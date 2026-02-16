Intel yol haritası sızdı: Xe3P sonrası "Xe Next" geliyor

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Intel'in GPU yol haritasına dair yeni bir sunumda, Xe3P mimarisinin ardından gelecek yeni mimari açıklandı. Paylaşılan slayta göre, Xe3P sonrası "Xe Next" adında yeni bir aşamaya geçilecek. Yeni mimari ise, şirketin yapay zeka ve çıkarım (inference) odaklı GPU stratejisinde yeni bir döneme işaret ediyor.

Xe Next geliyor

Sunumda Xe3P tabanlı Crescent Island kod adlı GPU'nun ardından, bir sonraki nesil inference odaklı GPU ailesinin geleceği belirtiliyor. "Xe Next" aşaması, özellikle veri merkezlerinde agentic AI ve çıkarım iş yüklerine odaklanan yeni nesil hızlandırıcıları kapsıyor. Dikkat çeken bir diğer detay ise Jaguar Shores kod adı. Intel, Jaguar Shores'u şirketin ilk genel amaçlı programlanabilir GPU AI hızlandırıcısı olarak konumlandırıyor.

Daha önce Falcon Shores'un iç test çipi olarak kalacağı açıklanmıştı. Bu da Jaguar Shores'un ticari olarak sunulacak ilk büyük adım olabileceğini gösteriyor. Intel'in veri merkezi GPU yol haritası son yıllarda birkaç kez revize edilmişti. Rialto Bridge ve Lancaster Sound gibi ara adımlar iptal edilirken, şirket odağını daha uzun vadeli ve ölçeklenebilir mimarilere kaydırdı.

Xe3P'nin hem veri merkezi hem de tüketici tarafında kullanılacak olması, mimari bütünlüğün korunacağını gösteriyor. Öte yandan "Xe Next" ifadesi Intel tarafından daha önce de bir geçiş etiketi olarak kullanılmıştı. Ancak mevcut yol haritasında bu adımın doğrudan Xe3P sonrasına yerleştirilmesi, yeni nesil AI hızlandırıcılarının planlandığından daha net bir takvime bağlandığını doğruladı.

