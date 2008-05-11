Intel'de dört çekirdekli işlemci fiyatları düşmeye devam ediyor

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
İşlemci dünyasının iki dev ismi Intel ve AMD arasındaki fiyat mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Intel'in 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan Core 2 Quad 6600 ve Core 2 Quad 6700 modelleri yurt dışında ilk defa modeline göre 150 ve 180 Avro altına gerilemiş durumdalar. 2.4GHz'de çalışan ve 8MB L2 bellek ile gelen Core 2 Quad 6600 ve 2.66GHz'de çalışan yine 8MB seviye 2 bellekli Core 2 Quad 6700 modelleri mevcut fiyatları ile hem AMD'nin B3 revizyonlu Phenom 9x50 serisinin satışını zorlaştırma görevi üstlenirken hemde 45nm üretim teknolojisi ile hazırlanan Yorkfield kod adlı Core 2 Quad 9000 serisinin sınıflandırılması adına üst fiyat segmentlerine de yer açmış oluyorlar. Öte yandan özellikle yurt dışında son derece yakın fiyat seviyesinden kullanıcılar ile buluşmakta olan Phenom 9550 ve Core 2 Quad 6600'ün performans düellosu ve satış rekabetinde tansiyon giderek yükselecek gibi görünüyor. Fiyat bilgileri; http://geizhals.at/deutschland/a276277.html http://geizhals.at/deutschland/a263119.html http://geizhals.at/deutschland/a323542.html
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65 nmler indirime girer.
fiyat azalışlarının bir an önce ülkemize de yansımasını bekliyoruz...