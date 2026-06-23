Intel Raptor Lake Next sızdı: 2027'de yeni HX işlemciler yolda

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel’in masaüstü tarafında Nova Lake hazırlıkları sürerken, şirketin mobil platform için de ayrı bir plan üzerinde çalıştığı söyleniyor. Son sızıntıya göre Intel, 2027’nin başlarında mevcut mimariyi temel alan Raptor Lake Next HX işlemcileri piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yeni seri, doğrudan yüksek performans odaklı dizüstü sistemleri hedefleyecek.

Raptor Lake Next HX detaylandı

Paylaşılan bilgilere göre Raptor Lake Next ailesi yalnızca masaüstüyle sınırlı kalmayacak ve mobil HX serisini de kapsayacak. Ancak burada dikkat çeken nokta, Intel'in standart mobil modellere değil, yalnızca üst segment HX sınıfına odaklanacak olması. Yani yeni aile daha çok oyuncu dizüstüleri ve performans odaklı taşınabilir iş istasyonlarında karşımıza çıkabilir.

Serinin tepesinde yer alacak modelin Core 9 ailesine ait olacağı ve 8 performans + 16 verimlilik çekirdeği düzeniyle geleceği söyleniyor. Bu yapı, toplamda 24 çekirdek ve 32 izlek anlamına geliyor. Başka bir deyişle Intel, amiral gemisi HX sınıfında mevcut üst seviye çekirdek düzenini korumayı planlıyor. Saat hızları tarafında ise şimdilik net bir bilgi bulunmuyor.

Core 7 tarafında ise birden fazla yapılandırma gündemde. Sızıntıya göre burada 8P + 12E ve 6P + 8E olmak üzere iki farklı yapı görülebilir. Bu da Intel'in Raptor Lake Next HX ailesini yalnızca en üst seviyede değil, daha geniş bir performans aralığında konumlandırmak istediğini gösteriyor.

Trump duyurdu: Apple ve Intel arasında tarihi anlaşma 4 gün önce eklendi

Yeni serideki en dikkat çekici değişikliklerden biri ise vPro / SIPP desteğinin kaldırılacak olması. Bu karar, özellikle kurumsal kullanım ve iş istasyonu tarafında önem taşıyor. Çünkü vPro; uzaktan yönetim, AMT ve çeşitli kurumsal güvenlik-yönetim özellikleri sunuyordu. Bireysel kullanıcı için bu eksikliğin büyük bir etkisi olmayabilir, ancak profesyonel ve kurumsal tarafta Raptor Lake Next HX ailesinin konumunu değiştirebilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel Raptor Lake Next sızdı: 2027'de yeni HX işlemciler yolda

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: