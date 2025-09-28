Intel Panther Lake-H sızdırıldı: 16 çekirdek, Xe3 GP ve dahası

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel’in yaklaşan Panther Lake-H işlemcileri hakkında yeni sızıntılar ortaya çıktı. Daha önce Intel'in 18A sürecini kullanarak bu işlemcilerin 2025'in ikinci yarısında piyasaya sürmeyi planladığı belirtilmişti. Hacimli üretim ise en erken 2026'nın ilk çeyreğinde başlayabilir. İşte son detaylar...

Intel 18A ve TSMC N3E

Yeni sızıntılara göre işlemciler, üç farklı bileşenden oluşan hibrit bir tasarıma sahip olacak. CPU ve SoC kalıbı Intel'in 18A sürecinde üretilirken, entegre GPU kalıbı TSMC'nin N3E süreciyle geliyor. Ayrıca Platform Controller Die (PCD) tarafında TSMC N6 teknolojisi tercih edilecek. Bu birleşimle birlikte 50 TOPS üzeri yapay zeka iş yükleri için NPU desteği, LPDDR5X bellek denetleyicisi ve genişletilmiş medya–bağlantı çözümleri sunulacak.

Tam Boyutta Gör Panther Lake'in en dikkat çeken yönlerinden biri ise yükseltilmiş Xe3 “"Celestial" GPU çekirdekleri oldu. Lunar Lake'e kıyasla %15-30 arası daha yüksek entegre oyun performansı vadeden GPU, 12 yürütme birimiyle AMD'nin Strix Point APU’larına karşı iddialı görünüyor. Sızıntılar ise, 45W TDP altında AMD çözümlerini geride bırakabileceği yönünde.

Saat hızlarına gelirsek, büyük bir artış beklenmiyor. Buna rağmen çekirdek diziliminin dengesi ve LPE çekirdeklerinin uygulamalarda aktif biçimde kullanılabilmesi sayesinde, çoklu iş parçacıklı performansta Arrow Lake’i yakalayabilir. Tek çekirdek performansında ise Lunar Lake seviyesine yakın sonuçlar hedefleniyor.

Intel, ASML’den daha fazla High-NA EUV ekipmanı sipariş ediyor 2 gün önce eklendi

Öte yandan üretim verimliliği Intel için halen sorunlu. Kaynaklara göre Panther Lake çipleri Intel’in 18A hattında düşük verim oranlarına sahip. Bu nedenle serinin geniş çaplı üretimi ve 2025’in sonuna yetişmesi konusundaki belirsizlik sürüyor. Yine de yükseltilmiş GPU ve verimlilik kazanımları sayesinde, Intel’in dizüstü tarafında AMD karşısında rekabet gücünü artırması bekleniyor.

