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    Intel, Razor Lake işlemcileri TSMC 2nm N2X sürecine taşıyor

    Intel'in yeni nesil Razor Lake işlemcilerinin bir bölümünü TSMC'nin 2nm N2X süreciyle üreteceği ortaya çıktı. Yeni gelişme, zaten sınırlı olan TSMC kapasitesi için AMD'yi zor durumda bırakabilir.

    Intel, Razor Lake işlemcileri TSMC 2nm N2X sürecine taşıyor Tam Boyutta Gör
    Intel, gelecek nesil işlemcilerinde TSMC'ye olan üretim bağımlılığını daha da artırabilir. Yeni iddialara göre şirket, Razor Lake işlemcilerinin üretiminin bir bölümünü TSMC'nin 2nm N2X sürecine aktaracak. Böylece Intel, kendi üretim teknolojileriyle birlikte TSMC'nin gelişmiş üretim kapasitesinden de yararlanacak.

    Hibrit üretim süreci kullanabilir

    Intel'in Nova Lake ve Razor Lake nesillerinde TSMC'nin gelişmiş üretim süreçlerini kullanacağına yönelik iddialar son dönemde artmış durumda. Nova Lake'in ilk etapta tamamen Intel'in kendi 18A üretim sürecine dayanacağı düşünülüyordu. Ancak son bilgiler, üretimin Intel 18A ile TSMC'nin N2P süreci arasında paylaştırılabileceğine işaret ediyor.

    Commercial Times tarafından aktarılan yeni bilgilere göre Nova Lake'in dizüstü bilgisayar versiyonlarının doğrudan bu nesilde ortaya çıkmayabileceği, mobil taraftaki tasarımların Razor Lake-HX nesline bırakılabileceği belirtiliyor. Nova Lake ile ilgili bir diğer önemli yenilik ise Intel'in bLLC (Big Last-Level Cache) teknolojisi olacak. Şirketin bu teknolojiyle AMD'nin Ryzen X3D işlemcilerinde kullanılan geniş önbellek yapısına rakip olması bekleniyor.

    İddialara göre Nova Lake ailesinin üst seviye 52 çekirdekli modellerinde 288 MB'a kadar, 28 çekirdekli modellerinde ise 144 MB'a kadar önbellek bulunabilir. Intel'in bLLC teknolojisini daha önce Razor Lake'in mobil işlemcilerine de taşıyacağı iddia edilmişti.

    Razor Lake tarafında ise üretim yükünün Intel'in kendi üretim süreci ile TSMC'nin N2X teknolojisi arasında bölüştürüleceği öne sürülüyor. N2X, TSMC'nin 2nm N2 platformunun yüksek performans odaklı bir türevi olarak konumlanıyor. Süreç özellikle nanosheet transistör teknolojisine geçiş yapıyor.

    AMD'yi zorlayacak

    Intel'in TSMC kapasitesini Nova Lake ve Razor Lake ile kullanması, AMD açısından önemli bir sorun oluşturabilir. TSMC'nin gelişmiş üretim hatları için talep zaten yüksek seviyede. Intel'in de bu kapasiteden daha büyük pay almaya başlaması, AMD'nin ek üretim kapasitesini etkileyecek.

    Öte yandan Intel'in iki nesil boyunca TSMC'nin gelişmiş üretim teknolojilerinden yararlanması, şirketin 18A sürecinin henüz tüm üretim yükünü tek başına karşılayacak seviyeye ulaşmadığı şeklinde yorumlanabilir. Intel 18A'nın şirketin uzun vadeli üretim stratejisindeki önemi devam ederken, TSMC'nin 2nm teknolojisinin yüksek performanslı ürünlerde tamamlayıcı rol üstlenmesi bekleniyor.

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