Intel ve Micron ayrılığı sancılı olmaya başladı

Bellek teknolojileri konusunda uzun soluklu bir iş birliği yapan ve 3D XPoint adındaki yenilikçi bellek teknolojisini geliştiren Intel ile Micron bir süre önce ortaklığa son verdi. Bununla birlikte sıkıntılar bitmedi.

Önemli ticari sırlar var

IMFlash Technology adındaki ortaklık sona erdikten sonra çalışanlar da Intel veya Micron’da kendilerine sağlanan pozisyonlara geçiş yapmışlardı. 3D XPoint teknolojisinin geliştirme aşamasına hâkim olan bu çalışanlar Intel’i sıkıntıya soktu.

Ayrıca Bkz.

"Electronic Arts 350 kişiyi işten çıkarıyor"

Firmanın Kaliforniya Bölge Mahkemesi’nde tedbir kararı aldırdığı iddiasına göre Doyle Rivers adındaki eski Intel çalışanı, ortaklık dağıldıktan sonra Micron bünyesine katıldı ancak elinde 3D XPoint ve Optane teknolojileri ile ilgili ticari sırlar da vardı.

Intel geliştirilen teknolojileri Optane markası altındaki belleklerde kullanıyor ve pazarda 3D XPoint teknolojilerini yaygın kullanıma sunan tek firma olarak gösteriliyor. Bu bakımdan ticari sırların üçüncü tarafların eline geçmesi firma açısından riskli olabilir. Firma Rivers’ın çalışmalarının da dahil olduğu tüm dosyaların kendisine teslim edilmesini istiyor.

Intel’in bu konulara değindiği davada Rivers’ın avukatları ise karara tepkili. Davalı taraf Intel’in olayı abarttığını ve müvekkillerinin kesinlikle herhangi bir dosyayı teslim etmeyeceğini ifade ediyor.