Intel tabanlı tabletlerin sayısı artıyor: İşte 10-inç ekranlı Fluid Stream

Intel tablet bilgisayarlar için geliştirdiği ve bir süre önce üretimine başladığı Oak Trail platformunu yeni yılda pazara sunmayı planlıyor. Güç tüketim değerleri açısından güncel ARM çözümlerine yakın değerler sunarken, bunu daha yüksek performans değerleri ve daha geniş yazılım desteği ile sağlayan Oak Trail platformu öncesinde firmanın mevcut Atom işlemcileri de pazarda varlıklarını hissettirmeye başladı. HP ve Cisco dışında Atom işlemcili tabletini pazara süren global ölçekte çok fazla firma olmasa da alternatif modellerin sayısı her geçen gün artıyor. İşte o alternatiflerden birisi olan Fluid Stream isimli yeni tablet, yurt dışında satışa sunuldu.

Intel Atom platformunu temel alan ve 1.66GHz'de çalışan Atom N450 işlemcisinden güç alan tablet bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünü destekleyen 10-inç büyüklüğünde çoklu dokunmatik ekrana sahip. 1GB bellek ve 160GB kapasiteli sabit disk ile donatılan sistemde, ekran kartı olarak işlemciye entegre GMA3150 çözümüne yer veriliyor. Kablosuz iletişim için WiFi ve Bluetooth teknolojilerine destek sunan Fluid Stream, görüntüleri HDMI ara birimi üzerinden monitör veya HDTV'lere aktarabiliyor. Tasarım olarak büyütülmüş iPhone gibi duran ve Windows 7 işletim sistemiyle gelen Fluid Stream'in yurt dışı satış fiyatı ise 599$.