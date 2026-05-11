Intel doğruladı: Nvidia ile ortak çip projeleri yolda

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Nvidia ile geçtiğimiz yıl duyurulan ortaklığın hâlâ aktif olduğunu resmen doğruladı. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde düzenlenen törende Nvidia CEO'su Jensen Huang'a fahri doktora unvanı verilirken, Tan yaptığı açıklamada iki şirketin birlikte "heyecan verici yeni ürünler" geliştirdiğini söyledi.

Nvidia ile ortak çip projeleri yolda

Bu açıklama, uzun süredir konuşulan Nvidia RTX grafik birimli Intel işlemcilerin hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu ortaya koyuyor. Daha önce paylaşılan bilgilere göre Intel, Nvidia'nın GeForce RTX grafik teknolojisini doğrudan kendi x86 tabanlı işlemci paketlerine entegre etmeyi planlıyor. Bu yaklaşım, yıllar önce AMD ile gerçekleştirilen Kaby Lake-G projesine benzer bir yapı sunacak.

Sızıntılara göre iki şirketin ilk ortak platformu "Serpent Lake" kod adlı işlemci olabilir. Bu platformun, Intel işlemcileri ile Nvidia RTX grafik birimlerini tek paket altında birleştireceği belirtiliyor. Böylece özellikle oyuncu dizüstü bilgisayarları ve ince performans sistemlerinde daha güçlü grafik performansı sunulacak. Üstelik ortaklık yalnızca tüketici tarafıyla sınırlı değil.

Kurumsal pazarda da etkili olacak

Nvidia'nın yapay zeka sunucularında kullanılan özel Xeon işlemciler için de Intel ile yakın çalıştığı belirtiliyor. Şirketin HGX yapay zeka sunucularında Intel Xeon işlemcilerinin, Nvidia'nın Grace ve Vera platformlarıyla birlikte kullanıldığı belirtiliyor. Yeni nesil Intel sunucu işlemcileri de bu iş birliğinde önemli rol oynayabilir.

Örneğin Intel'in 18A üretim süreciyle geliştirilen Clearwater Forest Xeon işlemcilerinin 288 Darkmont E-Core'a kadar çıkacağı söyleniyor. Bunun yanında Diamond Rapids Xeon ailesinin ise 192 performans çekirdeği ve NVLink desteğiyle geleceği belirtiliyor. Bu yapıların özellikle Nvidia'nın yüzlerce GPU içeren SuperPOD sistemleri için optimize edilebileceği sızıntılar arasında.

Intel'in yeni işlemcileri ortaya çıktı: İşte gelecek yol haritası 3 gün önce eklendi

Şimdilik iki şirket resmi ürün isimleri veya çıkış tarihleri konusunda detay paylaşmış değil. Ancak Intel CEO'sunun son açıklaması, Nvidia ve Intel ortaklığının yalnızca kısa süreli bir proje olmadığını ve önümüzdeki yıllarda PC ile veri merkezi pazarında daha büyük iş birlikleri görebileceğimizi gösteriyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Donanım

İşlemci Haberleri

Intel ve Nvidia ortaklığı doğrulandı: Yeni işlemciler yolda

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: