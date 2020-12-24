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    İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Intel Tiger Lake-H35 işlemcileri ortaya çıktı

    45 watt TDP’li ve yüksek çekirdek sayısına sahip Tiger Lake-H işlemcileri öncesi Intel orta-üst segmente konumlandıracağı modellerini kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor.
    7 sa.
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    İşlemci
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    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Intel Tiger Lake-H35 işlemcileri ortaya çıktı

    Willow Cove çekirdekleriyle gelen Tiger Lake çözümlerinin düşük güç tüketimi odaklı seçenekleri bir süredir pazarda. Kullanıcılar Tiger Lake-H’ı beklerken mavi ekipten ara modeller geliyor.

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    Tiger Lake-H35 geliyor

    Geekbench’te ortaya çıken Core i7-11370H ve Core i5-11300H 2 yeni Tiger Lake-H35 örneği. Mevcut Tiger Lake-U çözümlerinin yalnızca 15 watt’tan TDP’den 35 watta yükselmiş daha yüksek frekanslı hali olan yongalar 4/8 konfigürasyonunda.

    Intel Tiger Lake-H35 işlemcileri ortaya çıktı
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    Bu açıdan AMD’nin Cezanne APU’larının asıl rakibi olan 8 çekirdekli Tiger Lake-H işlemcileriyle yeni 2 işlemciyi karıştırmamak gerek. Buna karşın Core i7-11370H 3.3/4.8 GHz aralığında görev yaparken tek çekirdekte 1572 ve çoklu çekirdekte 5065 puan almayı başarmış.

    Intel Tiger Lake-H35 işlemcileri ortaya çıktı
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    Ayrıca Bkz. "AMD 4. nesil Ryzen’da ilk nesile göre %81 performans artışı sundu"

    Model, Ryzen 9 5900HX’in şimdiye kadar ortaya çıkan tek çekirdek skorlarından ileride konumlanmış durumda. 400 MHz’lik boost frekansı dezavantajının yanı sıra ve L3 önbellekte 12 MB’tan 8 MB’a düşülen Core i5-11300H ise ağabeyinin birkaç adım gerisinde kaldığı görülüyor.



    https://videocardz.com/newz/intel-quad-core-tiger-lake-i7-11370h-and-i5-11300h-processors-spotted Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Giyilebilir sandalye: Lex

    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    4 saat önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    5 saat önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    8 saat önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    12 saat önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    Wilson Fisk 6 sa. ( Mesaj Silindi )
    11370H isimli işlemci 4.8 turbo çalışıyor 1572 tek çekirdek almış.bu işlemci 10nm.11. masaüstü nesil aynı mimarinin 14nm versiyonunda yani daha düşük alacak ama mhz 4.8'den biraz daha fazla olacak yani yine bu ayar sonuç alacak.en iyi ihtimal ryzen 5000 tek çekirdek ayarında olacak.%25 ipc bekleyenlerin gözü yaşlı.
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