Intel, yeni yapay zeka GPU'su Crescent Island'ı duyurdu

Intel Crescent Island tanıtıldı
Aktarıldığı kadarıyla Crescent Island, Intel’in yeni Xe3P mikro mimarisi üzerine inşa edilecek. Bu mimari, watt başına performans verimliliğini artırmayı hedefliyor. GPU, 160 GB LPDDR5X bellek kapasitesine sahip olacak ve bu sayede enerji verimliliği ile maliyet dengesini koruyacak. Intel'in LPDDR5X tercih etmesi, yüksek fiyatlı HBM belleklerin tedarik sorunlarının yaşandığı bir dönemde önemli bir avantaj sağlayabilir.
Bildiğiniz gibi Nvidia ve AMD, veri merkezi çözümlerinde HBM3E ve hatta HBM4 gibi daha üst seviye bellek teknolojilerini kullanıyor. Ancak HBM belleklerin yüksek maliyeti ve sınırlı bulunabilirliği, üretim sürecini zorlaştırıyor. Intel'in LPDDR5X yaklaşımı ise özellikle maliyet/performans oranı açısından "Tokens-as-a-Service" sağlayıcılarına ve çıkarım temelli iş yüklerine hitap ediyor.
Intel'in yeni GPU'sunun 2026'nın ikinci yarısında müşterilere sunulması planlanıyor. Yaklaşan dönemde, Crescent Island'ın veri merkezi pazarındaki konumunu ve Intel'in yapay zekâ donanım stratejisindeki rolünü daha net görebileceğiz.