Intel, giriş seviyesi dizüstüler için Moon Lake işlemcilerini hazırlıyor

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Tam Boyutta Gör Intel, giriş seviyesi bilgisayar pazarındaki ürün yelpazesini genişletmeye hazırlanıyor. Şirketin üzerinde çalıştığı yeni işlemci ailesi Moon Lake, özellikle uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar ve Chromebook modelleri için geliştiriliyor. Sektör kaynaklarından Jaykihn tarafından X üzerinden paylaşılan bilgilere göre yeni işlemciler, Intel'in 18A üretim sürecini kullanacak ve dört düşük güç tüketimli çekirdekle sınırlı kalacak.

Moon Lake ailesi, Intel'in mevcut Core Series 3 serisinin altında konumlandırılacak. Şirketin diğer yeni giriş seviyesi işlemci ailesi ise Wildcat Lake Refresh olacak. Bu seri, mevcut Wildcat Lake işlemcilerine kıyasla daha fazla performans çekirdeği sunarak daha güçlü uygun fiyatlı bilgisayarlara hitap edecek.

Intel Moon Lake işlemciler neler sunacak?

Moon Lake işlemcilerinin en dikkat çekici özelliği, performans çekirdeklerine (P-Core) yer vermemesi olacak. Bunun yerine işlemcilerde, enerji verimliliğine odaklanan dört LPE çekirdeği bulunacak. Bu çekirdeklerin, Intel'in Darkmont mimarisini temel alması bekleniyor.

Tam Boyutta Gör Intel'in 18A üretim süreciyle geliştirilecek işlemciler, Wildcat Lake ve Wildcat Lake Refresh modellerinde de kullanılan BGA 1516 paketini paylaşacak. Böylece şirket, farklı performans seviyelerine hitap eden işlemci ailelerini benzer bir platform etrafında konumlandırabilecek.

Moon Lake ailesinin temel güç tüketimi değerinin 6W olması bekleniyor. Yapılandırılabilir TDP değeri ise 15W'a kadar çıkabilecek. Bu özellikler, işlemcilerin düşük güç tüketiminin öncelikli olduğu ince ve hafif dizüstü bilgisayarlarda kullanılmasına olanak sağlayabilir.

İşlemcilerin grafik birimi hakkında henüz kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, 1 veya 2 Xe3 grafik çekirdeğine sahip yapılandırmaların sunulabileceği tahmin ediliyor.

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Wildcat Lake Refresh daha yüksek performans sunacak

Intel'in giriş seviyesi ürün gamındaki bir diğer yeniliği Wildcat Lake Refresh olacak. Mevcut Wildcat Lake işlemcileri en fazla iki P-Core ve dört LPE çekirdeğiyle gelirken yenilenen seride dört P-Core ve dört LPE çekirdeğinin kullanılması bekleniyor.

Her iki aile de Cougar Cove performans çekirdekleri ve Darkmont verimlilik çekirdekleriyle gelecek. Grafik tarafında ise Xe3 mimarisinin korunması bekleniyor. Bu nedenle Wildcat Lake Refresh modellerinde işlemci performansının artması mümkün olsa da grafik performansındaki gelişimin daha sınırlı kalması bekleniyor.

Wildcat Lake Refresh işlemcilerinin temel güç tüketimi aralığının 10W ile 35W arasında olması bekleniyor. Bu değer, mevcut Wildcat Lake ailesinin 10W ile 28W aralığını bir miktar geçecek. Yeni seride kurumsal kullanıma yönelik Intel vPro destekli modellerin de sunulabileceği belirtiliyor.

Wildcat Lake Refresh ailesinin 2027'nin ilk yarısında piyasaya çıkabileceği tahmin ediliyor. Ancak Intel tarafından henüz resmi bir çıkış tarihi açıklanmış değil.

Moon Lake ile 300-400 dolar aralığındaki bilgisayarlar hedefleniyor

Moon Lake işlemcilerinin, 8 GB ile 16 GB arasında bellek kapasitesine sahip uygun fiyatlı bilgisayarlarda kullanılması bekleniyor. İşlemcilerin hedef fiyat aralığının ise 300-400 doların altındaki dizüstü bilgisayarlar olacağı belirtiliyor.

Intel'in bu hamlesi, özellikle Chromebook sınıfındaki cihazlarda daha düşük güç tüketimi ve uygun fiyat sunmayı amaçlıyor. Wildcat Lake ailesi daha güçlü günlük kullanım bilgisayarlarına odaklanırken Moon Lake, temel bilgisayar ihtiyaçlarını karşılayan daha ekonomik sistemlere hitap edecek.

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