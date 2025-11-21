Giriş
    Intel, Core Ultra 300 serisi Panther Lake işlemcilerini CES 2026’da tanıtacak

    Intel, 18A sürecinde üretilen yeni nesil Panther Lake işlemcilerini 5 Ocak’ta CES 2026’da tanıtacak. Yeni Core Ultra 300 serisi, yenilenmiş CPU mimarisi ve güçlü Xe3 grafik birimiyle geliyor.

    Intel, Panther Lake işlemcilerini CES 2026’da tanıtacak Tam Boyutta Gör

    Intel, dizüstü bilgisayarlara yönelik Core Ultra 300Panther Lake” işlemcilerini CES 2026 kapsamında resmen tanıtacağını doğruladı. Şirket, yeni nesil mobil platformunu 5 Ocak’ta düzenlenecek özel bir etkinlikte sahneye çıkaracak. Lansmana, Intel Client Computing Group’un kıdemli başkan yardımcısı ve genel müdürü Jim Johnson liderlik edecek.

    Performansta iddialı olacak

    Yıl içinde Panther Lake mimarisine dair kapsamlı bilgiler sunulmuş olsa da serinin SKU isimleri, model çeşitleri ve nihai teknik özellikleri hâlâ netlik kazanmış değil. Buna rağmen Geekbench veri tabanında görülen erken test sonuçları, Intel’in yeni platformunun özellikle entegre GPU tarafında önemli sıçramalar vaat ettiğini ortaya koyuyor. Şirketin kendi performans grafikleriyle birleştiğinde Panther Lake’in, Qualcomm Adreno X2 grafik birimini ve AMD’nin RDNA 3.5 tabanlı Gorgon Point APU’larındaki iGPU’ları geride bırakmasının beklendiği belirtiliyor. Ancak işlemci çekirdek performansı açısından aynı ölçüde iddialı bir tablo şimdilik görünmüyor.

    Intel, Panther Lake işlemcilerini CES 2026’da tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Panther Lake tabanlı dizüstü bilgisayarlar ilk olarak Samsung Galaxy Book6 Pro ve Asus ROG Zephyrus G14 modellerinde ortaya çıktı. Bu iki cihaz dışında başka üreticilerden henüz resmi teyit gelmese de ürün lansman tarihine yaklaşıldıkça daha fazla modelin duyurulması bekleniyor. Ayrıca kompakt sistem tarafında da Panther Lake’i göreceğiz.

    Panther Lake serisi, Intel’in kendi fabrikalarında üretilen 18A sürecinden çıkan ilk işlemci ailesi olma özelliğini taşıyor. Yeni nesil platform, güncellenmiş P-Core ve E-Core mimarileri, tamamen yenilenen Xe3 “Celestial” entegre grafik birimi, yapay zeka yükleri için 5. nesil NPU ve güç verimliliği odaklı pek çok donanım yeniliğiyle geliyor.

    Intel’in aktardığına göre CPU tarafında önceki nesle kıyasla %50’nin üzerinde performans artışı hedefleniyor. Grafik tarafında ise yeni Intel Arc GPU, 12 Xe çekirdeğine kadar seçenek sunarak yine %50’nin üzerinde grafik performansı artışı vaat ediyor. Yapay zeka hızlandırıcılarının birleştiği XPU tasarımı, platform genelinde 180 TOPS seviyesine kadar yapay zeka işleme kapasitesi sunacak.

    Hangi modeller ve yapılandırmalar geliyor?

    Intel, Panther Lake işlemcilerini CES 2026’da tanıtacak Tam Boyutta Gör

    Seriyle birlikte Intel, üst seviye modeller için yeni bir isimlendirme yapısına geçiyor. “Core Ultra X” markası altında toplanan üst segment Panther Lake modelleri, ürün gamının en güçlü grafik birimlerine sahip olacak. En tepedeki Core Ultra X9 388H, Core Ultra 7 X368H ve Core Ultra 7 X358H, 12 Xe3 GPU çekirdeği ile geliyor. Orta seviye modellerde 10 Xe3 çekirdek, daha alt seviyede ise 4 Xe3 çekirdek bulunuyor.

    Core Ultra X serisi

    • Core Ultra X9 388H: 4+8+4 CPU çekirdeği, 12 Xe3 GPU çekirdeği
    • Core Ultra X7 368H: 4+8+4 CPU çekirdeği, 12 Xe3 GPU çekirdeği
    • Core Ultra X7 358H: 4+8+4 CPU çekirdeği, 12 Xe3 GPU çekirdeği
    • Core Ultra X5 338H: 4+4+4 CPU çekirdeği, 10 Xe3 GPU çekirdeği

    Core Ultra H serisi

    • Core Ultra 9 375H: 4+8+4 CPU çekirdeği, 4 Xe3 GPU çekirdeği
    • Core Ultra 7 355H: 4+8+4 CPU çekirdeği, 4 Xe3 GPU çekirdeği
    • Core Ultra 7 345H: 4+8+4 CPU çekirdeği, 4 Xe3 GPU çekirdeği
    • Core Ultra 5 325H: 4+4+4 CPU çekirdeği, 4 Xe3 GPU çekirdeği

    Core Ultra-U serisi modeller:

    • Core Ultra 7 360U: 4+0+4 CPU çekirdeği, 4 Xe3 GPU çekirdeği
    • Core Ultra 7 350U: 4+0+4 CPU çekirdeği, 4 Xe3 GPU çekirdeği
    • Core Ultra 5 340U: 4+0+4 CPU çekirdeği, 4 Xe3 GPU çekirdeği
    • Core Ultra 3 320U: 2+0+4 CPU çekirdeği, 4 Xe3 GPU çekirdeği
    Kaynakça https://www.notebookcheck.net/Intel-confirms-CES-2026-reveal-for-Core-Ultra-300-Panther-Lake-chips.1167541.0.html https://www.intel.com/content/www/us/en/events/ces.html
