Intel yeni Xeon işlemci serisini Eylül ayında lanse edecek





Bu yıl sonuna doğru Broadwell tabanlı yongasetlerini sınırlı olarak satışa sunmayı planlayan Intel, sunucu tarafında da önemli değişikliklere hazırlanıyor.





Sektörden gelen bilgilere göre Intel Eylül ayında Xeon E5 işlemci serisinin yeni bir sürümün lanse edecek. Yeni seride en düşük işlemci 6 çekirdeğe sahipken; 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 çekirdekli versiyonlar da mevcut olacak. Önceki seriden çekirdek sayısı olarak önde olan yeni seri bununla birlikte en yüksek frekans hızını 3.40GHz'de tutmuş. Eski seride en yüksek hız 3.7GHz idi.





Serinin ısıl tasarım gücü 60-160 Watt arasında değişiyor. Fiyatlar ise 170-3029 Avro arasında değiişiyor. Yeni Haswell-EP Xeon E5 serisinin ilk olarak Dell Precision iş istasyonlarında görücüye çıkacağı belirtiliyor.





Xeon ailesindeki yenilik Mac Pro ürününü de yakından ilgilendiriyor. Apple'ın önceki Xeon E5 serisine yer verdiği hali hazırdaki Mac Pro cihazlarının devamında da üçüncü jenerasyonu kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak güç sarfiyatı nedeniyle 18 çekirdek yerine 14 çekirdekli çözümlerin tercih edilebileceği sanılıyor. Eylül ayındaki lansman nedeniyle yıl bitmeden yeni bir Mac Pro modelinin piyasaya çıkma ihtimali belirdi.





Ayrıca AMD'nin de W7000/W8000/W9000 FirePro grafik kartlarını yenileyeceği ifade ediliyor. Mac Pro cihazında özelleştirilmiş D serisi grafik kartı kullanan Apple'ın yeni FirePro kartları ile ilgilenebileceği dile getiriliyor.

http://www.chiploco.com/haswell-ep-e5-2600-v3-specs-35055/