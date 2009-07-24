Intel yeni nesil Atom platformunu 2010'a erteledi

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Intel tarafından yılın son çeyreğinde anons edilmesi beklenen Pine Trail platformunun önümüzdeki yıla kaldığı belirtiliyor. Firmanın 32nm üretim teknolojisiyle netbook ve nettop'lar için hazırladığı yeni nesil PinevTrail platformu, firmanın sene sonu için Eylül ayında duyuracağı Lynnfield kod adlı LGA1156 işlemcilerine ağırlık vermek istemesinden ötürü, gelecek yılın ilk çeyreğine kaldığı bildiriliyor.

Daha önceki haberlerimizde de belirttiğimiz üzere Pine Trafil platformu Intel adına büyük önem taşıyor. Firmanın 32nm üretim teknolojisiyle hazırlayacağı Pineview kod adlı yeni nesil Atom işlemci ailesinin kullanılacağı platformunun düşük güç tüketimi ve fansız çalışmaya yatkın tasarım özellikleri itibariyle firmanın netbook ve nettop segmentinde hakim pozisyonunu pekiştirmesi bekleniyor.

Pineview işlemci ailesi teknolojik açıdan da firma adına büyük önem taşıyor. Çünkü ikinci jenerasyon Atom olarak ta tanımlanan yeni nesil işlemciler entegre bellek kontrolcüsüne ve entegre grafik birimine de sahip olacaklar. İlk etapta 1.66GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom D510 modeli pazara girecek olan Pineview işlemci ailesinde daha sonra ise tek çekirdekli Atom D410 (1.66GHz) lanse edilecek.

Nehalem tabanlı Lynnfield işlemcileri ve P55 yonga setiyle masaüstü sistemler içi orta segment çözümlere ağırlık verecek olan firma 2010'da ise netbook ve nettop'lar için yeni nesil platformunu duyuracak.