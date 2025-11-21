Giriş
    Intel, TSMC'nin müşterilerine göz dikti: İlk sırada Microsoft ve Tesla var

    Intel, TSMC'nin eski yöneticisi Wei-Jen Lo'nun liderliğinde ABD'li teknoloji devlerini gelişmiş paketleme hizmetlerine çekmeyi hedefliyor. ABD'de yerelleştirilmiş üretim fırsatı sunacak.

    Intel, TSMC müşterilerine göz dikti: Paketleme rekabeti artıyor Tam Boyutta Gör
    Intel, yarı iletken üretimindeki konumunu güçlendirmek için stratejik bir hamle yaparak TSMC'nin üst düzey yöneticilerinden Wei-Jen Lo'yu gelişmiş paketleme çalışmalarının başına getirdi. Arizona'daki yeni üretim ve paketleme operasyonlarını yönetecek yetkili isim, aynı zamanda Microsoft, Tesla, Qualcomm ve NVIDIA gibi müşterilere odaklanacak.

    Intel, paketleme operasyonlarını büyütüyor

    DigiTimes'ın aktardığı bilgilere göre Intel, Lo'nun hem Intel hem de TSMC’de edindiği süreç geliştirme ve ekipman tedarik zinciri deneyiminden yararlanmak istiyor. Lo'nun görev kapsamı, TSMC Arizona'nın mevcut müşteri portföyüyle Intel Foundry arasında "ön uç ve arka uç" aşamaları arasında sorunsuz geçişler sağlamak şeklinde olacak. Kısa vadede Microsoft ve Tesla'nın, orta vadede ise NVIDIA ve Qualcomm'un bu hizmeti kullanmaya başlaması bekleniyor.

    Şu anda ABD merkezli şirketler, Arizona'da üretilen TSMC wafelerini gelişmiş paketleme için Tayvan'a geri göndermek zorunda kalıyor. Bu süreç hem maliyet hem de lojistik açıdan ek yük oluşturuyor. Intel'in ABD içinde konumlandırdığı paketleme hattı ise, özellikle yapay zeka hızlandırıcıları ve yüksek bant genişliği gerektiren çözümler geliştiren üreticiler için önemli bir avantaj sağlayabilir. 

    Intel Foundry'nin bu stratejisi, ABD'nin yarı iletken üretiminde tedarik zincirini bölge içinde tutma hedefiyle de paralel. Şirketin hedefi yalnızca yeni müşteriler kazanmak değil, aynı zamanda TSMC Arizona ile çalışan NVIDIA, AMD ve Apple gibi üreticilerin uzun vadede Intel'in paketleme kapasitesini değerlendirmesini sağlamak. 

