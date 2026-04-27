    Intel Wildcat Lake Core 5 320, Apple A18 Pro ile kıyaslandı

    Intel'in uygun fiyatlı dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Wildcat Lake işlemcilerden Core 5 320, özellikle çok çekirdek performansında Apple ile karşılaştırıldı. İşte ilk sonuçlar...

    Intel'in Wildcat Lake mimarisiyle giriş ve orta segmentte nasıl bir konum alacağı merak edilirken, seriye ait yeni kıyaslama sonuçları paylaşıldı. Daha önce Core 3 304 modeliyle gündeme gelen seri, şimdi de Core 5 320 ile sahneye çıkmış durumda. Özellikle düşük çekirdek sayısına rağmen elde edilen skorlar, Intel'in verimlilik ve performans dengesinde önemli bir ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor.

    Paylaşılan PassMark test sonuçlarına göre Core 5 320, tek çekirdek testinde 4.047 puan alıyor. Bu skor, Apple'ın A18 Pro işlemcisiyle neredeyse aynı seviyede. Ancak asıl fark çok çekirdek tarafında ortaya çıkıyor. Burada 15.222 puan elde eden işlemci, A18 Pro'ya kıyasla yaklaşık %27 daha yüksek performans sunuyor.

    İşlemci teknik olarak 6 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu çekirdeklerin yalnızca 2'si performans çekirdeği (P-core) olarak görev yaparken, geri kalanlar verimlilik odaklı çalışıyor. Maksimum frekans tarafında P-core’lar 4.6 GHz seviyesine çıkabilirken, E-core’lar 3.4 GHz civarında çalışıyor. Bu yapı, düşük güç tüketimiyle dengeli performans sunmayı hedefliyor.

    Apple'ın yeni nesil A19 Pro işlemcisiyle yapılan karşılaştırmalarda ise tablo biraz değişiyor. A19 Pro tek çekirdekte öne geçerken, çok çekirdek tarafında Wildcat Lake yine rekabetçi kalmayı başarıyor. Wildcat Lake serisinin dikkat çeken bir diğer noktası ise entegre grafik performansı. Core 5 320, yalnızca 2 adet Xe3 grafik çekirdeğine sahip olmasına rağmen, performans tarafında beklentilerin üzerinde sonuçlar veriyor.

    Ayrıca Core 5 320'nin bu serideki alt segment modellerden biri olduğu düşünüldüğünde, daha üst işlemci modellerinde performansın daha da artması bekleniyor.

