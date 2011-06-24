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Intel "yükseltilebilir" işlemci seçeneklerine yeni modeller ekliyor

7 yıl
9b
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İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Intel
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Intel geçtiğimiz yaz döneminde pilot programa başlamış ve Gateway SX2841 gibi az sayıdaki bazı sistemde Pentium G6951 işlemcisini sunmuştu. Bu işlemci önemliydi zira dünyanın ilk yükseltilebilir x86 işlemcisi unvanını taşıyordu. Kullanıcılara düşük maliyetli işlemci satın alma ve ihtiyaç duydukları takdirde yeni bir işlemci satın almak yerine sahip oldukları işlemcinin özelliklerini arttırma düşüncesinden yola çıkan Intel, Pentium G6951 işlemcisi için ücretli olarak satılan kuponlar hazırlamıştı. Bu kuponlar üzerinde yer alan anahtar kod ilgili bilgisayardaki güncelleme yazılımı tarafından çalıştırıldığında, Intel sunucusuna bağlanılıyor ve gerekli doğrulama yapıldıktan sonra ek özellikleri içeren firmware güncellemesi yapılıyordu. Bu metıda başvuran kullanıcılar aldıkları kupon ile hızlı ve kolay bir şekilde  hem L3 bellek kapasitesini arttırıyor hem de Hyper-Threading özelliğini aktif edebiliyorlardı. 
Gelen son bilgilere bakılırsa, Intel'in pilot programı başarıya ulaşmış gibi görünüyor. İlk defa bu yılın başlarında 110593 kodlu Ürün Değişim Bildirimi'nde adı geçen ancak o dönemde Pentium G620 işlemcisiyle ne gibi farklara sahip olduğu anlaşılamayan Pentium G622 işlemcisinin, Intel tarafından sunulacak bir diğer yükseltilebilir işlemci olduğu, Intel'in internet sitesinde bir alt sayfada resmiyet kazandı. Yeni işlemciyle ilgili olarak çok fazla detay bulunmuyor yani ekstra olarak alınacak güncelleme kuponu ile işlemcinin hangi özelliklerinin açılacağı henüz bilinmiyor ancak kapalı özellikler arasında daha yüksek bellek kapasitesinin olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak Pentium G6951 işlemcisinin başarılı bulunmasına paralel olarak hazırlandığı düşünülen yeni işlemcinin, ilk modelden farklı olarak daha fazla sayıda sistemle sunulabileceği de üzerinde durulan detaylar arasında yer alıyor.
Pentium G622'ye ek olarak Intel'in Core iX serisi altında da yükseltilebilir işlemci sunması bekleniyor. Intel'in Şubat ayı tarihli  Materyal Deklarasyon Dökümanı'nda adı geçen Core i3-2102 modelinin de yükseltilebilir işlemcilerden biri olduğu ifade ediliyor. Yeni işlemciyle ilgili olarak iki detayı netleştirmekte fayda var; birincisi işlemcinin model ismi "2" ile bitiyor ve bu uzantının yükseltilebilir işlemcilere verildiği belirtiliyor. Core i3 2102'nin yükseltilebilir işlemci olduğunu doğrulayan ikinci önemli detay ise Pentium G622 ile aynı dönemde doğmuş olması ki yukarıda adı geçen 110593 numaralı Ürün Değişim Bildirimi detaylıca incelendiğinde bu bilgi de görülebiliyor.  Görünüşe bakılırsa Intel, önümüzdeki dönemde daha fazla sayıda "yükseltilebilir" işlemciyi pazara sunacak. pilot uygulamalarda başarılı olan bu stratejinin, yakın gelecekte  gelişmekte olan pazarlara doğru genişleyip genişlemeyeceğini ise zaman gösterecek.
Intel
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DH Misafiri 7 yıl
Herşeyden önce intel yeni mimariler geliştirirken, Amd hala eski mimari üzerinde iyileştirmeler yaparak piyasada tutunmaya çalışıyor.Bu anlamda didğer forumlarda da okuyacağınız gibi AMD nin yeni bulldozer mimarisini beklemek ve testlerinin-karşılaştırmalarının yapılıp ona göre karar verilmesi gerektiği kanaatindeyim.Bir de İntel'in İsrailde yatırım yaptığı haberine gelince: Neden yapmasın? İsrail de her ülke gibi bir ülke.Ben müslüman bir ülkede doğmuş ve müslüman bir insanım ama dinimimn bana emrettiği gibi yaşıyorum, yani ırkçı değilim.Bir sürü karşıt propagandadan etkilenip düşmanlık yapmayalım.kaldı ki ,desteklememe gereken ülke varsa o da israildir.yatırım yapıyor, çalışıyor ve kazanıyorlar. O kadarr.
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alpa07 7 yıl
kefenın cebi yok intel
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hakanr 7 yıl
Winter'e destek veriyorum sonuçta aldığımız tüm aynı seri ürünler aynı plakadan çıkıyor 1000$ a satılan işlemcıde aynı plakadan çıkıyor 500$a aldığınız işlemcıde aynı plakadan çıkıyor. Sonuçta aynı fabrikasyon süreci. Ve maliyetleride aynı. 3.00mhz ile 2.4mhz işlemciler fabrikasyondaki işçilik kalitesine göre tek plakadaki eksiklik yada fazlalıklar sayesinde ayrılır. ( bunlara kusur diyebiliriz) Tek yaptıkları hangi işlemcinin nesi sakat nesi sağlam ona göre bir sınıflandırmaya sokuluyor ve piyasaya sürülüyor Amd'nin 3 çekirdekli işlemci stratejisi gibi. Intelin yaptığı da tam bi yahudilik bence. Yok artık yaaa. Düşünsene bendeki işlemci ht özelliğine sahip zaten. Okadar para vermişin. Üstüne bi daha para verip ht'yi aktif ediyosun. Adam kar üzerine kar edecek. Aramızda çevreci bi arkadaşımız var. Dediklerinde haklı bence ama işin bu yanından bakmakta lazım bence. Sonuçta para gökten yağmur gibi yağmıyor insanlara.
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dere.beyi 7 yıl
adamlar(intel) ruhunu yahudilere satmış israilde yeni fabrika açıyormuş 600 milyon dolar teşvik primi almış adamlar tabi :) sandy sistem kurcaktım ama bu adiliği görünce amd almayı planlıyorum artık ;)
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WinteR 7 yıl
Ya zaten yıllardır üreticiler bu şekilde ürünlerini satıyor, fsb kilitleri, çarpan kilitleri, bios kilitleri vs... aynı işlemciyi kısıyorlar, yükseltiyorlar, sebebi de 50 dolara da işlemci satabilmek, bunu da anlamak çok zor olmasa gerek.
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Kardelen G. 7 yıl

iyot_eksikliği

adamlar(intel) ruhunu yahudilere satmış israilde yeni fabrika açıyormuş 600 milyon dolar teşvik primi almış adamlar tabi :) sandy sistem kurcaktım ama bu adiliği görünce amd almayı planlıyorum artık ;)

israil ııh yahudi istemem dediğin ülke bizim tankların bakımını yapıyor
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servetportakal 7 yıl
İnşallah bunları da hackleyen biri çıkar da intel ördüğü bu çorabı kendi başında görür...
İşe yarar bir gelişme yok, sırf nasıl daha fazla yolarımın hesabını yapıyor intel.
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BARKU 7 yıl
bu işi akıl eden arkadaşı ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görmek isterim

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DigitalWorld 7 yıl
İşlemci numaralandırması da aldı başını gidiyor. Geriye dönüyoruz. 8086 80286 zamanlarına falan bu ne!


Ya da 80486DX4 ( 586 mıydı 486 mıydı tam hatırlayamadım google a baktım.
Normaldir. O zamanlar 10 yaşında mı neydim.
)



Ama bunun dışında açıkçası hoşuma giden bir proje. Yani öncelikle hem üretici hem tüketici kazanacak. ( Talep olduğuna göre fiyat uygun olsa gerek. Yükseltme için. ) Ama en önemlisi dünya kazanacak.

İnsanlar alıyor sonra güncelliyor. Eskisi de çöpe. Belki iki kez el değiştirir ama son durak gene çöp. Bu güncelleme ile birazcık uffacık bir şekilde de olsa çevreye bir katkı olur.


Her ne kadar intel in amacı kar olsa da gene de bu kar amacının kazara ortaya çıkardığı çevre duyarlılığı sebebi ile teşekkür ediyorum.
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Brumack 7 yıl
Aynı oyunlardaki DLC saçmalığı gibi. Baştan yükseltilmiş çıkarsalar ölcekler.
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acbold 7 yıl

Brumack

Aynı oyunlardaki DLC saçmalığı gibi. Baştan yükseltilmiş çıkarsalar ölcekler.


bu konu biraz daha farklı.müşteri tarafından maliyet düşük oluyor.bu nedenle böyle birşeye girişim yapılmış.istenildiği takdirde birazcık yükseltme oluor.zaten yüksek isteyenlere intelin bi dünya işlemcisi var. çok sayıda bilgisayar kullanan kısımlara hitap edecek büyük kısmı.ev kullanıcıları pek ilgilenmeyecektir.
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acbold 7 yıl
i7 970 i kısık halde ucuz şekilde piyasya sürsünler de bak nasıl uğraşıyor millet firmware yapmak için.%90 da ucuza almış olur millet =) tabi şaka bi yana. i3 serisinden öteye gitmeyecektir.risk alınacak bir durum değil.yenilikçi bir fikirle piyasada olmaya çalışılıyor sadece.
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VenomS 7 yıl
vallahi intel artık aynı die yapısına sahip fakat sakatlıkları olan cpuları bioslar ile normalde sağlıklı çalışan özellikleri açıp ekstra para kazanmanın yolunda ama bios hacklarde çıkar artık :)
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Kardelen G. 7 yıl
Bill Gates İntele mi girdi ne
yazılım mı la bu kodu gir o aktif olsun. Resmen söğüş
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