Intel Tiger Lake-H35 işlemcileri ortaya çıktı

Willow Cove çekirdekleriyle gelen Tiger Lake çözümlerinin düşük güç tüketimi odaklı seçenekleri bir süredir pazarda. Kullanıcılar Tiger Lake-H’ı beklerken mavi ekipten ara modeller geliyor.

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Tiger Lake-H35 geliyor

Geekbench’te ortaya çıken Core i7-11370H ve Core i5-11300H 2 yeni Tiger Lake-H35 örneği. Mevcut Tiger Lake-U çözümlerinin yalnızca 15 watt’tan TDP’den 35 watta yükselmiş daha yüksek frekanslı hali olan yongalar 4/8 konfigürasyonunda.

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Bu açıdan AMD’nin Cezanne APU’larının asıl rakibi olan 8 çekirdekli Tiger Lake-H işlemcileriyle yeni 2 işlemciyi karıştırmamak gerek. Buna karşın Core i7-11370H 3.3/4.8 GHz aralığında görev yaparken tek çekirdekte 1572 ve çoklu çekirdekte 5065 puan almayı başarmış.

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Model, Ryzen 9 5900HX’in şimdiye kadar ortaya çıkan tek çekirdek skorlarından ileride konumlanmış durumda. 400 MHz’lik boost frekansı dezavantajının yanı sıra ve L3 önbellekte 12 MB’tan 8 MB’a düşülen Core i5-11300H ise ağabeyinin birkaç adım gerisinde kaldığı görülüyor.

https://videocardz.com/newz/intel-quad-core-tiger-lake-i7-11370h-and-i5-11300h-processors-spotted

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