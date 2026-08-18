Intel, Ryzen X3D rakibini dizüstü bilgisayarlara taşıyor

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Tam Boyutta Gör Intel'in AMD'nin Ryzen X3D işlemcilerine karşı geliştirdiği büyük önbellek teknolojisini dizüstü bilgisayarlara taşımaya hazırlandığı ortaya çıktı. Sızıntılarıyla bilinen Jaykihn'e göre şirket, Razor Lake nesliyle birlikte bLLC adı verilen geniş önbellek teknolojisini kullanan mobil işlemciler hazırlıyor.

Dizüstülerde X3D dönemi

Daha önce paylaşılan bilgilere göre Intel'in bLLC (Big Last Level Cache) teknolojisi, şirketin tüketici işlemcilerinde ilk kez Nova Lake ailesiyle kullanılacak. Daha önce ortaya çıkan bilgiler, özellikle Core Ultra 400 masaüstü işlemcilerinde tek bir işlem birimi döşemesi için 144 MB'a kadar ek önbellek sunulabileceğine işaret etmişti.

Yeni sızıntı ise Intel'in aynı stratejiyi mobil işlemcilere taşıyacağını öne sürüyor. Razor Lake ailesinde bLLC önbellek kullanan mobil SKU'ların hazırlanması, şirketin dizüstü bilgisayarlarda Ryzen X3D işlemcilere doğrudan rakip oluşturmasını sağlayabilir. Günümüzde AMD'nin Ryzen X3D işlemcileri, özellikle oyunlarda işlemci çekirdeklerine daha fazla verinin daha düşük gecikmeyle ulaştırılmasını sağlayan geniş önbellek yapısıyla geliyor.

Intel'in bLLC teknolojisi de benzer şekilde büyük miktarda ek önbellek sunarak oyun performansında avantaj elde etmeyi amaçlayacak. Razor Lake-S ve yüksek performanslı HX platformlarıyla ilgili önceki sızıntılarda da standart ve bLLC destekli işlem birimi döşemelerinden söz edilmişti. Yeni bilgiler doğruysa Intel, büyük önbellekli oyun işlemcilerini yalnızca masaüstünde değil, yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlarda da sunacak.

Şu an için Razor Lake'in Nova Lake'in ardından gelmesi bekleniyor. Intel henüz bu işlemcilerin resmi ürün adlandırmasını doğrulamadı. Şirket mevcut isimlendirme düzenini sürdürürse Razor Lake tabanlı işlemcilerin Core Ultra 500 serisi altında konumlandırılması mümkün. Ayrıca Intel'in Razor Lake-AX adı verilen farklı bir büyük APU platformu üzerinde çalıştığı iddia ediliyor.

Bu platformun Nova Lake'te kullanılması beklenen Coyote Cove CPU ve Arctic Wolf mimarilerini temel alacağı sızıntılar arasında. Şimdilik bLLC destekli Razor Lake mobil işlemciler Intel tarafından doğrulanmış değil. Ancak iddialar gerçeğe dönüşürse şirket, AMD'nin Ryzen X3D ile oluşturduğu pazar payına ortak olabilir.

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Intel, Ryzen X3D rakibini dizüstü bilgisayarlara taşıyor!

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