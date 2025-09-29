Intel Panther Lake için tarih netleşti: İşte tüm beklenenler

9 Ekim'de geliyor
Kaçıranlar için Intel Panther Lake işlemciler, 18A üretim sürecini temel alan ilk tüketici odaklı ürünlerden biri olacak ve Xe3 grafiklerini taşıyan ilk işlemci ailesi olarak öne çıkacak. Nisan ayında risk üretimine geçen bu süreç, gate-all-around (GAA) transistör yapısı ve arka taraf güç dağıtımı gibi yenilikleri de beraberinde getiriyor.
Panther Lake ailesi, PTL-H ve PTL-U olmak üzere ikiye ayrılacak. PTL-H serisi orta seviye dizüstülere hitap ederken, PTL-U modelleri düşük güç tüketimi ve uzun pil ömrüne odaklanacak. Intel'in Family 6 mimarisini kullanan son işlemci ailesi olarak konumlandırılan Panther Lake, Nova Lake ile birlikte Family 18'e geçişin öncüsü olacak.
Etkinlikten alınan notlarda, Intel'in yeni menü sistemleri ve demo süreçlerinde özellikle 18A düğümünün altı çizildi. Ancak üretimde halen verimlilik sorunları yaşandığı, seri üretime geçişin 2025'in dördüncü çeyreğinde gerçekleşeceği belirtiliyor. Intel'in Panther Lake işlemcilerini resmen duyuracağı tarih ise 9 Ekim olacak.
