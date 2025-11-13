Intel XeSS Frame Generation Meteor Lake CPU'lara geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Yakın tarihte yeni nesil XeSS 3 yükseltme teknolojisini duyuran Intel, daha fazla modele destek vermeye devam ediyor. Son olarak XeSS Frame Generation teknolojisi artık Meteor Lake tabanlı entegre GPU'larda da çalışacak. Üstelik bu kez XMX (Matrix Extensions) gereksinimi ortadan kalktı.

Meteor Lake iGPU'lara geliyor

Intel, XeSS çerçeve oluşturma (Frame Generation) teknolojisini genişletmeye devam ediyor. Şirketin güncel SDK sürüm notlarına göre, Meteor Lake mimarisine sahip iGPU’lar artık XeSS-FG desteğine kavuştu. Daha önce bu özellik daha önce yalnızca XMX birimleri bulunan Arc GPU'larda (Alchemist ve Battlemage) kullanılabiliyordu.

Yeni güncelleme, Intel'in XMX donanımına bağımlılığı kaldırdığını ve XeSS-FG’nin artık DP4a talimat seti üzerinden çalıştığını gösteriyor. Bu, yalnızca Intel GPU’larını değil, aynı zamanda XMX'siz 3. taraf GPU'ları da kapsayan bir genişleme niteliğinde. Ayrıca Intel, XeSS-FG'nin eski sürümlerindeki çeşitli hataları da ele alıyor ve uygulamalarda zaman damgası ve örnekleme hatalarının düzeltildiğini söylüyor.

Intel’e göre bu değişiklik, geliştiricilerin oyunlarda Frame Generation’ı daha esnek biçimde entegre etmesini sağlayacak. Kaçıranlar için Frame Generation, mevcut karelerin arasına yapay zeka destekli yeni kareler ekleyerek görüntü akıcılığını artıran bir teknoloji. NVIDIA'nın DLSS 3 ve AMD’nin FSR 3 sistemlerine benzer biçimde çalışan XeSS-FG, düşük gecikme ve daha yüksek kare hızları vadediyor.

