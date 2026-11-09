Intel Razor Lake-S işlemciler için tarih ortaya çıktı

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Oynat Intel'in yeni masaüstü işlemci ailesi Razor Lake-S hakkındaki ilk detaylar netleşti. Sızıntılara göre 2028 yılında piyasaya sürülmesi beklenen seri, Griffin Cove performans çekirdekleriyle güçlendirilecek. Ailenin en dikkat çekici özelliği ise bir önceki nesille aynı olan LGA 1954 soketini kullanmaya devam edecek olması. Böylece kullanıcıların anakart yenileme ihtiyacı azalacak. Yeni işlemcilerin ayrıca güçlü ve güncellenmiş grafik birimleriyle gelmesi bekleniyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Intel'in yeni nesil masaüstü işlemcileri hakkında dikkat çekici bir sızıntı paylaşıldı. Donanım sızıntılarıyla tanınan Jaykihn'e göre şirket, Nova Lake-S ailesinin ardından gelecek Razor Lake-S işlemcilerini 2028 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni neslin Griffin Cove performans çekirdekleriyle gelmesi ve mevcut LGA 1954 soketini kullanmaya devam etmesi bekleniyor.

Intel LGA 1954 soketini birden fazla nesilde kullanabilir

Sızıntıya göre Intel, Razor Lake-S ailesini 2027 yılı için planlamıyor. Bu da masaüstü işlemci tarafında Nova Lake-S ile Razor Lake-S arasında en az bir yıllık süre bulunacağı anlamına geliyor. Nova Lake-S ailesinin ise 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak Razor Lake-S için henüz kesin bir çıkış tarihi veya lansman aralığı paylaşılmış değil.

Razor Lake-S ile ilgili en önemli ayrıntılardan biri, Intel'in LGA 1954 soketini koruyacak olması. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, bu soketin Razor Lake sonrasında gelecek işlemcilerle de uyumlu olabileceğine işaret etmişti. Jaykihn'in önceki açıklamalarında, 64 MB BIOS belleğine sahip anakartların ek işlemci nesillerini destekleyebileceği belirtilmişti.

Marka Arrow Lake Nova Lake Razor Lake Seri Core Ultra 200 Core Ultra 4000 Core Ultra 5000 Çıkış Tarihi 2024 2027 2028 Soket LGA 1851 LGA 1954 LGA 1954 P Core Mimarisi Lion Cove Coyote Cove Griffin Cove E Core Mimarisi Skymont Coyote Cove Golden Eagle Maksimum Çekirdek 24 (8P+16E) 52 (16P+32E+4LP) Henüz belirlenmedi. Bellek desteği DDR5 DDR5 DDR5 PCIe desteği PCIe 5.0 PCIe 5.0 Henüz belirlenmedi.

Eylül ayında sızdırılan bir iş ortağı sunumunda da Razor Lake ve Hammer Lake, aynı platformun olası devam modelleri arasında gösterilmişti. Bu bilgiler doğru çıkarsa Intel, yeni soketi birden fazla masaüstü işlemci ailesinde kullanarak anakart yükseltme ihtiyacını azaltabilir.

Griffin Cove çekirdekleri ve yeni grafik birimi

Razor Lake-S ailesinin, Nova Lake için planlanan Coyote Cove mimarisinin yerini alacak Griffin Cove performans çekirdeklerini kullanması bekleniyor. Daha önceki sızıntılarda yeni ailenin 12 adede kadar Xe3P çekirdeği içeren güncellenmiş entegre grafik birimleriyle gelebileceği de öne sürülmüştü. Jaykihn'e göre istemci işlemcilerinde kullanılacak Griffin Cove mimarisi eş zamanlı çoklu iş parçacığı (SMT) desteği sunmayacak.

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Buna karşılık aynı mimarinin Xeon sunucu işlemcileri için hazırlanan sürümünde bu desteğin bulunacağı belirtiliyor. Intel, Razor Lake-AX işlemcileri için de 2028 yılını işaret etmişti. Ancak bu model, soketli masaüstü ailesinden farklı bir tasarıma sahip.

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