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    Intel, Nova Lake'te ezber bozabilir: Entegre GPU'ya 65W güç ayrılacak

    Intel'in Nova Lake işlemcileriyle ilgili yeni bir sızıntılar güçlü entegre grafik birimine işaret ediyor. İddiaya göre bazı modellerde iGPU için 65W'lık ayrı güç talep edilecek.

    Intel, Nova Lake'te ezber bozabilir: Entegre GPU'ya 65W güç Tam Boyutta Gör
    Intel'in gelecek nesil Nova Lake-S masaüstü işlemcilerine ilişkin yeni sızıntılar, şirketin engegre grafik performansında devasa bir adım atacağını gösteriyor. Güvenilir kaynaklara göre seride yer alacak belirli bir modelin entegre grafik birimi tam performansına ulaşabilmek için 65W'lık ayrı bir güç beslemesine ihtiyaç duyacak. Bu da mevcut masaüstü işlemcilerde görülmeyen bir güç tasarımını beraberinde getirebilir.

    İki ayrı VCCGT güç fazı kullanılacak

    İddiaya göre söz konusu işlemci, 8 performans çekirdeği (P-Core), 4 verimlilik çekirdeği (E-Core) ve 4 düşük güç tüketimli LP-E çekirdeğinden oluşan toplam 16 çekirdekli bir yapı sunacak. Grafik tarafında ise 12 Xe3P çekirdeğine sahip entegre GPU bulunacak. Xe3P mimarisi, Panther Lake ailesinde kullanılan Xe3 (Celestial) grafik mimarisinin geliştirilmiş ve optimize edilmiş sürümü olarak biliniyor. İşlemcinin ise Coyote Cove P-Core ve Arctic Wolf E-Core mimarilerini kullanması bekleniyor.

    Intel, Nova Lake'te ezber bozabilir: Entegre GPU'ya 65W güç Tam Boyutta Gör
    Sızıntıya göre bu işlemcinin en dikkat çekici özelliği, entegre grafik biriminin 65W'a kadar bağımsız güç talep etmesi. Normalde Intel masaüstü işlemcilerde entegre grafik birimi için tek VCCGT güç fazı yeterli oluyordu. Ancak bu model için iki ayrı VCCGT fazına ihtiyaç duyulacak. Bunun temel nedeni ise tek fazın güvenli şekilde yaklaşık 30W seviyesinde güç sağlayabilmesi.

    Bu tasarım sayesinde grafik yongası, işlemci çekirdeklerine güç sağlayan VCCCore hattından bağımsız olarak beslenecek. Böylece anakart üzerindeki VRM tasarımının da buna uygun şekilde geliştirilmesi gerekecek.

    AMD Strix Halo seviyesine yaklaşabilir

    12 Xe3P çekirdeğine sahip bu modelin performans açısından oldukça iddialı olması bekleniyor. Sızıntıda ayrıca AMD'nin Ryzen G serisi masaüstü APU'larına da dikkat çekiliyor. Bu işlemciler genellikle 65W TDP ile gelirken, bu değer tüm işlemci paketini kapsıyor. Nova Lake'te konuşulan 65W ise yalnızca entegre grafik birimi için ayrılmış güç anlamına geliyor. Bu nedenle yeni tasarımın, AMD Strix Halo platformundaki 70-80W seviyesinde güç tüketebilen güçlü entegre grafik çözümlerine yaklaşabileceği belirtiliyor.

    Üst seviye modellerde güç tüketimi daha da artacak

    Intel, Nova Lake'te ezber bozabilir: Entegre GPU'ya 65W güç Tam Boyutta Gör
    Nova Lake ailesiyle ilgili daha önce ortaya çıkan bilgiler de Intel'in güç limitlerini önemli ölçüde yükselteceğine işaret ediyor. Daha önce sızdırılan bilgilere göre çift hesaplama yongasınasahip 52 çekirdekli Nova Lake-S modeli, 474W PL2 güç limitine ulaşabilecek.

    Bu nedenle üst seviye Z990 anakartlarda, geleneksel iki adet 8 pin EPS CPU güç girişine ek olarak üçüncü bir 8 pin CPU güç konnektörü görülebileceği konuşuluyor. Bunun özellikle hız aşırtma odaklı üst düzey anakartlar için planlandığı, standart kullanımda ise iki veya üç EPS bağlantısına sahip kartların 175W platformunda çalışacak 44 ve 52 çekirdekli modelleri desteklemesinin beklendiği ifade ediliyor.

    Çıkış tarihi henüz net değil

    Intel'in Nova Lake ailesi için farklı çekirdek yapılarına sahip çok sayıda model hazırladığı belirtiliyor. Tek hesaplama yongalı sürümlerin 28 çekirdeğe kadar ölçeklenmesi beklenirken, çift hesaplama yongalı tasarımlar ise 52 çekirdeğe kadar çıkabilecek.

    Mevcut iddialara göre ilk etapta tek hesaplama yongalı modeller piyasaya sürülecek, ardından çift yongalı üst seviye sürümler gelecek. İlk işlemcilerin ise 2027’nin ilk çeyreğinde piyasaya adım atması bekleniyor. Mart-Nisan döneminde ise diğer işlemciler çıkabilir. Öte yandan bazı raporlar hem Intel'in Nova Lake hem de AMD'nin yeni nesil işlemcilerinin CES 2027 kapsamında tanıtılabileceğini öne sürüyor.

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