şirketin 22-25 Şubat 2027 tarihleri arasında Berlin'de yeni nesil masaüstü işlemcilere yönelik bir etkinlik düzenleyebileceğini öne sürmüştü.

Intel'in yeni nesil masaüstü işlemcileri geliyor: Tarih açıklandı 2 gün önce eklendi

Anakart üreticilerinin ise CES 2027 kapsamında, yani Ocak ayında Nova Lake-S uyumlu ürünlerini tanıtmaya başlaması bekleniyor. Şimdilik Intel cephesinden resmi bir doğrulama gelmediğini ve paylaşılan teknik özelliklerin sızıntıya dayandığını hatırlatalım.

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İşlemci Haberleri

Intel Nova Lake-S işlemciler sızdırıldı: 28 çekirdek ve 5,5 GHz

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