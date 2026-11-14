Intel, Razor Lake işlemcilerini resmen belgeledi: Masaüstü ve mobil geliyor

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Yapay Zeka Özeti: Oynat 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

Oynat Intel, merakla beklenen yeni nesil Razor Lake işlemcilerini yayınladığı teknik dokümanda resmi olarak doğruladı. Belgede hem masaüstü hem de dizüstü modellerin yanı sıra sunuculara özel Coral Rapids mimarisine yer veriliyor. Yeni serinin kuantum bilgisayarlara karşı dayanıklı şifreleme algoritmaları, gelişmiş sanallaştırma ve yeni güvenlik komut setlerini destekleyeceği belirtiliyor. Resmi kayıtlar, modellerin çıkış tarihine giderek yaklaştığına işaret ediyor. Bu habere ait diğer ses dosyaları: Haberi Seslendir 00:00 15 00:00 / 00:00 15 1x Otomatik

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Tam Boyutta Gör Intel, işlemci mimarilerine yönelik teknik dokümanını güncelleyerek henüz tanıtılmamış Razor Lake ve Coral Rapids ailelerine ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Architecture Instruction Set Extensions Programming Reference belgesinin 0.63 sürümünde, her iki işlemci ailesinin CPUID imzaları ve destekleyeceği bazı yeni komut seti özellikleri listeleniyor.

Razor Lake masaüstü ve laptop modelleri doğrulandı

Razor Lake, Intel'in Nova Lake sonrasında konumlandıracağı yeni nesil masaüstü ve dizüstü işlemci ailesi olarak biliniyor. Coral Rapids ise Diamond Rapids sonrasında gelmesi beklenen Xeon sunucu işlemcilerinin geliştirme kod adı. Dolayısıyla paylaşılan doküman, yalnızca tüketici işlemcilerini değil, Intel'in sunucu platformlarını da kapsıyor.

Intel'in paylaştığı CPUID tablosunda Razor Lake için masaüstü sistemlerde 300F6x ve 300FAx, dizüstü bilgisayarlarda ise 300F7x ve 300F9x imzaları yer alıyor. Coral Rapids sunucu işlemcileri için belirtilen imza ise 400F8x.

CPUID imzaları, işletim sistemlerinin ve yazılımların çalıştıkları işlemciyi tanımasına yardımcı oluyor. Bu sayede yazılımlar, donanımın desteklediği komut setlerini ve özellikleri belirleyerek uygun optimizasyonları uygulayabiliyor. Ancak bu kayıtlar, işlemcilerin ticari model isimlerini veya teknik özelliklerini ortaya koymuyor.

Yeni güvenlik ve sanallaştırma özellikleri geliyor

Dokümanda yer alan yenilikler arasında güvenlik, şifreleme ve sanallaştırma odaklı komutlar bulunuyor. Razor Lake için SSBD_PSFD_U_S adlı yeni bir güvenlik özelliği listelenirken, APIC-Timer Virtualization desteğinin hem Razor Lake hem de Coral Rapids platformlarına ekleneceği belirtiliyor. Coral Rapids tarafında ise VPM L DSA BFLYDQ adıyla listelenen komut paylaşıldı.

Bu komut, kuantum bilgisayarlara karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanan ML-DSA dijital imza algoritması için matematiksel işlemleri hızlandırmaya yönelik. Başka bir deyişle, genel oyun veya uygulama performansından ziyade belirli kriptografik iş yüklerine odaklanıyor.

Intel Razor Lake-S işlemciler için tarih ortaya çıktı 5 gün önce eklendi

Öte yandan Intel'in bu dokümanı, işlemcilerin destekleyeceği donanım özelliklerini tanımlıyor. Dolayısıyla henüz performans sonuçları, satışa çıkacak modeller veya lansman tarihleri hakkında bilgi sunmuyor. Yine de Razor Lake'in hem masaüstü hem de dizüstü platformlarda geliştirildiğinin resmi teknik belgelerde görülmesi, lansman tarihinin yaklaştığını doğruluyor.

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Intel Razor Lake ve Coral Rapids için yeni özellikleri açıkladı

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