    Intel, veri merkezleri için yeni bir GPU üzerinde çalışıyor. "Crescent Island" kod adlı model, hava soğutmalı sistemlere uygun, düşük güç tüketimli ve maliyet odaklı bir çözüm olacak.

    Intel, yeni yapay zeka GPU'su Crescent Island'ı duyurdu
    Intel, veri merkezleri için Xe3P mimarisini kullanan, kod adı Crescent Island olan yepyeni yapay zeka çıkarım GPU çözümünü duyurdu. Şirketin 2026'nın ikinci yarısında sunmaya başlayacağı GPU, yepyeni Xe3P mimarisine dayanıyor. Ayrıca güç ve maliyet açısından optimize edilmiş bir yapıda geliyor.

    Intel Crescent Island tanıtıldı

    Aktarıldığı kadarıyla Crescent Island, Intel’in yeni Xe3P mikro mimarisi üzerine inşa edilecek. Bu mimari, watt başına performans verimliliğini artırmayı hedefliyor. GPU, 160 GB LPDDR5X bellek kapasitesine sahip olacak ve bu sayede enerji verimliliği ile maliyet dengesini koruyacak. Intel'in LPDDR5X tercih etmesi, yüksek fiyatlı HBM belleklerin tedarik sorunlarının yaşandığı bir dönemde önemli bir avantaj sağlayabilir.

    Bildiğiniz gibi Nvidia ve AMD, veri merkezi çözümlerinde HBM3E ve hatta HBM4 gibi daha üst seviye bellek teknolojilerini kullanıyor. Ancak HBM belleklerin yüksek maliyeti ve sınırlı bulunabilirliği, üretim sürecini zorlaştırıyor. Intel'in LPDDR5X yaklaşımı ise özellikle maliyet/performans oranı açısından "Tokens-as-a-Service" sağlayıcılarına ve çıkarım temelli iş yüklerine hitap ediyor.

    Intel, yeni yapay zeka GPU'su Crescent Island'ı duyurdu Tam Boyutta Gör
    Şirketin açıklamasına göre Crescent Island, geniş veri türü desteğiyle farklı AI altyapılarına kolayca entegre olabilecek. Intel ayrıca, heterojen AI sistemleri için birleşik ve açık kaynaklı yazılım yığını üzerinde çalışıyor. Bu yazılım şu anda Arc Pro B-serisi GPU'larda test ediliyor ve Crescent Island için erken optimizasyonların yapılmasını sağlıyor.

    Intel'in yeni GPU’sunun 2026’nın ikinci yarısında müşterilere sunulması planlanıyor. Yaklaşan dönemde, Crescent Island'ın veri merkezi pazarındaki konumunu ve Intel'in yapay zekâ donanım stratejisindeki rolünü daha net görebileceğiz. 

