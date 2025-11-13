Intel XeSS Frame Generation Meteor Lake CPU'lara geliyor

Meteor Lake iGPU'lara geliyor
Intel, XeSS çerçeve oluşturma (Frame Generation) teknolojisini genişletmeye devam ediyor. Şirketin güncel SDK sürüm notlarına göre, Meteor Lake mimarisine sahip iGPU’lar artık XeSS-FG desteğine kavuştu. Daha önce bu özellik daha önce yalnızca XMX birimleri bulunan Arc GPU'larda (Alchemist ve Battlemage) kullanılabiliyordu.
Yeni güncelleme, Intel'in XMX donanımına bağımlılığı kaldırdığını ve XeSS-FG’nin artık DP4a talimat seti üzerinden çalıştığını gösteriyor. Bu, yalnızca Intel GPU’larını değil, aynı zamanda XMX'siz 3. taraf GPU'ları da kapsayan bir genişleme niteliğinde. Ayrıca Intel, XeSS-FG'nin eski sürümlerindeki çeşitli hataları da ele alıyor ve uygulamalarda zaman damgası ve örnekleme hatalarının düzeltildiğini söylüyor.
Intel'e göre bu değişiklik, geliştiricilerin oyunlarda Frame Generation'ı daha esnek biçimde entegre etmesini sağlayacak. Kaçıranlar için Frame Generation, mevcut karelerin arasına yapay zeka destekli yeni kareler ekleyerek görüntü akıcılığını artıran bir teknoloji. NVIDIA'nın DLSS 3 ve AMD'nin FSR 3 sistemlerine benzer biçimde çalışan XeSS-FG, düşük gecikme ve daha yüksek kare hızları vadediyor.