Intel yılın ikinci çeyreğini beklentilerin üzerinde gelirle kapattı

Broadwell tabanlı işlemcilerini tam anlamıyla içinde bulunduğumuz dönemde piyasaya sürmeye başlayan Intel, gelecek ay itibariyle de Skylake mimarisini tüketici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Firma gelir bakımından da bu yıl vites artırmayı ümit ediyor.





Intel'in yılın ikinci çeyrek mali raporlarına göre firma yıl bazında küçük düşüşler yaşıyor ancak bir önceki çeyreğe göre yükseliş var ve Windows 10 ile birlikte yükselişin sürmesi bekleniyor.





Intel'in Mart-Nisan-Haziran 2015 döneminde elde ettiği gelir 13.2 milyar dolar civarında. Yıl bazında yüzde 5 düşüş yaşanırken, çeyrek bazda yüzde 3 artış var. Net gelir 2.7 milyar dolar olurken yıl bazında yüzde 3 düşüş, çeyrek bazda da yüzde 36 gibi büyük bir artış söz konusu.





Firmanın sunucu bölümü dönemi başarılı bir performansla kapattı. Bölümün gelirleri yıl bazında yüzde 10, çeyrek bazda yüzde 5 artış kaydetti. Intel son dönemde hamle yaptığı Nesnelerin İnterneti sektöründe de büyümeye başladı. Nesnelerin İnterneti bölümü hem yıl hem de çeyrek bazda büyümeyi başardı.





PC pazarındaki durgunluğun etkilemeye devam ettiği Intel'in kişisel bilgisayar bölümü yıl bazında yüzde 14 düşüş yaşarken, çeyrek bazda yüzde 2 civarında bir artışa imza attı.





Intel'in faaliyet karının yüzde 70'i sunucu, bellek ve Nesnelerin İnterneti bölümlerinden geliyor. Intel'in patronu Brian Krzanich yaptıkları yatırımların meyvesini vermesinden dolayı memnuniyetini dile getiriyor. Yılın ikinci yarısı için hem PC bölümünde hem de diğer sektörlerde Intel'in beklentisi oldukça yüksek.

http://hexus.net/business/news/general-business/84716-intels-q2-results-better-expected/