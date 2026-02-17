Giriş
    Intel Panther Lake, pil ömründe M5 Macbook Pro'yu yakalıyor!

    YouTube'taki Max Tech kanalının yaptığı testte, Panther Lake işlemcili yeni 14 inç Asus ExpertBook Ultra, M5 çipli 14 inç MacBook Pro ile neredeyse benzer batarya performansı göstermeyi başardı.

    Intel Panther Lake, pil ömründe M5 Macbook Pro'yu yakalıyor! Tam Boyutta Gör
    Intel'in 18A üretim süreciyle üretilen yeni Panther Lake işlemci ailesi, enerji verimliliği konusunda beklentileri karşılıyor gibi görünüyor. YouTube'taki Max Tech kanalının yaptığı testte, Panther Lake işlemcili yeni 14 inç Asus ExpertBook Ultra, M5 çipli 14 inç MacBook Pro ile neredeyse benzer batarya performansı göstermeyi başardı.

    Pil testine geçmeden önce iki cihazın bazı temel performans karşılaştırmaları şöyle:

    • Asus ExpertBook Ultra: Intel Core Ultra X7 358H işlemci, 32 GB RAM ve 1 TB SSD
      M5 MacBook Pro: 16 GB RAM ve 512 GB SSD

    • Blackmagic disk testine göre SSD okuma hızları:
      Asus ExpertBook Ultra: 13.980 MB/s
      MacBook Pro: 6.797 MB/s

    • Geekbench 6 CPU skorları:
      Asus ExpertBook Ultra: Tek çekirdek 2.823, çoklu çekirdek 15.449
      M5 MacBook Pro: Tek çekirdek 4.328, çoklu çekirdek 17.987

    • GPU (OpenCL) skorları:
      Asus ExpertBook Ultra'da bulunan Intel Arc B390: 50.072
      M5 MacBook Pro: 76.601

    M5 MacBook Pro, performans testlerinde rakibini geride bıraksa da, Asus ExpertBook Ultra, 18A üretim süreciyle üretilen Intel 358H işlemcisiyle pil ömrü konusunda başa baş sonuç elde etmeyi başardı. Maksimum ekran parlaklığında (600 nit) 2,5 saat boyunca yoğun yük altında yapılan testin sonunda M5 MacBook Pro’nun şarjı yüzde 40 seviyesinde kalırken, Asus ExpertBook Ultra yüzde 38 seviyesinde kaldı.

    Bu arada, Asus ExpertBook Ultra'nın OLED panele, M5 MacBook Pro'nun ise IPS LCD panele sahip olduğunu belirtelim. Batarya tarafında ise Asus 70 Wh, Macbook Pro 72,4 Wh kapasiteye sahip.

    Özetle, Apple’ın giriş seviyesi M5 işlemcisi pil verimliliğinde hala Intel’in en yeni çipini az da olsa geride bırakıyor. Tabi bu noktada pil ömrüne etki eden birçok farklı parametrenin (ekran ve diğer bileşenler gibi) olduğunu belirtelim. Ancak Intel’in geçmişteki dezavantajlı konumu göz önüne alındığında, Panther Lake’in Apple’ın enerji verimliliğine bu kadar yaklaşmış olması takdiri hak ediyor.

