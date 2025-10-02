Intel Panther Lake-H serisi sızdırıldı: İşte beklenen modeller

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel'in önümüzdeki haftalarda tanıtması beklenen Panther Lake-H işlemcileriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce çekirdek dizilimi, 18A süreci ve Xe3 GPU mimarisi hakkında bilgiler paylaşılmıştı. Şimdi ise serinin isimlendirme şeması netleşmeye başladı.

Intel Panther Lake-H serisi sızdırıldı

Sızıntılara göre Panther Lake-H modelleri, "Ultra X" adlandırmasıyla piyasaya sürülecek. Core Ultra X5, Ultra X7 ve Ultra X9 şeklinde sıralanacak olan modeller arasında, dört SKU'nun isimleri belli oldu. Buna göre Core Ultra X7 368H, Core Ultra X7 358H, Core Ultra X5 338H ve Core Ultra X9 388H modelleri ile karşılaşacağız.

Tam Boyutta Gör Serinin en güçlü seçeneği olması beklenen Core Ultra X9 388H modelinin 12 Xe3 GPU çekirdeği ve 5.1 GHz’e ulaşabilen saat hızlarıyla geleceği öne sürülüyor. Core Ultra X7 368H modeli ise daha güçlü bir entegre GPU'ya sahip olacak şekilde konumlandırılabilir. Diğer modeller ise orta segmenti hedefleyen seçenekler olacak.

Panther Lake-H'nin Intel 18A sürecinde üretilen CPU/SoC kalıplarıyla birlikte TSMC'nin N3E tabanlı GPU kalıbını kullanacağı biliniyor. Ayrıca LPDDR5X bellek desteği, 50 TOPS üzeri NPU performansı ve genişletilmiş medya çözümleri de serinin öne çıkan özellikleri arasında.

Öte yandan Intel'in yine isimlendirme şeması değişikliğine gitmesi, kullanıcı tarafında kafa karışıklığı yaratabilir. Ultra X serisinin resmi tanıtımının bu ay içinde yapılması bekleniyor. Böylece Intel'in yeni nesil tüketici CPU stratejisi daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

Model P-Core (Cougar Cove) E-Core (Darkmont) LP-E Core (Skymont?) Xe3 GPU Cores (Celestial) PL1 TDP PL2 TDP Panther Lake-H 4 8 4 12 25W 45W Panther Lake-H 4 8 4 4 25W 45W Panther Lake-H 4 8 0 4 25W 45W Panther Lake-U 4 0 4 4 15W 45W Panther Lake-U 2 0 4 4 15W 45W

