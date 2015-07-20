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Intel yılın ikinci çeyreğini beklentilerin üzerinde gelirle kapattı

3 yıl
3b
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22
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Intel yılın ikinci çeyreğini beklentilerin üzerinde gelirle kapattı

Broadwell tabanlı işlemcilerini tam anlamıyla içinde bulunduğumuz dönemde piyasaya sürmeye başlayan Intel, gelecek ay itibariyle de Skylake mimarisini tüketici ile buluşturmaya hazırlanıyor. Firma gelir bakımından da bu yıl vites artırmayı ümit ediyor. 

Intel'in yılın ikinci çeyrek mali raporlarına göre firma yıl bazında küçük düşüşler yaşıyor ancak bir önceki çeyreğe göre yükseliş var ve Windows 10 ile birlikte yükselişin sürmesi bekleniyor.

Intel'in Mart-Nisan-Haziran 2015 döneminde elde ettiği gelir 13.2 milyar dolar civarında. Yıl bazında yüzde 5 düşüş yaşanırken, çeyrek bazda yüzde 3 artış var. Net gelir 2.7 milyar dolar olurken yıl bazında yüzde 3 düşüş, çeyrek bazda da yüzde 36 gibi büyük bir artış söz konusu.

Firmanın sunucu bölümü dönemi başarılı bir performansla kapattı. Bölümün gelirleri yıl bazında yüzde 10, çeyrek bazda yüzde 5 artış kaydetti. Intel son dönemde hamle yaptığı Nesnelerin İnterneti sektöründe de büyümeye başladı. Nesnelerin İnterneti bölümü hem yıl hem de çeyrek bazda büyümeyi başardı. 

PC pazarındaki durgunluğun etkilemeye devam ettiği Intel'in kişisel bilgisayar bölümü yıl bazında yüzde 14 düşüş yaşarken, çeyrek bazda yüzde 2 civarında bir artışa imza attı. 

Intel'in faaliyet karının yüzde 70'i sunucu, bellek ve Nesnelerin İnterneti bölümlerinden geliyor. Intel'in patronu Brian Krzanich yaptıkları yatırımların meyvesini vermesinden dolayı memnuniyetini dile getiriyor. Yılın ikinci yarısı için hem PC bölümünde hem de diğer sektörlerde Intel'in beklentisi oldukça yüksek.  

http://hexus.net/business/news/general-business/84716-intels-q2-results-better-expected/ Yorum Yaz
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Elsa 3 yıl en beğenilen kmlhyt
kmlhyt
Amd öyle bakar işte.

700 liradan i3 almaya başlayınca siz de trene öyle bakacaksınız
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Redshift 3 yıl
IBM hazır 7nm'yi bulmuşken AMDyi de satın alsa 7nm işlemci ve ekran kartları çıksa o zaman nvdia ve intel tarih olur IBM'in elinde güçlü ve verimli bilgisayar bileşenlerini üretecek imkanın olduğunu düşünüyorum yazılım konusunda da hiç zorluk çekmezler ne de olsa yılların firması
IBM hazır 7nm'yi bulmuşken AMDyi de satın alsa 7nm işlemci ve ekran kartları çıksa o zaman nvdia ve intel tarih olur IBM'in elinde güçlü ve verimli bilgisayar ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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taner_bnz 3 yıl
İntel hiçbir zaman amd'nin batmasını istemez. çünkü rekabet gereği piyasada tekel olamaz kendine ölçü alabileceği tek işlemci üreticisi amd.
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WB 3 yıl
Amd intel'in alt markasi gibi, bence iyi ikililer.
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simbolmina 3 yıl
qualcom, intel, amd, microsoft. hepsi de de son tüketiciye ürün veren bölümlerinden zarar ediyor. en azından öyle söylüyorlar. bizden parayı dolaylı yoldan kazandıkları için ürün satmaya devam ediyorlar sanırım. bende pc veya akıllı telefon olmazsa firmaların ürünlerini de kullanamayacağım. yani başka açıklama bulamıyorum bu işin devam etmesine.
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E_Aydin35 3 yıl
Uzun zamandır bu tarz haber başlıkları görmeye alışık değiliz.. :) Genelde hep "beklenin altında" tarzı kombinler görürüz. :) Bence Intel, yatırımlarını farklı teknolojiler ve inovasyonlarla inanılmaz bir sıçrayışa götürebilir. Intel'in ARGE çalışmaları zaten malum. Öncüsü olduğu yenilikleri de var.
Uzun vadeli yatırım yapmak bence en önemlisi günümüzde..
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oktayakgoz 3 yıl
Bilmem ne yatirim firmasi yakın zamanda "işlemci bölümü intel'e ayak bağı oluyor" diye açıklama yapar
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WarSaw 3 yıl
intel beklenenin üzerinde satış gerçekleştiriyor amd nin her sene battı batacak haberleri çıkıyor
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Aerosol 34 3 yıl
Bakalım zen mimarisi çıkınca ne olacak
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demonic 3 yıl
fx4100 gibi ucuz işlemcilerin en cezbedici yanlarından biriside çarpan kilidi olmamasıydı zaten.
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Redshift 3 yıl
IBM hazır 7nm'yi bulmuşken AMDyi de satın alsa 7nm işlemci ve ekran kartları çıksa o zaman nvdia ve intel tarih olur IBM'in elinde güçlü ve verimli bilgisayar bileşenlerini üretecek imkanın olduğunu düşünüyorum yazılım konusunda da hiç zorluk çekmezler ne de olsa yılların firması
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iseminoglu 3 yıl Redshift
Nvidia ile Intel tekel kalmasın diye AMD'yi tekel yapalım en iyisi.
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demonic 3 yıl
amd kullanıcısıyım fakat intel celeron ve pentium i3 i5 bütün yeni nesil işlemcilerinde çarpan kilidi açsa amd batma riski ile karşı karşıya kalabilir. amd biraz teknolojinin gerisinde ne yazıkki üzülerek söylüyorum
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