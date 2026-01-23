Giriş
    Intel resmen doğruladı: Core Ultra 400 "Nova Lake" çıkış tarihi açıklandı

    Intel, yeni nesil masaüstü ve mobil işlemcileri için beklenen açıklamayı yaptı. Nova Lake mimarisi, şirketin yol haritasında görünmeye başladı. İşte çıkış tarihi...

    Intel resmen doğruladı: Core Ultra 400 'Nova Lake' çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Intel, Nova Lake işlemcilerin 2026 sonunda çıkacağını resmen doğruladı. Açıklamaya göre Nova Lake, Core Ultra Series 3 (Panther Lake) sonrasında Intel'in ana akım istemci platformunu oluşturacak ve şirketin 2027 ürün yelpazesinin büyük bölümünü taşıyacak.

    Yeni nesil 2026 sonunda geliyor

    Masaüstü tarafında Nova Lake-S, Arrow Lake-S’in yerini alacak ve yeni LGA-1954 soketi ile gelecek. Intel'e yakın kaynaklar, LGA-1954'ün mekanik ölçülerinin LGA-1851'e benzer olacağını, bu sayede soğutucu uyumluluğunun korunabileceğini belirtiyor. Buna karşın yeni platform, yeni anakartlar ve yonga setleri gerektirecek.

    Mobil tarafta Nova Lake, Panther Lake'in ardından konumlanacak. Intel, bu nesille birlikte hem dizüstü hem masaüstü segmentinde performans / maliyet dengesini iyileştirmeyi hedefliyor. 

    Mimari tarafta sızıntılar, P-core'larda Coyote Cove, E-core'larda Arctic Wolf mimarilerine işaret ediyor. Grafik biriminde ise Xe3 ve Xe3P IP’lerinin birlikte kullanılması muhtemel. Ayrıca serinin 52 çekirdeğe kadar ölçeklenmesi ve daha gelişmiş bir NPU birimiyle gelmesi bekleniyor. Öne çıkan başlıklardan biri de bLLC (Big Last Level Cache).

    Bu yapı, Intel'in AMD’nin 3D V-Cache yaklaşımına yanıtı konumunda ve özellikle oyun performansında belirleyici bir rol üstlenmesi bekleniyor. Dolayısıyla Nova Lake, hem masaüstü hem mobil tarafta Intel'in rekabet gücünü artıracak bir platform yenilemesi konumunda. Ancak üretim verimliliği ve fiyatlandırma bu neslin kaderini belirleyecek ana faktörler olmaya devam ediyor. 

