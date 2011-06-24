Intel "yükseltilebilir" işlemci seçeneklerine yeni modeller ekliyor

Intel geçtiğimiz yaz döneminde pilot programa başlamış ve Gateway SX2841 gibi az sayıdaki bazı sistemde Pentium G6951 işlemcisini sunmuştu. Bu işlemci önemliydi zira dünyanın ilk yükseltilebilir x86 işlemcisi unvanını taşıyordu. Kullanıcılara düşük maliyetli işlemci satın alma ve ihtiyaç duydukları takdirde yeni bir işlemci satın almak yerine sahip oldukları işlemcinin özelliklerini arttırma düşüncesinden yola çıkan Intel, Pentium G6951 işlemcisi için ücretli olarak satılan kuponlar hazırlamıştı. Bu kuponlar üzerinde yer alan anahtar kod ilgili bilgisayardaki güncelleme yazılımı tarafından çalıştırıldığında, Intel sunucusuna bağlanılıyor ve gerekli doğrulama yapıldıktan sonra ek özellikleri içeren firmware güncellemesi yapılıyordu. Bu metıda başvuran kullanıcılar aldıkları kupon ile hızlı ve kolay bir şekilde hem L3 bellek kapasitesini arttırıyor hem de Hyper-Threading özelliğini aktif edebiliyorlardı.

Gelen son bilgilere bakılırsa, Intel'in pilot programı başarıya ulaşmış gibi görünüyor. İlk defa bu yılın başlarında 110593 kodlu Ürün Değişim Bildirimi'nde adı geçen ancak o dönemde Pentium G620 işlemcisiyle ne gibi farklara sahip olduğu anlaşılamayan Pentium G622 işlemcisinin, Intel tarafından sunulacak bir diğer yükseltilebilir işlemci olduğu, Intel'in internet sitesinde bir alt sayfada resmiyet kazandı. Yeni işlemciyle ilgili olarak çok fazla detay bulunmuyor yani ekstra olarak alınacak güncelleme kuponu ile işlemcinin hangi özelliklerinin açılacağı henüz bilinmiyor ancak kapalı özellikler arasında daha yüksek bellek kapasitesinin olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak Pentium G6951 işlemcisinin başarılı bulunmasına paralel olarak hazırlandığı düşünülen yeni işlemcinin, ilk modelden farklı olarak daha fazla sayıda sistemle sunulabileceği de üzerinde durulan detaylar arasında yer alıyor.

Pentium G622'ye ek olarak Intel'in Core iX serisi altında da yükseltilebilir işlemci sunması bekleniyor. Intel'in Şubat ayı tarihli Materyal Deklarasyon Dökümanı'nda adı geçen Core i3-2102 modelinin de yükseltilebilir işlemcilerden biri olduğu ifade ediliyor. Yeni işlemciyle ilgili olarak iki detayı netleştirmekte fayda var; birincisi işlemcinin model ismi "2" ile bitiyor ve bu uzantının yükseltilebilir işlemcilere verildiği belirtiliyor. Core i3 2102'nin yükseltilebilir işlemci olduğunu doğrulayan ikinci önemli detay ise Pentium G622 ile aynı dönemde doğmuş olması ki yukarıda adı geçen 110593 numaralı Ürün Değişim Bildirimi detaylıca incelendiğinde bu bilgi de görülebiliyor. Görünüşe bakılırsa Intel, önümüzdeki dönemde daha fazla sayıda "yükseltilebilir" işlemciyi pazara sunacak. pilot uygulamalarda başarılı olan bu stratejinin, yakın gelecekte gelişmekte olan pazarlara doğru genişleyip genişlemeyeceğini ise zaman gösterecek.