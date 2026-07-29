Intel, Nova Lake'te ezber bozabilir: Entegre GPU'ya 65W güç ayrılacak

İki ayrı VCCGT güç fazı kullanılacak
İddiaya göre söz konusu işlemci, 8 performans çekirdeği (P-Core), 4 verimlilik çekirdeği (E-Core) ve 4 düşük güç tüketimli LP-E çekirdeğinden oluşan toplam 16 çekirdekli bir yapı sunacak. Grafik tarafında ise 12 Xe3P çekirdeğine sahip entegre GPU bulunacak. Xe3P mimarisi, Panther Lake ailesinde kullanılan Xe3 (Celestial) grafik mimarisinin geliştirilmiş ve optimize edilmiş sürümü olarak biliniyor. İşlemcinin ise Coyote Cove P-Core ve Arctic Wolf E-Core mimarilerini kullanması bekleniyor.
Bu tasarım sayesinde grafik yongası, işlemci çekirdeklerine güç sağlayan VCCCore hattından bağımsız olarak beslenecek. Böylece anakart üzerindeki VRM tasarımının da buna uygun şekilde geliştirilmesi gerekecek.
AMD Strix Halo seviyesine yaklaşabilir
12 Xe3P çekirdeğine sahip bu modelin performans açısından oldukça iddialı olması bekleniyor. Sızıntıda ayrıca AMD'nin Ryzen G serisi masaüstü APU'larına da dikkat çekiliyor. Bu işlemciler genellikle 65W TDP ile gelirken, bu değer tüm işlemci paketini kapsıyor. Nova Lake'te konuşulan 65W ise yalnızca entegre grafik birimi için ayrılmış güç anlamına geliyor. Bu nedenle yeni tasarımın, AMD Strix Halo platformundaki 70-80W seviyesinde güç tüketebilen güçlü entegre grafik çözümlerine yaklaşabileceği belirtiliyor.
Üst seviye modellerde güç tüketimi daha da artacak
Bu nedenle üst seviye Z990 anakartlarda, geleneksel iki adet 8 pin EPS CPU güç girişine ek olarak üçüncü bir 8 pin CPU güç konnektörü görülebileceği konuşuluyor. Bunun özellikle hız aşırtma odaklı üst düzey anakartlar için planlandığı, standart kullanımda ise iki veya üç EPS bağlantısına sahip kartların 175W platformunda çalışacak 44 ve 52 çekirdekli modelleri desteklemesinin beklendiği ifade ediliyor.
Çıkış tarihi henüz net değil
Intel'in Nova Lake ailesi için farklı çekirdek yapılarına sahip çok sayıda model hazırladığı belirtiliyor. Tek hesaplama yongalı sürümlerin 28 çekirdeğe kadar ölçeklenmesi beklenirken, çift hesaplama yongalı tasarımlar ise 52 çekirdeğe kadar çıkabilecek.
Mevcut iddialara göre ilk etapta tek hesaplama yongalı modeller piyasaya sürülecek, ardından çift yongalı üst seviye sürümler gelecek. İlk işlemcilerin ise 2027’nin ilk çeyreğinde piyasaya adım atması bekleniyor. Mart-Nisan döneminde ise diğer işlemciler çıkabilir. Öte yandan bazı raporlar hem Intel'in Nova Lake hem de AMD'nin yeni nesil işlemcilerinin CES 2027 kapsamında tanıtılabileceğini öne sürüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: