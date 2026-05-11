Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel doğruladı: Nvidia ile ortak çip projeleri yolda

    Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Nvidia ile yürütülen ortak ürün çalışmalarının devam ettiğini doğruladı. İş birliği kapsamında RTX grafik birimli Intel işlemciler gündemde.

    Intel ve Nvidia ortaklığı doğrulandı: Yeni işlemciler yolda Tam Boyutta Gör
    Intel CEO'su Lip-Bu Tan, Nvidia ile geçtiğimiz yıl duyurulan ortaklığın hâlâ aktif olduğunu resmen doğruladı. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde düzenlenen törende Nvidia CEO'su Jensen Huang'a fahri doktora unvanı verilirken, Tan yaptığı açıklamada iki şirketin birlikte "heyecan verici yeni ürünler" geliştirdiğini söyledi.

    Nvidia ile ortak çip projeleri yolda

    Bu açıklama, uzun süredir konuşulan Nvidia RTX grafik birimli Intel işlemcilerin hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu ortaya koyuyor. Daha önce paylaşılan bilgilere göre Intel, Nvidia'nın GeForce RTX grafik teknolojisini doğrudan kendi x86 tabanlı işlemci paketlerine entegre etmeyi planlıyor. Bu yaklaşım, yıllar önce AMD ile gerçekleştirilen Kaby Lake-G projesine benzer bir yapı sunacak.

    Sızıntılara göre iki şirketin ilk ortak platformu "Serpent Lake" kod adlı işlemci olabilir. Bu platformun, Intel işlemcileri ile Nvidia RTX grafik birimlerini tek paket altında birleştireceği belirtiliyor. Böylece özellikle oyuncu dizüstü bilgisayarları ve ince performans sistemlerinde daha güçlü grafik performansı sunulacak. Üstelik ortaklık yalnızca tüketici tarafıyla sınırlı değil.

    Kurumsal pazarda da etkili olacak

    Nvidia'nın yapay zeka sunucularında kullanılan özel Xeon işlemciler için de Intel ile yakın çalıştığı belirtiliyor. Şirketin HGX yapay zeka sunucularında Intel Xeon işlemcilerinin, Nvidia'nın Grace ve Vera platformlarıyla birlikte kullanıldığı belirtiliyor. Yeni nesil Intel sunucu işlemcileri de bu iş birliğinde önemli rol oynayabilir.

    Örneğin Intel'in 18A üretim süreciyle geliştirilen Clearwater Forest Xeon işlemcilerinin 288 Darkmont E-Core'a kadar çıkacağı söyleniyor. Bunun yanında Diamond Rapids Xeon ailesinin ise 192 performans çekirdeği ve NVLink desteğiyle geleceği belirtiliyor. Bu yapıların özellikle Nvidia'nın yüzlerce GPU içeren SuperPOD sistemleri için optimize edilebileceği sızıntılar arasında.

    Şimdilik iki şirket resmi ürün isimleri veya çıkış tarihleri konusunda detay paylaşmış değil. Ancak Intel CEO'sunun son açıklaması, Nvidia ve Intel ortaklığının yalnızca kısa süreli bir proje olmadığını ve önümüzdeki yıllarda PC ile veri merkezi pazarında daha büyük iş birlikleri görebileceğimizi gösteriyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Türkiye'nin insansız sualtı aracı: TENGİZ

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    debriyaj boşaldı vites geçmiyor tütüne ne koyarsak kafa yapar doğubank telefon xiaomi adım sayar pazarda ne satabilirim

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A16
    Samsung Galaxy A16
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum