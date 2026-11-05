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    Intel Nova Lake-S işlemcilerde 90 derece sınırı: Frekans düşebilir

    Intel'in yeni nesil Nova Lake-S işlemcileri için sıcaklığa bağlı yeni bir frekans sınırı gündemde. İddiaya göre sıcaklık 90 dereceyi geçtiğinde işlemciler 5,1 GHz'i aşamayacak.

    Intel Nova Lake-S işlemcilerde 90 derece sınırı: Frekans düşüyor Tam Boyutta Gör
    Intel'in gelecek nesil masaüstü işlemci ailesi Nova Lake-S hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Core Ultra 400 serisi adıyla piyasaya sürülmesi beklenen işlemciler, bu kez sıcaklığa bağlı olası frekans kısıtlamasıyla gebilir. Intel, işlemci sıcaklığı 90 dereceyi aştığında tüm Nova Lake-S modellerinin maksimum çalışma frekansını 5,1 GHz ile sınırlandırabilir.

    Nova Lake-S işlemcilerde 90 derece sınırı olabilir

    Sızıntı kaynağının paylaştığı bilgilere göre söz konusu sınırlama, işlemcilerin alışılmış termal kısma mekanizmasından ayrı çalışacak. Nova Lake-S ailesinde TJMax sıcaklık sınırının 100 derece olması bekleniyor. Ancak yeni iddia doğruysa işlemciler, bu sıcaklığa ulaşmadan 10 derece önce farklı bir frekans kısıtlamasıyla karşılaşacak.

    Buna göre işlemci sıcaklığı 90 dereceyi geçtiğinde çekirdek frekansı en fazla 5,1 GHz seviyesinde kalacak. Üstelik bu eşik değerinin kullanıcılar tarafından değiştirilemeyeceği belirtiliyor. Bu durum, özellikle 5,1 GHz'in üzerinde frekanslara çıkabilen üst seviye modeller açısından önem taşıyor. Yüksek sıcaklıklarda çalışan işlemciler, normal şartlarda ulaşabilecekleri maksimum hızları koruyamayabilir.

    Intel'in bazı mevcut işlemcilerinde de sıcaklığa bağlı hız artırma mekanizmaları bulunuyor. Örneğin Thermal Velocity Boost teknolojisi, işlemci sıcaklığı belirli bir seviyenin altında kaldığında ek frekans avantajı sağlayabiliyor. Ancak Nova Lake-S için konuşulan yeni sınırlama bundan farklı. Burada sıcaklık belirli bir eşiği geçtiğinde uygulanacak sabit bir frekans tavanından söz ediliyor.

    Soğutma performansı daha önemli hale gelebilir

    Nova Lake-S ailesinin yüksek çekirdek sayıları ve gelişmiş önbellek teknolojileri nedeniyle güç tüketimi ve sıcaklık tarafında zorlayıcı bir platform olması bekleniyor. Önceki sızıntılarda serinin 52 çekirdeğe kadar çıkan modeller içerebileceği ve bLLC teknolojisini kullanacağı öne sürülmüştü. Ayrıca çift yongalı bazı modellerin oldukça yüksek tepe güç değerlerine ulaşabileceği iddia ediliyor.

    Bu nedenle 90 derece sınırının özellikle üst seviye işlemcilerde soğutma tercihlerini daha önemli hale getirmesi mümkün. Güçlü sıvı soğutma veya yüksek performanslı hava soğutma çözümleri kullanan sistemlerde bu eşiğe daha seyrek ulaşılabilir. İşlemciyi uzun süre yüksek yük altında çalıştıran kullanıcılar ise sıcaklığa bağlı frekans sınırlamasından daha fazla etkilenebilir.

    Elbette söz konusu bilgilerin henüz Intel tarafından doğrulanmadığını ve erken aşamadaki bir sızıntıya dayandığını hatırlatalım. Nova Lake-S işlemcilerin resmi teknik özellikleri ve çalışma limitleri açıklandığında bu iddianın netlik kazanması bekleniyor.

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