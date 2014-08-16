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Intel yeni Xeon işlemci serisini Eylül ayında lanse edecek

4 yıl
6,8b
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İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel yeni Xeon işlemci serisini Eylül ayında lanse edecek

Bu yıl sonuna doğru Broadwell tabanlı yongasetlerini sınırlı olarak satışa sunmayı planlayan Intel, sunucu tarafında da önemli değişikliklere hazırlanıyor. 

Sektörden gelen bilgilere göre Intel Eylül ayında Xeon E5 işlemci serisinin yeni bir sürümün lanse edecek. Yeni seride en düşük işlemci 6 çekirdeğe sahipken; 8, 10, 12, 14, 16 ve 18 çekirdekli versiyonlar da mevcut olacak. Önceki seriden çekirdek sayısı olarak önde olan yeni seri bununla birlikte en yüksek frekans hızını 3.40GHz'de tutmuş. Eski seride en yüksek hız 3.7GHz idi. 

Serinin ısıl tasarım gücü 60-160 Watt arasında değişiyor. Fiyatlar ise 170-3029 Avro arasında değiişiyor. Yeni Haswell-EP Xeon E5 serisinin ilk olarak Dell Precision iş istasyonlarında görücüye çıkacağı belirtiliyor. 

Xeon ailesindeki yenilik Mac Pro ürününü de yakından ilgilendiriyor. Apple'ın önceki Xeon E5 serisine yer verdiği hali hazırdaki Mac Pro cihazlarının devamında da üçüncü jenerasyonu kullanacağı tahmin ediliyor. Ancak güç sarfiyatı nedeniyle 18 çekirdek yerine 14 çekirdekli çözümlerin tercih edilebileceği sanılıyor. Eylül ayındaki lansman nedeniyle yıl bitmeden yeni bir Mac Pro modelinin piyasaya çıkma ihtimali belirdi. 

Ayrıca AMD'nin de W7000/W8000/W9000 FirePro grafik kartlarını yenileyeceği ifade ediliyor. Mac Pro cihazında özelleştirilmiş D serisi grafik kartı kullanan Apple'ın yeni FirePro kartları ile ilgilenebileceği dile getiriliyor.  

http://www.chiploco.com/haswell-ep-e5-2600-v3-specs-35055/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
BekirHan 4 yıl
FEA ve CFD sonlu eleman çözümlemeleri için 18 çekirdek gayet güzel. 2 x slotlu bir anakartta 36 çekirdek eder ki mini bir cluster olarak düşünülebilir.
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cimbomlusinan 4 yıl
Render için xeon'lu bir sunucum olsa :(
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E_Aydin35 4 yıl
Apple'ın Mac Pro'larda ve diğer masaüstü çözümlerinde Xeon işlemci kullanımını çok mantıklı buluyorum..
Bu arada Xeon işlemcilerde Hyper Threading teknolojisi varmı? Onuda merak ediyorum.. :)
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AhmetY58 4 yıl
Asla alamayacağız ama yine de bakalım
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BARIŞ55 4 yıl
Liselilerin, fanların olmadığı konular ne kadar da güzel oluyor öyle...

Şimdi sıradan bir masaüstü işlemcisi olsaydı konu en az 7 sayfa olmuştu.
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Kir$of 4 yıl BARIŞ55
BARIŞ55

Liselilerin, fanların olmadığı konular ne kadar da güzel oluyor öyle...

Şimdi sıradan bir masaüstü işlemcisi olsaydı konu en az 7 sayfa olmuştu.


Aman ağzını hayırlı aç hocam, zaten yakındır Xeon işlemcileri oyun için öneren bir nesil çıkagelir sonra bir de onunla uğraşıp dururuz
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idris 4 yıl
4 Fiziksel işlemcili bir sunucuda 18 x 2 x 4 = 144 adet izlek demektir.

Sanallaştırma için gayet verimli.

Güzeeeel :)

Edit: Yazım hatası.
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ounomaus 4 yıl
intel para para demiyor gerçi anlaşma gereği oda grafik işlemci üretmiyor olsun ama adamlar 18 çekirdekli işlemciler yapıyorlar 2.3 ghz olsada bunlar xeon işlemci o.c. falan için değil iş için süper sonuçlar vericektir 65w e5 2650l v3 12 çekirdekli işlemci sunucu pazarının en iyisi olması şaşırtmaz
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livefastdiefast 4 yıl
Bu zeon işlemcilerde mesela 1 çekirdek 18.00 Ghz işlemci mi iyi yoksa 18 çekirdek 1.00 Ghz mi?
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interwap 4 yıl livefastdiefast
livefastdiefast
Bu zeon işlemcilerde mesela 1 çekirdek 18.00 Ghz işlemci mi iyi yoksa 18 çekirdek 1.00 Ghz mi?

18 işlemci 1 çekirdek.
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