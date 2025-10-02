Intel Panther Lake-H serisi sızdırıldı: İşte beklenen modeller

Intel Panther Lake-H serisi sızdırıldı
Sızıntılara göre Panther Lake-H modelleri, "Ultra X" adlandırmasıyla piyasaya sürülecek. Core Ultra X5, Ultra X7 ve Ultra X9 şeklinde sıralanacak olan modeller arasında, dört SKU'nun isimleri belli oldu. Buna göre Core Ultra X7 368H, Core Ultra X7 358H, Core Ultra X5 338H ve Core Ultra X9 388H modelleri ile karşılaşacağız.
- Core Ultra X7 368H
- Core Ultra X7 358H
- Core Ultra X5 338H
- Core Ultra X9 388H
Panther Lake-H'nin Intel 18A sürecinde üretilen CPU/SoC kalıplarıyla birlikte TSMC'nin N3E tabanlı GPU kalıbını kullanacağı biliniyor. Ayrıca LPDDR5X bellek desteği, 50 TOPS üzeri NPU performansı ve genişletilmiş medya çözümleri de serinin öne çıkan özellikleri arasında.
Öte yandan Intel'in yine isimlendirme şeması değişikliğine gitmesi, kullanıcı tarafında kafa karışıklığı yaratabilir. Ultra X serisinin resmi tanıtımının bu ay içinde yapılması bekleniyor. Böylece Intel'in yeni nesil tüketici CPU stratejisi daha net bir şekilde ortaya çıkacak.
|Model
|P-Core (Cougar Cove)
|E-Core (Darkmont)
|LP-E Core (Skymont?)
|Xe3 GPU Cores (Celestial)
|PL1 TDP
|PL2 TDP
|Panther Lake-H
|4
|8
|4
|12
|25W
|45W
|Panther Lake-H
|4
|8
|4
|4
|25W
|45W
|Panther Lake-H
|4
|8
|0
|4
|25W
|45W
|Panther Lake-U
|4
|0
|4
|4
|15W
|45W
|Panther Lake-U
|2
|0
|4
|4
|15W
|45W
