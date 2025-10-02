Giriş
    Intel Panther Lake-H serisi sızdırıldı: İşte beklenen modeller

    Intel'in yaklaşan Panther Lake-H işlemcilerine dair yeni bilgiler sızdı. Seride "Ultra X" adlandırması kullanılacak ve en üst modelde 5.1 GHz’e kadar saat hızları yer alacak.

    Intel Panther Lake-H serisi sızdırıldı: İşte beklenen modeller Tam Boyutta Gör
    Intel'in önümüzdeki haftalarda tanıtması beklenen Panther Lake-H işlemcileriyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Daha önce çekirdek dizilimi, 18A süreci ve Xe3 GPU mimarisi hakkında bilgiler paylaşılmıştı. Şimdi ise serinin isimlendirme şeması netleşmeye başladı.

    Intel Panther Lake-H serisi sızdırıldı

    Sızıntılara göre Panther Lake-H modelleri, "Ultra X" adlandırmasıyla piyasaya sürülecek. Core Ultra X5, Ultra X7 ve Ultra X9 şeklinde sıralanacak olan modeller arasında, dört SKU'nun isimleri belli oldu. Buna göre Core Ultra X7 368H, Core Ultra X7 358H, Core Ultra X5 338H ve Core Ultra X9 388H modelleri ile karşılaşacağız.

    Intel Panther Lake-H serisi sızdırıldı: İşte beklenen modeller Tam Boyutta Gör
    Serinin en güçlü seçeneği olması beklenen Core Ultra X9 388H modelinin 12 Xe3 GPU çekirdeği ve 5.1 GHz’e ulaşabilen saat hızlarıyla geleceği öne sürülüyor. Core Ultra X7 368H modeli ise daha güçlü bir entegre GPU'ya sahip olacak şekilde konumlandırılabilir. Diğer modeller ise orta segmenti hedefleyen seçenekler olacak.
    • Core Ultra X7 368H
    • Core Ultra X7 358H
    • Core Ultra X5 338H
    • Core Ultra X9 388H

    Panther Lake-H'nin Intel 18A sürecinde üretilen CPU/SoC kalıplarıyla birlikte TSMC'nin N3E tabanlı GPU kalıbını kullanacağı biliniyor. Ayrıca LPDDR5X bellek desteği, 50 TOPS üzeri NPU performansı ve genişletilmiş medya çözümleri de serinin öne çıkan özellikleri arasında.

    Öte yandan Intel'in yine isimlendirme şeması değişikliğine gitmesi, kullanıcı tarafında kafa karışıklığı yaratabilir. Ultra X serisinin resmi tanıtımının bu ay içinde yapılması bekleniyor. Böylece Intel'in yeni nesil tüketici CPU stratejisi daha net bir şekilde ortaya çıkacak.

    Model P-Core (Cougar Cove) E-Core (Darkmont) LP-E Core (Skymont?) Xe3 GPU Cores (Celestial) PL1 TDP PL2 TDP
    Panther Lake-H 4 8 4 12 25W 45W
    Panther Lake-H 4 8 4 4 25W 45W
    Panther Lake-H 4 8 0 4 25W 45W
    Panther Lake-U 4 0 4 4 15W 45W
    Panther Lake-U 2 0 4 4 15W 45W
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın ilk ultrasonik şef bıçağı karşınızda

    Profil resmi
    Timur-i leng 2 gün önce

    bi sarj etmedigimiz biçak kalmisti

    Profil resmi
    POOPY 5 gün önce

    keskin olunca kendiside keser...

