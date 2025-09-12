Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Panther Lake ile oyun performansı yüzde 18 artıyor

    Intel, Panther Lake Xe3 GPU’larda Linux tabanlı optimizasyonlarla oyun performansını yüzde 18 artırdı. Yeni mimari ve 18A üretim teknolojisiyle mobil oyunlarda dikkat çekici iyileşme bekleniyor.

    Intel Panther Lake ile oyun performansı yüzde 18 artıyor Tam Boyutta Gör
    Intel, gelecek nesil Panther Lake mobil işlemci ailesini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve Linux tabanlı bir dizi optimizasyon sayesinde oyun performansında dikkat çekici artışlar sağladığı bildiriliyor.

    Panther Lake oyunlarda iddialı olabilir

    Intel Panther Lake ile oyun performansı yüzde 18 artıyor Tam Boyutta Gör
    Aktarılanlara göre Intel’in Linux ekibi, Xe3 GPU platformu için 14 farklı Mesa yaması yayınladı ve bunlar 3D grafik sürücüsüne entegre edildi. Yapılan ilk testler, sadece bu yamaların oyun performansını yüzde 18’e kadar artırdığını ortaya koydu. Bu oran, donanım güncellemeleri olmadan elde edilen oldukça yüksek bir performans artışı anlamına geliyor.

    Yamaların temel odak noktası, zamanlama ve iş parçacığı paralelliği optimizasyonları. Bu sayede Xe3 grafik derleyicisinin platformun 2025’in son çeyreğinde piyasaya sürülmesiyle en iyi performansı sunması hedefleniyor. Intel’in iç testleri, özellikle Cyberpunk 2077 ve Hogwarts Legacy gibi oyunlarda ciddi bir performans artışı sağlarken bu iyileştirme daha fazla shader ön-derleme yükü anlamına geliyor. Şirket, artan derleme süresini, elde edilen performans kazancı için makul bir takas olarak değerlendiriyor.

    Buna rağmen Panther Lake işlemcilerinde hâlâ GPU takılmaları (GPU hang) gözlemleniyor. Bu da platformun hâlâ bazı sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Yine de Xe3 ile mimari değişikliklerin ve yeni 18A üretim teknolojisinin bir araya gelmesiyle önemli bir atılımın yapılması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni nesil Renault Clio sonunda tanıtıldı

    Profil resmi
    POOPY 1 gün önce

    hayret vagbotlar çamur atmamış...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    witchfire türkçe yama vito 112 cdi kullanıcı yorumları radyatör neden patlar telefondan film indirme dinamik disk nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Vivo V40 Lite
    Vivo V40 Lite
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum