    Intel Nova Lake sınırları zorlayacak: Güç tüketimi 700W'ı aşabilir

    Intel'in yeni nesil Nova Lake masaüstü işlemcileri, özellikle çift işlem birimine sahip modellerde 700W'ı aşabilir. İşte detaylar...                             

    Intel Nova Lake sınırları zorlayacak: TDP'ler 700W'ı aşabilir Tam Boyutta Gör
    Intel, Arrow Lake'in ardından masaüstü işlemci platformunu Nova Lake-S serisiyle yenilemeye hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi yeni işlemciler, LGA 1954 soketini kullanan 900 serisi anakartlarla birlikte gelecek ve mevcut LGA 1851 tabanlı Arrow Lake platformunun yerini alacak. Son olarak Intel Nova Lake işlemciler hakkında sınırları zorlayacak yeni bir bilgi daha ortaya çıktı.

    Intel, masaüstünde çıtayı yükseltiyor

    Sızıntılara göre Nova Lake-S ailesi iki farklı yapı sunacak. Tek Compute Tile'lı (İşlem Birimi) modellerde çekirdek sayısı 28'e kadar çıkarken, çift compute tile kullanan üst seviye varyantlarda toplam 52 çekirdeğe ulaşılıyor. Bu işlemciler aynı zamanda Intel'in yeni büyük bLLC önbellek tasarımını kullanan ilk masaüstü modeller olacak.

    Tek compute tile'lı versiyonlarda 144 MB, çift compute tile'lı modellerde ise 288 MB'a kadar önbellek kapasitesi gündemde. Bu da AMD'nin X3D modellerine doğrudan rakip olacağı anlamına geliyor. Ancak donanım tarafındaki bu büyüme, güç tüketimine de doğrudan yansıyor. Güvenilir sızıntı kaynağı Kopite7kimi'ye göre, en üst seviye Nova Lake-K modeli tam yük altında 700W'ın üzerine çıkabiliyor. 

    Karşılaştırmak gerekirse, mevcut Arrow Lake amiral gemisi Core Ultra 9 285K, kilitleri açık stres testlerinde yaklaşık 370-400W seviyelerine ulaşıyor. Sızıntılar ise, söz konusu tüketimin yalnızca işlemciyi sınırlarına kadar zorlayan belirli iş yüklerinde ortaya çıkacağını gösteriyor. Dolayısıyla Intel'in çift compute tile'lı Nova Lake modellerini klasik masaüstü çözümlerden ziyade HEDT sınıfına (üst düzey masaüstü) yakın konumlandırması ise sürpriz değil.

    Çift CT'li modellerde güç tüketimi rekoru

    Isı tarafında da dikkat çekici detaylar bulunuyor. Nova Lake-S işlemcilerde TJMax değerinin sabit olduğu, termal kısıtlamaların devre dışı bırakılamadığı ve sensörlerin -64 °C ile 100 °C arasında raporlama yapabildiği belirtiliyor. Bu durum, işlemcilerin daha sıcak çalışabileceğine işaret ederken, güçlü soğutma çözümlerinin önemini artırıyor. 

    Mimari detaylara bakıldığında, her biri 8+16 çekirdekten oluşan compute tile'ların yaklaşık 94 mm² alan kapladığı ve çift tile'lı modellerde toplam alanın 190 mm² seviyesine ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca Coyote Cove P-Core kümeleri için küme başına 4 MB L2 önbellek sunuluyor. Bu da çift compute tile'lı modellerde 32 MB L2 önbellek anlamına geliyor.

    Intel Nova Lake-S işlemcilerin ve 900 serisi anakartların yılın ilerleyen dönemlerinde piyasaya çıkması bekleniyor. Yeni seri, AMD'nin Zen 6 tabanlı Ryzen işlemcileriyle doğrudan rekabete girecek. 

    donanimhabercom Instagram

