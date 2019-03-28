Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Ram ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel ve Micron ayrılığı sancılı olmaya başladı

Bellek sektörünün en önemli ortaklıklarından birisi olan Intel-Micron ortaklığı sona erdi ancak tartışmalar bitmedi. Intel ticari sırların kaçırıldığını iddia ediyor.
1 ay
4,9b
1
2
Ram
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bellek teknolojileri konusunda uzun soluklu bir iş birliği yapan ve 3D XPoint adındaki yenilikçi bellek teknolojisini geliştiren Intel ile Micron bir süre önce ortaklığa son verdi. Bununla birlikte sıkıntılar bitmedi.

Önemli ticari sırlar var

IMFlash Technology adındaki ortaklık sona erdikten sonra çalışanlar da Intel veya Micron’da kendilerine sağlanan pozisyonlara geçiş yapmışlardı. 3D XPoint teknolojisinin geliştirme aşamasına hâkim olan bu çalışanlar Intel’i sıkıntıya soktu.

Ayrıca Bkz. "Electronic Arts 350 kişiyi işten çıkarıyor"

Firmanın Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde tedbir kararı aldırdığı iddiasına göre Doyle Rivers adındaki eski Intel çalışanı, ortaklık dağıldıktan sonra Micron bünyesine katıldı ancak elinde 3D XPoint ve Optane teknolojileri ile ilgili ticari sırlar da vardı.

Intel geliştirilen teknolojileri Optane markası altındaki belleklerde kullanıyor ve pazarda 3D XPoint teknolojilerini yaygın kullanıma sunan tek firma olarak gösteriliyor. Bu bakımdan ticari sırların üçüncü tarafların eline geçmesi firma açısından riskli olabilir. Firma Rivers’ın çalışmalarının da dahil olduğu tüm dosyaların kendisine teslim edilmesini istiyor.

Intel’in bu konulara değindiği davada Rivers’ın avukatları ise karara tepkili. Davalı taraf Intel’in olayı abarttığını ve müvekkillerinin kesinlikle herhangi bir dosyayı teslim etmeyeceğini ifade ediyor.

 

https://www.techpowerup.com/254114/intel-micron-divorce-gets-messy-micron-employee-served-court-order-to-return-3d-xpoint-ip Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
pasa king 1 ay
intelin kendisi hırsız zaten hırsızdan çalmış çaldi ise. çalma kapıyı çalarlar kapını iiintell ondan sonra ağlarsın.
edit: core2duo mimarisi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kayamtky 1 ay
Akrabalık ilişkileri de böyledir, işin içine para ve çıkar girdi mi aralar açılır.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 ay Yerli FOD Radarı, Antalya Havalimanı’na kuruldu, kullanılmaya başladı 1 ay General Mobile GM 9 Pro Android 9 Pie güncellemesi yayınlandı! 1 ay Instagram'ın yeni adı Instagram From Facebook oluyor 1 ay Xiaomi'ye merak edilenleri sorduk | Donovan Sung röportajı 1 ay Uygun fiyatlı elektrikli motosiklet Lightning Strike tanıtıldı 1 ay Bundle’dan sivil toplum kuruluşlarına yardım kampanyası 1 ay Twitter'ın mobil uygulamasına, gerçek karanlık mod geliyor 1 ay Game of Thrones 8. sezonundan yeni fotoğraflar paylaşıldı 1 ay Gmail'in iOS versiyonu yeni özelliklerle güncellendi 1 ay Xiaomi'nin katlanabilir telefonunun yeni videosu yayınlandı 1 ay S Pen destekli Galaxy Tab A Plus 2019 duyuruldu 1 ay Sony Mobile diğer bölümlerle birleşecek 1 ay Elder Scrolls: Blades mobilde erken erişime açıldı 1 ay Oppo Reno’nun ilginç ön kamera tasarımları karşınızda 1 ay Şimdi de ekrana entegre anten dönemi 1 ay Boston Dynamics, 'Handle' robotunun yeni videosunu paylaştı 1 ay İki kişilik Spotify Premium Duo abonelik seçeneği testlere başladı 1 ay Ay'a uzay aracı gönderen İsrailli şirkete 1 milyon dolarlık ödül 1 ay Üçüncü nesil MacBook klavye arızası firma tarafından doğrulandı 1 ay Çinli üretici Geely durdurulamıyor: Şimdi de Smart'ın yüzde 50'sini satın aldı 1 ay GÖRÜNTÜLENEN Intel ve Micron ayrılığı sancılı olmaya başladı Sonraki Çinli şirketin geliştirdiği roket uzaya ulaşamadı: İşte o anlar 1 ay Volkswagen Amarok'un mirasçısı Ford Ranger platformunda üretilecek 1 ay Huawei'in akıllı gözlüğünü denedik 1 ay Huawei P30’a kablosuz şarj özelliği kazandıran kılıf 1 ay Araştırmacılar LTE 4G teknolojisinde 36 güvenlik açığı buldu! 1 ay Firefox Lockbox, iOS'tan sonra Android platformuna da geldi 1 ay DH Android uygulaması artık çok daha hızlı ve sorunsuz [Spoiler İçerir] 1 ay Yıllardır beklenen özellik sonunda Instagram'a geliyor 1 ay Kyani: Yardımeli bu defa Türkiye ormanlarına uzanıyor! 1 ay Huawei Y6 Prime 2019 duyuruldu 1 ay Laboratuvar ortamında geliştirilen kan damarları, diyaliz işlemini kolaylaştırabilir 1 ay Fazla mı hafif olmuş? "Steelseries Arctis RAW incelemesi" 1 ay Samsung Galaxy Fold'un katlama testi videosu yayınladı 1 ay Yeni Ford Kuga'nın ne zaman tanıtılacağı belli oldu 1 ay Sony, Çin'deki akıllı telefon fabrikasını kapatarak üretimi Tayland'a kaydırıyor 1 ay Xiaomi Mi 9'un Türkiye fiyatı belli oldu 1 ay Xiaomi’nin uygun fiyatlı modeli Redmi Note 7 Türkiye’de! 1 ay Boeing, kazalara sebebiyet verdiği öne sürülen MCAS yazılımını güncelliyor 1 ay Cumhurbaşkanı'ndan yerli otomobili üretecek 5 babayiğite sert uyarı 1 ay ABD, 2024 yılı bitmeden Ay’a geri dönmeyi istiyor Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
SAMSUNG A8 PLUS 2018 ANA KONU
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim