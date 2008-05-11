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Intel'de dört çekirdekli işlemci fiyatları düşmeye devam ediyor

11 yıl (Son Güncelleme: 11 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşlemci dünyasının iki dev ismi Intel ve AMD arasındaki fiyat mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre Intel'in 65nm üretim teknolojisi ile hazırlanan Core 2 Quad 6600 ve Core 2 Quad 6700 modelleri yurt dışında ilk defa modeline göre 150 ve 180 Avro altına gerilemiş durumdalar. 2.4GHz'de çalışan ve 8MB L2 bellek ile gelen Core 2 Quad 6600 ve 2.66GHz'de çalışan yine 8MB seviye 2 bellekli Core 2 Quad 6700 modelleri mevcut fiyatları ile hem AMD'nin B3 revizyonlu Phenom 9x50 serisinin satışını zorlaştırma görevi üstlenirken hemde 45nm üretim teknolojisi ile hazırlanan Yorkfield kod adlı Core 2 Quad 9000 serisinin sınıflandırılması adına üst fiyat segmentlerine de yer açmış oluyorlar. Öte yandan özellikle yurt dışında son derece yakın fiyat seviyesinden kullanıcılar ile buluşmakta olan Phenom 9550 ve Core 2 Quad 6600'ün performans düellosu ve satış rekabetinde tansiyon giderek yükselecek gibi görünüyor. Fiyat bilgileri; http://geizhals.at/deutschland/a276277.html http://geizhals.at/deutschland/a263119.html http://geizhals.at/deutschland/a323542.html
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sampiyon bilo 11 yıl
Bu bekelenirdi zaten.45 nm işlemciler çıktı.
65 nmler indirime girer.
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gazilim 11 yıl
Doğrusu bu q 6600 bence bir efsane. İntel işlemcilerinde yeni mimariye geçince dahili bellek kontrolcüsü yüzünden o/c potansiyellerini düşürmek zorunda kalırsa o zaman o/c de ve çok satanlar listesinde bu işlemci tam bir efsane olur.
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adilazimdegilx 11 yıl
Ne hallere düştü bizim işlemci
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ilgezer 11 yıl
düşsün düşsün indirim her zaman iyidir.
fiyat azalışlarının bir an önce ülkemize de yansımasını bekliyoruz...
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siyah845 11 yıl

Orjinalden alıntı: adilazimdegilx

Ne hallere düştü bizim işlemci




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