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    Intel üçüncü çeyrekte düşüşte

    Rekabetin biraz daha ısınması ve üretim tarafında sıkıntıların aşılamaması işlemci pazarında Intel’i zorlamaya başladı. Son çeyrekte firma yükselişi kesmiş durumda.
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    İşlemci
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Intel üçüncü çeyrekte düşüşte

    İşlemci pazarında sürekli yeni rekorlarla mali çeyreklerini kapatan Intel son dönemde frene basmış durumda. Gerek AMD’nin yaptığı hamleler gerekse de üretim tarafında sıkıntıların bir türlü giderilememesi Intel’i zorlamaya başladı.

    Gerileme var

    Yılın üçüncü çeyrek mali raporlarına göre firmanın elde ettiği toplam gelir 19.2 milyar dolar oldu ve geçen yıl aynı döneme göre düz bir çizgi izledi. Kâr marjının yüzde 59 seviyesine gerilemesi nedeniyle faaliyet karı 6.4 milyar dolar oldu ve yüzde 12 düşüş kaydetti. Net gelir ise yüzde 6 düşüşle 6 milyar dolar oldu.

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    Yılın son çeyreğinde de Intel herhangi bir değişim beklemiyor ve gelir 19.2 milyar dolar olarak gerçekleşecek. Hisse başı kazancın ise bir miktar daha düşmesi bekleniyor yani net kar miktarı düşmeye devam edecek.

    Mali tablolarda dengeyi sağlayan ise kurumsal taraf oluyor. Veri merkezleri, Azure bulut altyapısı ve sunucu sistemleri son çeyrekte rekor yükselişlere imza atmış durumda. Bu cephede Intel Xeon işlemciler, sonradan programlanabilir işlemciler, Optane serisi ve QLC NAND bellek modülleri başarılı satışlar yapıyor. Bununla birlikte AMD de 7nm sürecindeki EPYC işlemcileri ile Intel’i zorlamaya başlayacak.



    https://www.techpowerup.com/260459/intel-reports-third-quarter-2019-financial-results Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    ssbrutality 1 sa.
    yok çıkışta olsun birde..
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    Ridianod 1 sa.
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    Jon_Kar 1 sa.
    Milletin kafası çalışmaya başladı sonunda
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    qoqoCAN 1 sa.
    sürüün intel sürüüün
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