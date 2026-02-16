Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel yol haritası sızdı: Xe3P sonrası "Xe Next" geliyor

    Intel'in veri merkezi GPU yol haritasında Xe3P sonrası "Xe Next" aşaması ortaya çıktı. Jaguar Shores kod adlı yeni AI hızlandırıcı, 2026 ve sonrasına işaret ediyor

    Intel yol haritası sızdı: Xe3P sonrası 'Xe Next' geliyor Tam Boyutta Gör
    Intel'in GPU yol haritasına dair yeni bir sunumda, Xe3P mimarisinin ardından gelecek yeni mimari açıklandı. Paylaşılan slayta göre, Xe3P sonrası "Xe Next" adında yeni bir aşamaya geçilecek. Yeni mimari ise, şirketin yapay zeka ve çıkarım (inference) odaklı GPU stratejisinde yeni bir döneme işaret ediyor.

    Xe Next geliyor

    Sunumda Xe3P tabanlı Crescent Island kod adlı GPU'nun ardından, bir sonraki nesil inference odaklı GPU ailesinin geleceği belirtiliyor. "Xe Next" aşaması, özellikle veri merkezlerinde agentic AI ve çıkarım iş yüklerine odaklanan yeni nesil hızlandırıcıları kapsıyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise Jaguar Shores kod adı. Intel, Jaguar Shores'u şirketin ilk genel amaçlı programlanabilir GPU AI hızlandırıcısı olarak konumlandırıyor.

    Daha önce Falcon Shores'un iç test çipi olarak kalacağı açıklanmıştı. Bu da Jaguar Shores'un ticari olarak sunulacak ilk büyük adım olabileceğini gösteriyor. Intel'in veri merkezi GPU yol haritası son yıllarda birkaç kez revize edilmişti. Rialto Bridge ve Lancaster Sound gibi ara adımlar iptal edilirken, şirket odağını daha uzun vadeli ve ölçeklenebilir mimarilere kaydırdı.

    Xe3P'nin hem veri merkezi hem de tüketici tarafında kullanılacak olması, mimari bütünlüğün korunacağını gösteriyor. Öte yandan "Xe Next" ifadesi Intel tarafından daha önce de bir geçiş etiketi olarak kullanılmıştı.  Ancak mevcut yol haritasında bu adımın doğrudan Xe3P sonrasına yerleştirilmesi, yeni nesil AI hızlandırıcılarının planlandığından daha net bir takvime bağlandığını doğruladı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dünyanın en hızlı koşan insansı robotu: Bolt

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ağızda dikiş varken sigara içilir mi electrolux çamaşır makinesi yorumları kadınlar kulübü sahler paspas yorum sirius açık kanallar izle baymak bh13 sıcak su ayarı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S24 Plus
    Samsung Galaxy S24 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G10
    HP 250 G10
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum