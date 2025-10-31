Giriş
    Intel ve BOE'nin yeni teknolojileri laptop ekranlarının güç tüketimini azaltacak

    Intel ve BOE, laptop ekranları için yeni teknolojilerini tanıttı
    Yapay zeka destekli teknolojilerle ekranların güç tüketimi azalacak

    Geçtiğimiz yıl Çinli ekran paneli üreticisi BOE, güç tüketimini %65 oranında azaltabilen Winning Display 1Hz teknolojisini tanıtmıştı. Bugün Intel, BOE ile ortaklık kurarak bu 1Hz yenileme hızı teknolojisini ve dizüstü bilgisayarların pil ömrünü önemli ölçüde uzatmayı amaçlayan iki ek verimlilik artırıcı özelliği duyurdu. Intel, bu yapay zeka tabanlı teknolojilerin görüntü kalitesi ile enerji verimliliği arasında akıllı bir denge kuracağını, böylece kullanıcıların hem uzun pil ömrü hem de yüksek görüntü kalitesi elde edeceğini belirtiyor.

    Dünyanın önde gelen ekran üreticilerinden biri olan BOE, LCD, micro LED ve OLED paneller üretiyor ve küresel LCD ekran üretiminin yaklaşık %30’unu karşılıyor. Şirketin geliştirdiği 1Hz ekran teknolojisi, özellikle ekrandaki görüntü sabit kaldığında ve sık yenileme gerektirmediğinde devreye girerek enerji tasarrufu sağlıyor. 

    Buna ek olarak Intel, Multi-Frequency Display (MFD) adını verdiği bir teknoloji tanıttı. Bu sistem, işletim sistemi ile Intel GPU’su arasında koordinasyon kurarak ekranın yenileme hızını dinamik biçimde ayarlıyor. Başka bir deyişle, Intel’in grafik sürücüsü ve ekran sürücüsü birlikte çalışarak ekrandaki içeriği gerçek zamanlı analiz ederek yenileme hızını ayarlıyor. Örneğin, görev çubuğu gibi sabit alanlar düşük frekansta çalışırken, video oynatılırken yenileme hızı otomatik olarak yükseliyor.

    Üçüncü teknoloji olan SmartPower HDR ise ekranın voltajını, içerikteki parlaklık seviyesine göre yönetiyor. HDR modunda yüksek parlaklık ve kontrast nedeniyle güç tüketimi artarken, ekranın karanlık bölgelerinde arka aydınlatmayı düşürerek enerji kullanımını optimize ediyor. Bu teknoloji ilk kez Intel Tech Tour 2025 etkinliğinde gösterilmişti.

    Intel, bu yeni yapay zeka destekli ekran teknolojilerinin 2026 yılında Intel platformlarını kullanan OEM dizüstü bilgisayarlarda yer alacağını ve BOE ile birlikte bu özelliklerin kullanımını teşvik edeceklerini açıkladı.

