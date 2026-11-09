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    Intel Razor Lake-S işlemciler için tarih ortaya çıktı

    Intel'in Nova Lake sonrası masaüstü işlemci ailesi Razor Lake-S için ilk takvim bilgileri ortaya çıktı. Yeni neslin 2028'de gelmesi ve LGA 1954 soketini kullanması bekleniyor.

    Intel Razor Lake-S işlemciler için tarih ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Intel'in yeni nesil masaüstü işlemcileri hakkında dikkat çekici bir sızıntı paylaşıldı. Donanım sızıntılarıyla tanınan Jaykihn'e göre şirket, Nova Lake-S ailesinin ardından gelecek Razor Lake-S işlemcilerini 2028 yılında piyasaya sürmeyi planlıyor. Yeni neslin Griffin Cove performans çekirdekleriyle gelmesi ve mevcut LGA 1954 soketini kullanmaya devam etmesi bekleniyor.

    Intel LGA 1954 soketini birden fazla nesilde kullanabilir

    Sızıntıya göre Intel, Razor Lake-S ailesini 2027 yılı için planlamıyor. Bu da masaüstü işlemci tarafında Nova Lake-S ile Razor Lake-S arasında en az bir yıllık süre bulunacağı anlamına geliyor. Nova Lake-S ailesinin ise 2027'nin ilk çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Ancak Razor Lake-S için henüz kesin bir çıkış tarihi veya lansman aralığı paylaşılmış değil.

    Razor Lake-S ile ilgili en önemli ayrıntılardan biri, Intel'in LGA 1954 soketini koruyacak olması. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, bu soketin Razor Lake sonrasında gelecek işlemcilerle de uyumlu olabileceğine işaret etmişti. Jaykihn'in önceki açıklamalarında, 64 MB BIOS belleğine sahip anakartların ek işlemci nesillerini destekleyebileceği belirtilmişti.

    Marka Arrow Lake Nova Lake Razor Lake
    Seri Core Ultra 200 Core Ultra 4000 Core Ultra 5000
    Çıkış Tarihi 2024 2027 2028
    Soket LGA 1851 LGA 1954 LGA 1954
    P Core Mimarisi Lion Cove Coyote Cove Griffin Cove
    E Core Mimarisi Skymont  Coyote Cove Golden Eagle
    Maksimum Çekirdek 24 (8P+16E) 52 (16P+32E+4LP) Henüz belirlenmedi.
    Bellek desteği DDR5 DDR5 DDR5
    PCIe desteği PCIe 5.0 PCIe 5.0 Henüz belirlenmedi.

    Eylül ayında sızdırılan bir iş ortağı sunumunda da Razor Lake ve Hammer Lake, aynı platformun olası devam modelleri arasında gösterilmişti. Bu bilgiler doğru çıkarsa Intel, yeni soketi birden fazla masaüstü işlemci ailesinde kullanarak anakart yükseltme ihtiyacını azaltabilir.

    Griffin Cove çekirdekleri ve yeni grafik birimi

    Razor Lake-S ailesinin, Nova Lake için planlanan Coyote Cove mimarisinin yerini alacak Griffin Cove performans çekirdeklerini kullanması bekleniyor. Daha önceki sızıntılarda yeni ailenin 12 adede kadar Xe3P çekirdeği içeren güncellenmiş entegre grafik birimleriyle gelebileceği de öne sürülmüştü. Jaykihn'e göre istemci işlemcilerinde kullanılacak Griffin Cove mimarisi eş zamanlı çoklu iş parçacığı (SMT) desteği sunmayacak.

    Buna karşılık aynı mimarinin Xeon sunucu işlemcileri için hazırlanan sürümünde bu desteğin bulunacağı belirtiliyor. Intel, Razor Lake-AX işlemcileri için de 2028 yılını işaret etmişti. Ancak bu model, soketli masaüstü ailesinden farklı bir tasarıma sahip.

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