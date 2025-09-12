Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Intel, gelecek nesil Panther Lake mobil işlemci ailesini piyasaya sürmeye hazırlanıyor ve Linux tabanlı bir dizi optimizasyon sayesinde oyun performansında dikkat çekici artışlar sağladığı bildiriliyor.

Panther Lake oyunlarda iddialı olabilir

Tam Boyutta Gör Aktarılanlara göre Intel’in Linux ekibi, Xe3 GPU platformu için 14 farklı Mesa yaması yayınladı ve bunlar 3D grafik sürücüsüne entegre edildi. Yapılan ilk testler, sadece bu yamaların oyun performansını yüzde 18’e kadar artırdığını ortaya koydu. Bu oran, donanım güncellemeleri olmadan elde edilen oldukça yüksek bir performans artışı anlamına geliyor.

Söylentilere cevap: Intel, cam alt tabaka planlarını iptal etmedi 1 gün önce eklendi

Yamaların temel odak noktası, zamanlama ve iş parçacığı paralelliği optimizasyonları. Bu sayede Xe3 grafik derleyicisinin platformun 2025’in son çeyreğinde piyasaya sürülmesiyle en iyi performansı sunması hedefleniyor. Intel’in iç testleri, özellikle Cyberpunk 2077 ve Hogwarts Legacy gibi oyunlarda ciddi bir performans artışı sağlarken bu iyileştirme daha fazla shader ön-derleme yükü anlamına geliyor. Şirket, artan derleme süresini, elde edilen performans kazancı için makul bir takas olarak değerlendiriyor.

Buna rağmen Panther Lake işlemcilerinde hâlâ GPU takılmaları (GPU hang) gözlemleniyor. Bu da platformun hâlâ bazı sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Yine de Xe3 ile mimari değişikliklerin ve yeni 18A üretim teknolojisinin bir araya gelmesiyle önemli bir atılımın yapılması bekleniyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Panther Lake ile oyun performansı yüzde 18 artıyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: