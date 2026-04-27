Intel Wildcat Lake Core 5 320, Apple A18 Pro ile kıyaslandı

Intel Core 5 320, Apple A18 Pro ile kıyaslandı
Paylaşılan PassMark test sonuçlarına göre Core 5 320, tek çekirdek testinde 4.047 puan alıyor. Bu skor, Apple'ın A18 Pro işlemcisiyle neredeyse aynı seviyede. Ancak asıl fark çok çekirdek tarafında ortaya çıkıyor. Burada 15.222 puan elde eden işlemci, A18 Pro'ya kıyasla yaklaşık %27 daha yüksek performans sunuyor.
İşlemci teknik olarak 6 çekirdekli bir yapıya sahip. Bu çekirdeklerin yalnızca 2'si performans çekirdeği (P-core) olarak görev yaparken, geri kalanlar verimlilik odaklı çalışıyor. Maksimum frekans tarafında P-core’lar 4.6 GHz seviyesine çıkabilirken, E-core’lar 3.4 GHz civarında çalışıyor. Bu yapı, düşük güç tüketimiyle dengeli performans sunmayı hedefliyor.
Ayrıca Core 5 320'nin bu serideki alt segment modellerden biri olduğu düşünüldüğünde, daha üst işlemci modellerinde performansın daha da artması bekleniyor.