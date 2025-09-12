Intel Panther Lake ile oyun performansı yüzde 18 artıyor

Panther Lake oyunlarda iddialı olabilir
Yamaların temel odak noktası, zamanlama ve iş parçacığı paralelliği optimizasyonları. Bu sayede Xe3 grafik derleyicisinin platformun 2025’in son çeyreğinde piyasaya sürülmesiyle en iyi performansı sunması hedefleniyor. Intel’in iç testleri, özellikle Cyberpunk 2077 ve Hogwarts Legacy gibi oyunlarda ciddi bir performans artışı sağlarken bu iyileştirme daha fazla shader ön-derleme yükü anlamına geliyor. Şirket, artan derleme süresini, elde edilen performans kazancı için makul bir takas olarak değerlendiriyor.
Buna rağmen Panther Lake işlemcilerinde hâlâ GPU takılmaları (GPU hang) gözlemleniyor. Bu da platformun hâlâ bazı sorunlarla karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Yine de Xe3 ile mimari değişikliklerin ve yeni 18A üretim teknolojisinin bir araya gelmesiyle önemli bir atılımın yapılması bekleniyor.
