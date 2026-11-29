Yapay Zeka Özeti:
- Intel'in yeni işlemci ailesi Razor Lake-S hakkındaki ilk bilgiler sızdırıldı. Sızıntılara göre seride verimlilik çekirdeği olmayan, yalnızca 12 performans çekirdekli özel bir model bulunacak. 120 megabayt bLLC önbellekle desteklenen bu işlemci, doğrudan yüksek performansa odaklanacak. Diğer üst modellerde ise önbellek kapasitesinin 144 megabayta ulaşacağı öne sürülüyor. AMD'ye rakip olacak bu yeni serinin 2028 yılının başlarında tanıtılması bekleniyor.
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12 P-Core'lu modelde E-Core bulunmayabilir
Sızıntıya göre Razor Lake-S ailesinde 28 çekirdekli ve 16 çekirdekli iki farklı bLLC yapılandırması bulunabilir. 28 çekirdekli modelin 8 P-Core, 16 E-Core ve 4 düşük güç tüketimli çekirdekten oluşan 8+16+4 düzenini kullanacağı belirtiliyor. 16 çekirdekli seçenekte ise 12 P-Core ve 4 düşük güç tüketimli çekirdekten oluşan 12+0+4 yapılandırması bulunacak.
İddiaların en dikkat çekici kısmı ise 12 P-Core içeren ve hiçbir E-Core barındırmayan farklı bir model. Bu işlemcinin 120 MB bLLC önbellekle geleceği öne sürülüyor. Böylece Intel, alışılmış hibrit çekirdek tasarımından farklı olarak yalnızca performans çekirdeklerine ağırlık veren bir masaüstü işlemci seçeneği sunabilir.
Sızıntıda adı geçen diğer bLLC modellerinde ise önbellek kapasitesi 144 MB seviyesine ulaşacak. 12 P-Core'lu modelin 120 MB önbellekle sınırlandırılması, ürün ailesi içerisinde farklı performans ve fiyat segmentlerinin oluşturulabileceğine işaret ediyor. Ancak Intel'in bu modelleri hangi isimlerle ve hangi teknik özelliklerle piyasaya süreceği henüz bilinmiyor.
Intel, AMD 3D V-Cache teknolojisine rakip olacak
Kaçıranlar için Intel'in bLLC (Big Last Level Cache) teknolojisi, işlemcinin son seviye önbellek kapasitesini artırarak özellikle oyun performansına katkı sağlamayı amaçlıyor. Bu yaklaşım, AMD'nin Ryzen işlemcilerinde kullandığı 3D V-Cache teknolojisine rakip olacak. Henüz piyasaya çıkmamış Nova Lake-S ailesinin de bLLC önbellekli modellerle gelmesi bekleniyor. Razor Lake-S işlemcilerinin ise mevcut beklentilere göre 2028'in başlarında tanıtılması bekleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yarışma için bizzat sürücü yapıyor zaten bu park denemesini.
bu çok saçma ama bir şekilde sürücüye mesaj falan gitmeli